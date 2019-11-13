 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.11.2019
17:43  Как корреспондента "КП" учили на Украине строить демократию в России в 4-х частях
17:34  Возвращение России не остановится на Сирии и Украине, - Дм.Тренин
17:28  Видеть цель. Терроризм и технология управляемого хаоса, - шеф ФСБ РФ Патрушев
17:25  Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему? - Е.Ватанабэ
17:24  Последний маршал сверхдержавы. Министру обороны СССР Дмитрию Язову – 95 лет
17:22  Сторонники Эво Моралеса не сдаются и требуют его возвращения
17:19  Кнутом и пряником. Трамп урабатывает Эрдогана, - "РГ"

17:17  На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"?
16:39  В Сенате США заблокировали резолюцию по геноциду армян турками. Хитрый торг с Эрдоганом
16:26  Почему не летает "Роскосмос"? Бизнес-империя рос-госчиновника Рогозина
16:18  Мирзиеев учредил Совет иностранных инвесторов при самом себе
14:39  Туркменистан: а был ли мальчик? Обзор полу-дикого вождества, - Еurasianet
14:35  В Туркменистане ударникам труда пришлось самим покупать "подаренные" им от имени президента телевизоры
13:10  Сирийское распутье Дональда Трампа. Американцев выгонят "дехкане", - К.Сивков
12:16  У елбасят праздник. Стати отозвал из Нью-Йоркского суда свой иск против Казахстана
12:08  Не "заказ" и не "подстава", а... Глава КазАнтикоррупа Шпекбаев неуклюже отмазывается от скандала с арестом замакима Манзирова
12:04  Киргизия продолжает судиться с "Русгидро" из-за $37 миллионов, "сынвестированных" на Нарынской ГЭС-афере
11:19  В Москве застрелен 3-кратный Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
10:50  Сын экс-кыр-президента Атамбаева подал в суд на... КырГенпрокуратуру
09:23  Казахстан резко наращивает намыв золота - до 30 тонн в год
09:10  Понаехали... В госмагазинах Ашхабада не отпускают товары иногородним
08:47  В США обсуждают, как "сдержать" одновременно Россию и Китай, - В.Пироженко
08:41  Дарига Назарбаева визитом в Армению продолжает фестивалить по миру
08:25  Трамп уводит Эрдогана у Путина, предложив Анкаре голову Гюлена, - "СП"
02:07  Крах системы. Кризис системных партий породил резкий подъем радикальных и популистских движений, - В.Алипов
02:03  Новый язык заботы: в Китае для армии пожилого населения готовят армию роботов
01:05  Кибербезопасность в США: новый виток паранойи, - Л.Савин
00:49  Bloomberg: почему Ирану все сходит с рук?
00:25  Европа: правый марш продолжается, - А.Ганжа
00:04  Купи слона: Саудовская Аравия проводит крупнейшее IPO в истории
Среда, 13.11.2019
23:10  Дружба-соседство. Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
20:28  В российском Касимове установят памятную плиту Казахскому султану Ораз-Мухаммеду
20:07  Алматинский аэропорт хотят прикупить турки
19:56  Долой кино-гей-пропаганду! В Грузии спецназ охраняет кинотеатры от протестующих
18:37  Старый и пыльный чайник в Англии продали за 1 млн фунтов. Из него, как оказалось, пил сам император Цяньлун
17:03  ИнтерМатраимовщина. В Турции задержаны подозреваемые в убийстве "китайца" Саймаити - два кыргызстанца и сириец
16:23  В Кыргызстане закончились автогосномера...
16:20  Русская рулетка Эрдогана, - С.Тарасов
16:13  Новым командующим войск России в Сирии назначен генерал Чайко
15:14  Джокер (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:12  Предложение, от которого не отказаться... Трамп пытается купить Эрдогана за $100 млрд
15:11  Американцы пытаются украсть у Китая "Один пояс, один путь"
15:09  Как Америка обкатывает на Украине оружие против русских
14:58  В Италии презентовали книгу о подвигах узбекского солдата Ахмеда Мамаджанова в годы Великой Отечественной войны
14:09  Шоу-биз как элемент современной политики (на примере Украины), - А.Бородай
13:13  Генпрокуратура Узбекистана: Повышение цен на хлеб поможет в... борьбе против коррупции
12:10  В ташкентском районе Юнусабад южные корейцы построят еще один Business City
10:53  Известный малайзийский блогер Шеф Вана будет продвигать турпотенциал Узбекистана
10:42  Первая пошла. Задержана за взятки завотделом Администрации УкрПрезидента - Кондзеля
10:24  Создание единой валюты в ЕАЭС не предусмотрено, – глава КазНацБанка Досаев
09:14  На золотом кыргызском Джеруе началась добыча руды
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Сенате США заблокировали резолюцию по геноциду армян турками. Хитрый торг с Эрдоганом
16:39 14.11.2019

Эрдоган ранее осудил решение палаты представителей конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году

Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи, после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании. Его слова приводит ТАСС.
"Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать", - пояснил он свое решение, заявив, что на встрече с Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом обсудил с ними проблемы Сирии и военного вторжения со стороны Турции. "Я надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему", - подчеркнул Грэм. Он добавил, что выступает против данной резолюции "не из-за прошлого, а из-за будущего".

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также заблокировать законодательную инициативу. Ранее старший демократ комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес запросил согласия на рассмотрение и принятие резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. По его мнению, инициатива обеспечила бы "официальное признание" геноцида армян в США.
"Внешняя политика Соединенных Штатов должна добросовестно учитывать нарушения прав человека, преступления против человечности, этнические чистки и геноцид. Мы не можем отвернуться от армянских жертв геноцида", - считает демократ.За инициативу проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.

Эрдоган ранее осудил решение палаты представителей конгресса США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году, сообщает "Интерфакс . Он заявил, что судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики, и подчеркнул, что две антитурецкие резолюции, принятые 29 октября Палатой представителей Конгресса США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у турецкого народа.
Резолюции палаты представителей и сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В конце XIX - начале XX века в Османской империи велись гонения на армян, которые достигли пика в 1915 году. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Армения называет эти события геноцидом. День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля: в этот день в Стамбуле 100 лет назад были задержаны и убиты более 800 представителей местной интеллигенции армянского происхождения.

Факт геноцида армянского народа в османской Турции признан многими государствами, Европейским парламентом и Всемирным советом церквей. Между тем Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Анкара крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.

Так, в 2015 году Турция отозвала своего посла в Вене, после того как парламент Австрии принял декларацию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. До этого Турция отозвала посла из Ватикана после того, как Папа Римский Франциск употребил слово "геноцид", говоря о массовых убийствах армян.

В 2016 году Турция отозвала своего посла в Берлине в знак протеста против того, что нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) "подавляющим большинством" признала геноцид армян. В Анкаре это решение назвали "исторической ошибкой". Государственная дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

В то же время некоторые страны отказываются признавать геноцид армян, опасаясь ухудшения отношений с Анкарой. Так, кнессет Израиля 14 февраля отклонил законопроект о признании геноцида армян. Заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573738740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Доля МСБ в ВВП увеличилась до 28,5% за 10 месяцев т.г.
- Аскар Мамин открыл форум "Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики"
- Нурлан Нигматулин принял Государственного министра иностранных дел Индии В. Муралидхарана
- Рабочий график первого президента
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-октябре 2019г. составил 104,7%
- Кадровые перестановки
- Минздравом РК проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров
- У аэропорта Алматы может смениться собственник
- Привлечены к административной ответственности совместные предприятия АО "НАК "Казатомпром"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  