На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"?

17:17 14.11.2019 На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"? Часть 1



Сегодня над человечеством, очевидно, нависла угроза глобального государства "железной пяты". Однако с подобными вызовами человечество сталкивалось и ранее. В этой статье я постараюсь показать исторические и культурные примеры общественных устройств, в которых практически начисто отсутствовала свобода.



ДАНИЛА УСЬКОВ



Сегодня часто можно услышать разговоры о том или ином варианте глобального государства, которое нас всех рано или поздно ожидает. Многие от этого приходят в ужас, а многие, наоборот, считают эту глобалистическую тенденцию естественной, а потому - верной. Однако важна не столько сама эта полярность мнений, сколько сам факт того, что практически все (пускай и каждый на свой манер) думают на эту тему. Таким образом, глобальное государство, еще не будучи до конца осуществленным на практике, как бы уже "повисает" над человечеством. И тут, надо сказать, что "повисало" оно над человечеством много раз в его истории, и обычно это случалось во времена исчерпанности и упадка предыдущих мироустройств.



В XX веке существовали два мироустройства, которые претендовали на глобальность - СССР и капиталистические страны. Сколь бы несовершенно воплощал в себе реальный СССР коммунистический проект, сколь бы он ни был внутренне обуржуазен в конце своего существования, это не меняло существовавшего тогда глобального "расклада" - борьбы двух различных мироустроительных систем.



Что бы было, если бы СССР стал мировым, победив капитализм, - мы не знаем. Мы это можем лишь попробовать разглядеть ретроспективно. А вот то, что сейчас действительно вытворяет капитализм на глобальном уровне, - видно воочию. Но мне тут важно зафиксировать именно наличие двух глобальных альтернатив, ибо глобальное государство может иметь очень различное содержание, и само по себе оно не так страшно, как страшна его определенная, регрессивная, "естественная" модификация. Более того, человечество тысячелетиями мечтало объединиться на той или иной основе, и никуда мы эту мечту деть не сможем. Но весь вопрос в этой "основе". Кстати, любая мировая религия на то и "мировая", что каждая предлагает свой вариант "глобализма" (разумеется, тут слово "глобализм" я ставлю в кавычки). Однако фундаментальная разница состоит в том, что мировые религии, коммунисты и другие демонстрировали именно волю к реализации мечты. Глобальное же государство, в том смысле, как я его тут имею в виду, всегда оформляет отсутствие в человечестве страсти по реализации какой бы то ни было мечты. А так как любая мечта человечна, а не природна, то глобальное государство всегда стремится стоять на законах, которые принято называть "естественными".



Касательно же XX века по факту мы можем сказать следующее. Большевиков и вообще коммунизм и Маркса было принято обвинять в "земшарности", которая якобы противостояла национальным культурам. А капиталисты, в том числе опираясь и на Гегеля, настаивали на своей националистичности и верности национальным культурам. Однако, в действительности, что бы ни говорили и те и другие, все оказалось ровно наоборот. СССР по факту сохранял и даже порой создавал национальные культуры, капитализм же сегодня стал их ускоренными темпами добивать. Это неопровержимый факт нашей реальности. Стало быть, мы можем предположить, что это капитализм, временно прикрываясь националистичностью и крича о "свободе личности" и демократии, в итоге собирался "всех подравнять под одну гребенку", а вовсе не коммунизм и СССР. Поэтому в условиях отсутствия глобальной альтернативы в виде СССР человечество ждет именно глобальная универсализация и "железная пята", которые уничтожат все национальное и особенное. Кстати, об этом говорил Гегель. Но кто его читал и мог прочесть?



Совершенно понятно, что современные технологии, интернет и прочее, чего никогда еще не знало человечество в прошлые времена, только могут усугублять то, с чем человечество сталкивалось еще тысячелетия назад. Да, эта техническая новизна, возможно, дает качественные усугубления, однако, сама по себе техника тут ни при чем. Весь вопрос в человеке, в том, на что именно он ориентируется, чего именно он хочет. Именно от его потаенных мечтаний, желаний и импульсов все зависит.



Одним из самых известных "душевидцев", бесспорно, являлся Федор Михайлович Достоевский. И поэтому именно он, возможно, лучше всех описал те человеческие свойства, которые востребует "государство железной пяты". Я тут, конечно же, говорю о знаменитой главе из "Братьев Карамазовых" про Великого инквизитора.



Проект "Великий инквизитор" (он же проект "Счастливое дитя"), безусловно, является одним из старых (а на самом деле древнейших) мечтаний определенной элитной части человечества о глобальном государстве. О нем говорил еще Шиллер в своем "Дон Карлосе". Какие же желания и импульсы внутри человека востребуют приход к власти государства "железной пяты" на его же голову? Вот что говорит Великий инквизитор Христу:



"Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, - ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!"



