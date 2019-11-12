Казахстан резко наращивает намыв золота - до 30 тонн в год

09:23 14.11.2019

Казахстан становится золотым. У республики больше золота, чем у Саудовской Аравии



Казахстан становится золотым. У республики больше золота, чем у Саудовской Аравии.

Национальный банк за восемь месяцев этого года увеличил запасы золота на 26,9 тонны. Теперь они превышают 377 тонн, а наша страна занимает по этому показателю 16-е место в мире. Золотой запас страны больше, чем у Великобритании, Саудовской Аравии или Узбекистана.



Мировой спрос на золото в III квартале вырос на 3%, запасы обновили рекорд



Объемы золотовалютных резервов Казахстана находятся на столь высоком уровне, что в случае возникновения экономических шоков способны обеспечить стабильность курса национальной валюты, отмечают эксперты аналитического портала о бизнесе и финансах Finprom.kz. Международные резервы Казахстана, по данным на конец октября 2019 года, составили 29,5 млрд долларов США – на 1,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Не менее важно и то, что они меняются качественно – их валютная часть по состоянию на ноябрь снижается пятый год подряд и находится на уровне 11,2 млрд долларов. Зато объемы золота в составе международных резервов за последние пять лет увеличились с 7 млрд до 18,3 млрд долларов США.



Казахстан не оригинален в выборе золотого курса. Усиливающаяся геополитическая и экономическая неопределенность в мире все больше побуждает центральные банки разных стран диверсифицировать свои резервы и искать безопасные и ликвидные активы. Согласно результатам опроса Всемирного золотого совета (World Gold Council), 76% центральных банков рассматривают в качестве актива-"убежища" именно золото.



По данным Всемирного золотого совета, чистые покупки золота центральными банками в 2018 году достигли 651,5 тонны – на 73,8% больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий уровень ежегодных чистых покупок с того момента, как в 1971 году была приостановлена конвертируемость доллара в золото. С начала года цена на драгоценный металл выросла более чем на 17%, а за последние 12 месяцев – на 23,7%.



В год обретения Казахстаном независимости золото стоило в среднем 344 доллара за тройскую унцию. Сейчас его цена приближается к 1 500 долларам. Биткоины приходят и уходят, а золото – это навсегда.



13 Ноября 2019 Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы