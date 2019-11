В США обсуждают, как "сдержать" одновременно Россию и Китай, - В.Пироженко

08:47 14.11.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 14.11.2019



Изобретатели "неониксоновского поворота"

Возвышение КНР и возрождение влияния России многими расценивалось в США как вызов еще во времена Барака Обамы. Окончательно же доктрина "сдерживания" России и Китая как "стратегических конкурентов" США оформилась в президентство Дональда Трампа.



Сейчас в прессе, в политических кругах США часто звучат два вопроса: как Америке удержать гегемонию в условиях сдерживания России и Китая и кого сдерживать сначала, кто более опасен?



Недавно The Аmerican Сonservative опубликовал редкую по откровенности статью, в которой предлагается ответ сразу на оба вопроса: наиболее опасен Китай, он является самой серьезной, долгосрочной угрозой глобальной гегемонии США, и Россия в этих условиях должна стать одним из важнейших инструментов сдерживания Китая; во взаимном противоборстве эти две державы ослабят друг друга.

Автор называет такую политику "неониксоновским поворотом", который "по иронии судьбы требует закрыть двери в сторону величайшего дипломатического достижения Никсона – открытия Китая". А не сдерживать Китай нельзя, пишет автор статьи в The Аmerican Сonservative: Пекин не желает становиться "вестернизированным и ответственным участником... американского геополитического порядка".

Рецепт простой – поссорить Россию и Китай, как хотели Никсон и Киссинджер, сделавшие в свое время ставку на "китайско-советский раскол для уравновешивания Советов".

Для перестройки в этом плане отношений с Россией требуется, по мнению автора статьи, неофициально признать за ней ее "сферу влияния" в пределах бывшего СССР и согласиться на нейтральный статус Украины и Грузии. В обмен на эти "приятные бонусы" Россия "не должна быть спойлером, готовым постоянно склоняться на сторону Китая против США".



Идея такого "поворота" сложилась под влиянием Генри Киссинджера, который в интервале между 8 ноября 2016 г. и инаугурацией Трампа 20 января 2017 г. на серии частных встреч с избранным президентом США и его зятем, главным советником Белого дома Джаредом Кушнером, предложил использовать более тесные отношения с Россией и другими постсоветскими странами, чтобы сдержать Китай. С тех пор формула "США вместе с Россией против Китая" дебатируется в правящих кругах в Вашингтоне.



Идея Киссинджера развивается сейчас в Америке многими. Например, бывшим советником действующего президента США Стивом Бэнноном. Посеять недоверие между руководством России и КНР попытался на днях президент Франции Макрон в интервью The Еconomist. Макрон говорил о невозможности развития России до состояния сверхдержавы на пути "евразийской модели", поскольку в Евразии, мол, доминирует Китай. Как утверждал Макрон, президент Владимир Путин уходит "все дальше и дальше" от председателя Си Цзиньпина. Дружить Москве надо с Евросоюзом, советовал Макрон на фоне антироссийских санкций ЕС и сразу после своего визита в КНР на шанхайскую выставку импорта, где он продвигал французские товары на китайский рынок. В этих нехитрых дипломатических уловках хорошо отразилась дипломатия "цивилизованной Европы".



Вместе с тем часть американских политиков и экспертов, близких к администрации Трампа, считают затею с "неониксоновским поворотом" несерьезной. Например, претензии к России Гарри Казианиса, директора оборонных исследований Центра национальных интересов (Центр Никсона), сводятся к тому, что Россия проводит самостоятельную внешнюю политику (надо же!) и настроена на защиту своих интересов, не считаясь с планами США, например, на Украине и в Сирии. Поэтому никакой союз России с Америкой для сдерживания Китая невозможен.

Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям, разделяет "идею коллективного подхода для сдерживания Китая и включения его в мировой порядок в соответствии с нашими (американскими. – В.П.) интересами", но Россию в этом "коллективе" не видит.

Джон Руд, замминистра обороны США по политическим вопросам, считает КНР и Россию одинаково опасными, хотя каждую по-своему: "Китай является более долгосрочной стратегической проблемой", а Россия – это "большая краткосрочная угроза из-за подавляющей смертоносности ее ядерного арсенала" и активного характера внешней политики.



И, конечно, по-настоящему смешат рассуждения об "уступке" Вашингтона Москве в виде отказа США от вступления в НАТО Украины и Грузии, этой части территории исторической России (Российской империи, СССР) и сферы российских геокультурных интересов. У стратегов в Вашингтоне и Брюсселе хватает, впрочем, ума понять, что такие "кандидаты", как Украина и Грузия, развалят Североатлантический блок быстрее, чем кто-либо.

Рассуждения о том, как превратить Россию в инструмент сдерживания Китая, действующий "заодно" с "глобальной сверхдержавой", – это, с одной стороны, свидетельство озабоченностей, осаждающих заокеанских стратегов, а с другой стороны, показатель того, как истощается американская мысль, с трудом усваивающая тот факт, что мир уже стал многополярным и никакими "неониксоновскими поворотами" этого не изменить.