"Невыносимость свободы", утверждает Достоевский, есть главная причина, из-за которой человечество, явно или неявно, призывает себе на голову "Великого инквизитора". Этой мощнейшей тенденции противостоял Христос и от этого спасал человечество на кресте, призывая его к любви. А человечество?



"Не ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот ты теперь увидел этих "свободных" людей, - прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. - Да, это дело нам дорого стоило, - продолжает он, строго смотря на него, - но мы докончили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим".



Человечество поработилось. Но не абы как! Гений Достоевского тут говорит о важнейших условиях тотального господства. Раб становится рабом по-настоящему тогда, когда при власти господина он еще и "уверен более, чем когда-нибудь, что свободен вполне". Тогда, шанс на освобождение становится практически равен нулю. Более того, все эти пресловутые чипы и все прочее человек еще и купит, и вставит себе сам, а капитализм на этом еще и заработает! Разве сегодня мы уже не видим этому примеров? Нет субкультур, трансгуманистов и прочих, которые прыгают в это царство несвободы с особым удовольствием и готовы за это удовольствие в том числе и заплатить?



"Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков".



Поэтому часть человечества уже сейчас готова к "самопорабощению", ибо "нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться", и "эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков". Этим безусловным, перед чем "все вместе" готовы были бы преклониться, является небытие. Достоевский пишет: "Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия". Именно этот дух искушал Христа в пустыне.



Дух самоуничтожения и небытия в лице Великого инквизитора, играя на тех слабостях и качествах человека, которые блестяще описал Достоевский, пытается сегодня вновь установить глобальное государство "железной пяты".



Но, как я уже упоминал, история человечества знает немало примеров явления этого духа. Более того, вероятно, в лице некоторых древних цивилизаций мы имеем дело именно с тем, к чему призывал Великий инквизитор, - государству без свободы. Не всех их мы можем изучить детально за давностью лет, однако основные их черты - известны. Не зря на них, как на идеал, молились многие поколения элиты. Об этих "прототипах" государства Великого инквизитора в следующий раз.



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На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"? Часть 2



ДАНИЛА УСЬКОВ



В своей знаменитой главе о Великом инквизиторе из романа "Братья Карамазовы" Федор Михайлович Достоевский блестяще описал те черты человеческой натуры, которые востребуют внутри самого же человека власти над ним государства "железной пяты", оно же проект "Великий инквизитор".



Одной из таких определяющих человеческих черт для Достоевского является "невыносимость свободы" и вытекающий отсюда страстный поиск того, "перед кем преклониться", причем непременно "всем вместе". Такая, увы, свойственная человеку страсть по несвободе востребует дух Великого инквизитора. Его Достоевский называет: "Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия".



Этот дух не раз являлся в человеческой истории, и, более того, мы можем найти в ней те государства, которые были фактически построены этим духом и в которых, видимо, полностью отсутствовала свобода. Я тут говорю о Минойской цивилизации на Крите, древнейшей Эфиопии и Хараппе в Индии.



Об этих цивилизациях за давностью лет мы знаем не так много, но основные их черты во многом известны благодаря не только археологическим раскопкам, но и человеческой культуре. Дело в том, что культура во многом, увы, была уделом высших слоев, а элита как класс в переломные времена предпочитала скорее начинать оформлять регрессивные тенденции, чем отдавать власть чему-то новому. Поэтому сегодня мы имеем не только археологические и собственно исторические данные о древних городах, но и отражение в культуре чаяний многих поколений элиты о восстановлении в мире чего-то подобного. Именно так, в связке культуры и реальных исторических данных, насколько это будет возможно, я и хочу рассмотреть древние Крит, Эфиопию и Хараппу. Однако, я, забегая вперед, хочу сразу сказать об основных типологических чертах этих цивилизаций.



Можно с уверенностью сказать, что они были очень высокоразвитыми (с Эфиопией тут вопрос сложнее). Именно эта высокоразвитость, помимо тех черт человеческой натуры, о которых говорил Достоевский, во многом привлекала к ним внимание человечества. Более того, с высокой вероятностью можно утверждать, что эта особая, специфическая развитость достигалась невероятно быстрыми темпами. Однако после достижения определенного уровня развитие останавливалось, и на весь очень длинный промежуток времени устанавливалась стагнация, а также предельное человеческое неравенство и несвобода. То, что такая траектория быстрого восхождения с последующей бесконечной стагнацией очень похожа на траекторию капитализма, который дал неслыханный рост технологий за короткий срок, а потом заговорил на заседаниях "Римского клуба" и в других местах об "устойчивом развитии", то есть о "неразвитии", ибо либо развитие, либо "устойчивость", наводит на определенные размышления…



Кроме того, обращу на это особое внимание, уже древние элиты, без интернета, СМИ и прочего, умудрялись осуществить на практике то, что, видимо, можно было бы назвать обществом тотального контроля. А что же будет сейчас, причем когда на горизонте маячит именно не локальное государство "железной пяты", а именно глобальное, вооруженное всей мощью не виданных доселе технологий?



