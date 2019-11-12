Понаехали... В госмагазинах Ашхабада не отпускают товары иногородним

09:10 14.11.2019

В госмагазине Ашхабада отказались продавать продукты женщинам из регионов



12 ноября продавцы госмагазина "Каракум", расположенного в 30-м микрорайоне Ашхабаде, прогнали стоящих в очереди работниц городского коммунального хозяйства, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана". Женщины не смогли предоставить им столичную прописку и справки из домоуправления.

Одна из женщин из Дашогузского велаята, другая - из Туркменабада.



- В регионах работы нет. Здесь мы работаем полулегально, хотя и в государственной организации. Снимаем квартиру. Часто приходится платить взятки инспекторам и проверяющим. Поэтому стараемся экономить на еде, покупая ее в госмагазинах. Теперь нас лишили этой возможности, – рассказала одна из женщин.

Очереди у магазинов собираются во время продажи дефицитных продуктов питания: муки, хлеба, яиц, растительного масла. Как правило, у госмагазинов дежурят полицейские.

Ранее ХТ сообщала, что в попытках заработать продукты из госмагазинов перепродают безработные.