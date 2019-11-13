 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У елбасят праздник. Стати отозвал из Нью-Йоркского суда свой иск против Казахстана
12:16 14.11.2019

Стати отозвал свой иск против Казахстана в Нью-Йорке
Одним из фактических аргументов в защиту республики в Нью-Йорке является то, что решение в Швеции было получено мошенническим путем.

12 ноября 2019 года Анатол Стати, Габриэль Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (Стати) подали уведомление о добровольном отказе от их иска против Казахстана в Окружном суде США по Южному Округу Нью-Йорка (Нью-Йоркский суд). Об этом сообщило министерство юстиции, передает Zakon.kz.

- Стати подал этот иск в июне 2017 года. Этим иском Стати просил нью-йоркский суд об исполнении решения Апелляционного суда Швеции от декабря 2016 года. Иск Стати содержал два требования. Первое, исполнение арбитражного решения на сумму порядка 500 млн долларов США. Второе, взыскание судебных расходов Стати в Швеции на сумму порядка 3,5 млн долларов США, - напомнили в Минюсте.

В ответ в сентябре 2017 года Республика Казахстан подала ходатайство, в котором просила нью-йоркский суд отклонить дело как юридически несостоятельное или, в качестве альтернативы, приостановить дело. В сентябре 2018 года нью-йоркский суд приостановил рассмотрение дела до окончания апелляционного производства Республики Казахстан в Вашингтоне, Округ Колумбия.
В октябре 2019 года нью-йоркский суд обязал стороны подать совместное письмо о статусе дела до 15 ноября 2019 года, с разъяснением, намерены ли стороны продолжить рассмотрение дела с учетом завершения апелляционного производства в Вашингтоне, Округ Колумбия.

Одним из фактических аргументов в защиту республики в Нью-Йорке является то, что решение в Швеции было получено мошенническим путем. В совместном письме о статусе дела, республика ходатайствовала бы перед судом о рассмотрении ранее поданного заявления Казахстана об отклонении дела. Если бы это ходатайство было отклонено, Республика планировала включить в свою защиту факты получения решения в Швеции путем мошенничества. В результате Казахстан получил бы право на раскрытие информации от Стати.

Стати, в свою очередь, вместо того, чтобы подать в суд совместное письмо о статусе дела, в одностороннем порядке отказался от своего иска. Таким образом, Стати избежал рассмотрения ходатайства Республики Казахстан об отклонении дела судом Нью-Йорка, а также судебных разбирательств по вопросам мошенничества Стати, поднимаемыми РК.
Как сообщалось ранее, в июне 2017 года Высокий суд Англии опубликовал 22-страничное обоснованное заключение, в котором говорится, что "существуют достаточно убедительные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем", и что этот вопрос должен быть рассмотрен в отдельном судебном заседании. В ответ Стати отозвал свой собственный иск об исполнении арбитражного решения в Англии, но при условии, что он никогда не возобновит исполнительное производство в этой стране, а также оплатит Республике значительные судебные издержки и расходы.
В настоящее время республика ведет судебный процесс по делу о мошенничестве Стати в нескольких юрисдикциях, включая Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Республика представила доказательства мошенничества Стати, в том числе показания под присягой бывшего финансового директора Стати, г-на Артура Лунгу. Показания Артура Лунгу свидетельствуют, что Стати сделал ряд существенных ложных заявлений КПМГ Аудит ("KPMG") в связи с аудитом финансовой отчетности компаний Стати, и что данная финансовая отчетность была существенно искажена. После представления этих доказательств и проведения независимой проверки KPMG 21 августа 2019 года опубликовала письменное уведомление о признании недействительными всех их аудиторских отчетов по финансовой отчетности компаний Стати - восемнадцать (18) аудиторских отчетов, охватывающих три (3) года - заявив, что "не следует полагаться на аудиторские отчеты, выпущенные КПМГ Аудит.

Как отмечается, мошенническая схема, совершенная Стати и его сообщниками, является прямой атакой на систему урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS), созданную для защиты прямых иностранных инвестиций в Казахстане. Республика продолжит принимать меры по защите иностранных инвестиций в Казахстане, включая выявление действий таких сторон, как Стати, которые злоупотребляют системой ISDS и манипулируют ею в своих мошеннических целях.

Источник - Zakon.kz
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