Итак, начну с Крита, ибо именно о нем как о якобы идеальном царстве было особенно принято мечтать в европейской культуре.



Минойская цивилизация существовала на Крите примерно с 2700 по 1400 год до н. э. Она была высокоразвитой. Причем раскопки не обнаружили никаких следов заградительных сооружений или заборов. И при этом имело место огромное различие между богатыми и бедными. То есть бедным и в голову не приходило восставать против своих господ. Кроме того, в середине XX века на Крите вблизи Кносского дворца были обнаружены останки детей, которых приносили в жертву. Все это позволяет говорить о некоей форме религиозной власти, обеспечивающей определенный режим. В общем-то, известно, что поклонялись на Крите особой женственности, как минимум родственной Кибеле (вспомним знаменитую статуэтку богини со змеями), отсюда неудивительна и кровавость с детскими жертвоприношениями в центре этой цивилизации. Кроме того, отмечу, что в мифах существуют и указания на "капиталистичность" минойской цивилизации. Ведь именно на Крите от Деметры и Иасиона родился бог богатства Плутос, не случайно родственный по своему имени с богом подземного царства Плутоном. Таковы общие интересующие нас тут черты. А вот что сохранила об этой цивилизации культура.



"В средине моря, - молвил он в ответ, -

Есть ветхий край, носящий имя Крита,

Под чьим владыкой был безгрешен свет".



Эти строки о Крите написал Данте в "Божественной комедии". Под "владыкой" Крита был "безгрешен свет". Такая "безгрешность" однозначно указывает на идеальное государство. Кроме того, Данте это представление об идеальном Крите взял у Вергилия, идеалам которого был предан всей душой.



В "Энеиде" Вергилия, главный герой Эней начинает искать родину своих предков - дарданов. На этой родине он должен построить новую Трою - Рим. Его отец Анхиз, пытаясь расшифровать пророчество Аполлона, указывает на Крит и говорит следующее:



"Матерь - владычица рощ Кибелы и медь корибантов, Имя идейских лесов, нерушимое таинств молчанье, Львы, в колесницу ее запряженные, - все это с Крита".



Приехав на Крит, Эней основывает город Пергамию. Потом он получает новое знамение, согласно которому Рим должен быть основан не на Крите, но в другом месте. Однако, связь Крита и рода Энея - несомненна. Несомненно и то, что для певца Священной римской империи Данте реальным образцом идеального царства "Золотого века" был Крит.



Видимо, самое раннее представление о "Золотом веке", которое мы имеем, находится в "Трудах и днях" Гесиода, согласно которому, между прочим, главным побудительным мотивом к труду является "зависть". Однако, как ни странно, и у Гомера мы можем увидеть намеки на существования некоей идеальной страны. Ее Гомер располагал в Эфиопии. Вот что написано в "Илиаде":



"Зевс громовержец вчера к отдаленным водам Океана

С сонмом бессмертных на пир к эфиопам отшел непорочным;

Но в двенадцатый день возвратится снова к Олимпу"



"Непорочность" эфиопов и то, что в Эфиопию наведывались боги Олимпа во главе с Зевсом, - очевидные признаки идеальной страны. Также существовали предания, что в Эфиопии отдыхал сам бог солнца Гелиос. Кроме того, от Эфиопии нити тянутся к храму Соломона и самому Соломону и, конечно же, знаменитой царице Савской, которая, согласно тексту Библии, наведывалась к нему. По представлениям эфиопов, их династия царей идет от сына Соломона и царицы Савской Менелика I. Она так и называется - Соломонова династия. С Менеликом II зачем-то дружил Николай Гумилев. И тут вновь замыкается некий культурный круг, ибо храм Соломона, который в этой модификации, надо отметить, ни к какому иудейскому Яхве отношения не имеет, отсылает нас опять к Данте, а также к легендарным тамплиерам. Но это уже история, которую надо рассказывать отдельно… Но чем же было "лакомо" государственное устройство Эфиопии в ту далекую древность?



