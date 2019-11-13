В Сенате США заблокировали резолюцию по геноциду армян турками. Хитрый торг с Эрдоганом

16:39 14.11.2019

Эрдоган ранее осудил решение палаты представителей конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году



Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи, после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании. Его слова приводит ТАСС.

"Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать", - пояснил он свое решение, заявив, что на встрече с Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом обсудил с ними проблемы Сирии и военного вторжения со стороны Турции. "Я надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему", - подчеркнул Грэм. Он добавил, что выступает против данной резолюции "не из-за прошлого, а из-за будущего".



По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также заблокировать законодательную инициативу. Ранее старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес запросил согласия на рассмотрение и принятие резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. По его мнению, инициатива обеспечила бы "официальное признание" геноцида армян в США.

"Внешняя политика Соединенных Штатов должна добросовестно учитывать нарушения прав человека, преступления против человечности, этнические чистки и геноцид. Мы не можем отвернуться от армянских жертв геноцида", - считает демократ.За инициативу проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.



Эрдоган ранее осудил решение палаты представителей конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году, сообщает "Интерфакс . Он заявил, что судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики, и подчеркнул, что две антитурецкие резолюции, принятые 29 октября Палатой представителей Конгресса США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у турецкого народа.

Резолюции палаты представителей и сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.



В конце XIX - начале XX века в Османской империи велись гонения на армян, которые достигли пика в 1915 году. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Армения называет эти события геноцидом. День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля: в этот день в Стамбуле 100 лет назад были задержаны и убиты более 800 представителей местной интеллигенции армянского происхождения.



Факт геноцида армянского народа в османской Турции признан многими государствами, Европейским парламентом и Всемирным советом церквей. Между тем Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Анкара крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.



Так, в 2015 году Турция отозвала своего посла в Вене, после того как парламент Австрии принял декларацию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. До этого Турция отозвала посла из Ватикана после того, как Папа Римский Франциск употребил слово "геноцид", говоря о массовых убийствах армян.



В 2016 году Турция отозвала своего посла в Берлине в знак протеста против того, что нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) "подавляющим большинством" признала геноцид армян. В Анкаре это решение назвали "исторической ошибкой". Государственная дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".



В то же время некоторые страны отказываются признавать геноцид армян, опасаясь ухудшения отношений с Анкарой. Так, кнессет Израиля 14 февраля отклонил законопроект о признании геноцида армян. Заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.