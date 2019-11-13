 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия продолжает судиться с "Русгидро" из-за $37 миллионов, "сынвестированных" на Нарынской ГЭС-афере
12:04 14.11.2019

14 ноября 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Премьер-министр об инвесторах на Верхненарынский каскад, Камбар-Ату-1 и ТЭЦ

"Инвесторы приходят, интересуются проектом по строительству Верхненарынского каскада ГЭС", - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, проблема на сегодня в наличии разбирательства с "Русгидро". Должен быть решен вопрос, кто будет выплачивать $37 миллионов, которые компания требует вернуть.

"По "Русгидро" спор продолжается. Мы хотели бы вместе с ними и экспертами обсудить, действительно ли потратили столько на этот проект. Но вы сами знаете, что они подали в суд в Гонконге. На сегодня переговоры с предприятием продолжаются", - признался глава правительства.
Он сообщил, что есть инвесторы по проекту строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. С ними идут переговоры.
"По новой ТЭЦ два инвестора обещают точно ее построить. Однако нам надо решить вопросы экологии, куда девать горячую воду, пепел. Инвесторы говорят, что по современным технологиям горячая вода может охлаждаться. Пока мы ведем переговоры. По газопроводу в Китай мы хотим пересмотреть соглашение. Мы уже китайской стороне передали свое мнение", - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Источник - 24.kg
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