Древнегреческий историк Диодор Сицилийский (около 90-30 гг. до н. э.) в своей "Исторической библиотеке" пишет о государственном устройстве Эфиопии следующее:



"Что касается обычаев эфиопов, немалое число их забот сильно разнятся от таковых прочего человечества, особенно это касается тех, которые относятся к выбору царей. Священники, например, сначала выбирают самых благородных мужчин из своего числа и кого-либо одного из этой группы могут выбрать богом, так как его носят в процессии в соответствии с определенным обычаем, народ принимает его за своего царя; и вскорости как поклонение, так и почести ему напоминают божественные, полагая, что верховная власть возложена на него Божественным Провидением. И царь, который был выбран таким образом, одновременно следует режиму правления, который установлен в соответствии с законами, и выполняет все свои другие дела, в соответствии с наследственными обычаями, сообразуя и почести, и наказания кому-либо с теми, что были утверждены среди них с самого начала. Кроме того, по их обычаю царь не должен налагать смерть на своих подданных, даже если этот человек был приговорен к смертной казни и считается заслуживающим наказания, но он должен отправить к нарушителю одного из своих слуг, несущего знаки смерти; и виновный, увидев предупреждение, сразу же уходит к себе домой и лишает себя жизни. Более того, для человека бежать из своей страны к соседям и, таким образом, покинув родину, заплатить за преступления, как это принято у греков, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Поэтому, говорят они, когда человек, которому знак смерти был послан царем, все же предпринял попытку бежать из Эфиопии, и его мать, узнав об этом, завязала на его шее свой пояс, он не посмел бы поднять руки против нее в любом случае, но подчинился и был задушен до смерти, чем избавил родственников от большего позора".



Верно ли или неверно это свидетельство Диодора Сицилийского - не так важно. А важен сам факт этого авторитетного высказывания, ибо в древности многое строилось именно на такого рода высказываниях. Кроме того, Диодор сообщает нам часть тех представлений, которые были об Эфиопии в древности. А подобные "представления" часто оказываются сильнее реальности.



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На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"? Часть 3



ДАНИЛА УСЬКОВ



Согласно сказанному гениальным Достоевским в его знаменитой главе о Великом инквизиторе из "Братьев Карамазовых", человечество мучительно переживает "невыносимость свободы" и ищет, "перед кем преклониться", причем непременно "все вместе". Эти не лучшие чаяния человеческой натуры востребуют Великого инквизитора и государство "железной пяты". Однако те, кто поддаются этому соблазну, несвободы, питают некие иллюзии по поводу рабского существования. Во-первых, как говорит Федор Михайлович, рабское состояние предполагает, что "эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне", а во-вторых - будут "хлебы". Голодные будут накормлены. Ну, так, может, и ладно? Будет иллюзия свободы, и будут "хлебы". Это ведь не концлагерь, в конце концов…



Однако Достоевский, будучи гением, идет дальше и говорит, что дух, которому служит Великий инквизитор, это "страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия". И тут уже становится понятно, что не только "хлебы", но и само бытие как таковое ставятся под вопрос. А коли ставится под вопрос само бытие, то концлагерь как дальнейшее "развитие" этого проекта становится неизбежным. Просто Федор Михайлович, к счастью для него, не застал фашизма, но мучительно предвидел его. Этот дух небытия в итоге все до "небытия" и доведет, и не будет никакого существования, даже рабского.



Эту неумолимую логику подтвердил, уже со стороны естественнонаучного подхода, биофизик и кандидат биологических наук Борис Георгиевич Режабек. В ночной телепередаче с Александром Гордоном под названием "Физика и свобода воли" Режабек сказал следующее:



"Для нас гораздо больший интерес представляет не электрон как таковой, а как живые существа мы сами. Дело в том, что если мы лишены свободы, если мы являемся просто жестко детерминированными существами, пусть даже запрограммированными, то при этом все моментально исчезает".



Гордон: "Все - это что?"



Режабек: "Весь мир! Я не стесняюсь это сказать! Именно так! Если нет свободы, то мир задан раз и навсегда, как жесткая картина, как нечто с прочерченными траекториями или как набор кадров в каком-то кинофильме. Но с точки зрения математики любую такую систему можно моментально свернуть в точку. Она исчезает. Это небытие. Детерминированный мир - это мир, лишенный свободы, это мир небытия".



Таким образом, свобода это не некий "бонус". Мол, живут себе люди, но не свободно… Подумаешь! Можно и без свободы как-нибудь обойтись! А те, кто за нее начинают бороться, - те просто "идеалисты", которым, видите ли, почему-то мало наличествующего. Нет. Свобода это и есть бытие, а те, кто за нее ведет борьбу, борются не за "бонус", а за само бытие, чтобы мир как таковой просто не исчез. В той же главе о Великом инквизиторе Достоевский пишет:



"Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?"



