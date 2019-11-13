Не "заказ" и не "подстава", а... Глава КазАнтикоррупа Шпекбаев неуклюже отмазывается от скандала с арестом замакима Манзирова

12:08 14.11.2019

Шпекбаев о деле Манзорова: Никакого заказа не было

Председатель агентства прокомментировал ситуацию с обвинением замакима Алматинской области.



Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев опроверг высказывание заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова о "заказе и подставе", сообщает Sputnik.



Манзорова задержали по подозрению в мошенничестве и использовании служебного положения, однако позднее все обвинения были сняты.

После заседания в антикоррупционной службе журналисты обратились к главе агентства за комментариями.



- Никакого заказа не было. Во время проверки выяснилось такое. Точка. Как только прокуратура нам ответит, мы вам скажем, что будем делать, - кратко ответил Алик Шпекбаев.



Ранее Шпекбаев сообщал, что в агентстве продолжают придерживаться своей позиции в деле по обвинению Манзорова. Сейчас в ведомстве ждут ответа от генеральной прокуратуры по факту снятия обвинений с замакима.

Позже в СМИ появилось интервью Багдата Манзорова, в котором он прокомментировал обвинения в свой адрес. Приводя свои доводы, чиновник заявил, что его "подставили".



Заместитель акима Багдат Манзоров был задержан в конце сентября нынешнего года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. В последний день сентября он вышел на больничный, а спустя время написал заявление в отпуск без содержания до первого ноября. После задержания он был помещен в следственный изолятор, позже мера пресечения была изменена на домашний арест.



Все обвинения с Багдата Манзорова были сняты 28 октября. Позже стало известно, что он вышел на работу.