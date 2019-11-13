В Туркменистане ударникам труда пришлось самим покупать "подаренные" им от имени президента телевизоры

14:35 14.11.2019

В Туркменистане арендаторам и комбайнерам, выполнившим план по сбору хлопка, поручили купить 43-дюймовые телевизоры и принести их на Праздник урожая. Потом им торжественном вручили эту технику от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова на съемках мероприятия для телевидения, сообщает "Радио Азатлык".

Тем, у кого не было возможности купить новый телевизор, разрешили принести старые телевизоры в коробках, обернутых в "блестящую упаковочную бумагу". По данным радиостанции, всю неделю перед праздником бюджетные работники мыли овощи и фрукты для съемок и складывали их в красивые коробки. Механизаторам поручили помыть тракторы и грузовые машины, которые планировалось показать на празднике, и закрасить на них царапины.

Власти Туркменистана объявили о выполнении плана по сбору хлопка 8 ноября. Между тем источник "Радио Азатлык", близкий к туркменскому правительству, сообщал, что в этом году в некоторых велаятах (областях) страны план не будет выполнен даже наполовину из-за низкой урожайности хлопка.



В апреле и мае в нескольких велаятах наблюдались сильные наводнения, после чего многим арендаторам пришлось заново засеивать поля. Власти страны и официальные СМИ Туркменистана о проблемах в производстве и сборе урожая хлопка не сообщают.

На этой неделе радиостанция также рассказывала, что с сотрудников госучреждений республики собирают деньги на проведение велопробега по случаю Дня нейтралитета - второго по значимости государственного праздника, который отмечается 12 декабря. Отмечается, что деньги на празднование, в том числе на покупку велосипедов, собирают несколько раз в год.