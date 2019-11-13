 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев учредил Совет иностранных инвесторов при самом себе
16:18 14.11.2019

При президенте Узбекистана образован Совет иностранных инвесторов


В Узбекистане создан Совет иностранных инвесторов с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) при президенте Узбекистана Шавкате Мирзиееве, сообщает "Норма".
Совет будет выполнять ряд задач: оказывать консультативную помощь по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны исходя из опыта мировой практики; помогать в поддержке экспортеров, развитии системы электронной коммерции, продвижении товаров Узбекистана на внешние рынки; участвовать в создании благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов стимулирования отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию; вырабатывать действенные меры для улучшения международного имиджа страны.

Совет будет сформирован из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, включая ЕБРР.

Ежегодно будут проводиться пленарные сессии, не менее двух раз в год - промежуточные сессии.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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