Забудем либеральные бредни идиотов про то, что якобы Федор Михайлович в "Бесах" предсказал "ужасных" большевиков, которые, мол, этими "бесами" и были. Давайте лучше почитаем великий текст. А в нем сказано, что "человек был устроен бунтовщиком". И именно это человеческое свойство мешает Великому инквизитору и специфическому счастью несвободы. Человека необходимо избавить от "бунтовщичества", и тогда он будет, перестав быть человеком в полном смысле слова, готовым к пришествию "железной пяты". Да, "бунтовщики" бывают разные. И нужно всякий раз внимательно смотреть, кто они такие, почему "бунтуют" и чего хотят. Однако необходимо и помнить, что СССР построили именно "бунтовщики". А он, в свою очередь, и спас мир от пришествия "страшного и умного духа, духа самоуничтожения и небытия".



Об этом духе знают и в Индии. Причем, можно сказать, "официально". Время его прихода называется "Кали-Юга", то есть время пришествия Кали, которая уничтожает мир в конце времен, после чего наступает космическая ночь - пралая. Кали, как подтвердит любой религиовед, это одна из бесчисленных ипостасей все той же Темной матери, она же Кибела в "западном" варианте. Этот культ, пришел из доиндоевропейской цивилизации - Хараппы. После пришествия арийских племен он стал достаточно быстро "прорастать". Уже в четвертой веде, которая называется Атхарваведа, наблюдается существенный крен в матриархат. Вот что пишет о Хараппе любящий ее Мирча Элиаде в своем трехтомнике "История веры и религиозных идей":



"Что особенно поразило первых археологов, так это единообразие и стагнация хараппской культуры. Никаких изменений, никаких новшеств за всю ее тысячелетнюю историю (два вышеупомянутых города были, возможно, столицами "империи"). Эту непоколебимую устойчивость можно объяснить разве что существованием режима, базировавшегося на некоей форме религиозной власти".



Эта-то "форма религиозной власти", которая может на огромный промежуток времени обеспечить господство, просто по определению не может не ворожить элитное сознание правящего класса. Ну, так оно и ворожило.



Внутри очень разветвленной и противоречивой религиозной системы, именуемой буддизмом, широко распространен культ Будды Амитабхи. Согласно представлениям, связанным с этим культом, Амитабха при помощи своего сострадания создал рай, который называется "Чистой землей". Для людей "попроще" обычно говорится, что это просто блаженное место, а для элиты объясняется, что это место замечательно не тем, что это рай, а тем, что в нем сам Амитабха лично будет наставлять тому, как достичь нирваны. Кстати, эта "конструкция" структурно повторяет космологию "Божественной комедии" Данте, где вершина горы Чистилища это рай, в котором жили Адам и Ева. Однако, это не то место, где остается Данте. В этом раю к нему с колесницы, запряженной грифоном, спускается Беатриче, с которой они вместе начинают взмывать ввысь - в Эмпирей. Но я вернусь к культу Амитабхи.



Эксперт по тантре, специализирующийся именно на связях буддийских и индуистских культов с автохтонными, "народными" религиозными традициями, Дмитрий Валентинович Поповцев в своей монографии "Бодхисаттва Аволкитешвара" пишет о культе Амитабхи следующее:



"На наш взгляд, нет каких-либо существенных оснований сомневаться в чисто индийских корнях амидаистской традиции. В Индии всегда существовали самые разные культы, которые особое значение придавали ритуальному омовению. Еще в доарийский период истории Индии большую роль в жизни городов играли особые водоемы, предназначенные для ритуалов и церемоний, которые именовались puskara. Хорошо известно, что в средневековый период строились масштабные культовые комплексы, включавшие в себя многочисленные бассейны, водоемы и храмы дворцового типа. Страна Амитабхи в том виде, в каком она описана в "Сукхавативьюха сутре", как мы увидим ниже, очень напоминает один из таких комплексов. Мы видим, что большое значение придается воде, которая наделена семью чудесными качествами, полностью отличающим ее от обычной земной воды. Укажем также на такую деталь, как рождение обитателей Сукхавати из лотосов. Лотос - эмблема самых разных богинь-матерей, известная очень многим народам древнего мира".



То есть эта райская земля Амитабхи, на самом деле, скорее всего, ассоциируется с Хараппской цивилизацией, примерно тем же способом, как Крит у Данте, является образцом для земного рая на вершине горы Чистилища. Более того, "Чистая земля" мыслится буддистами, исповедующими этот культ, не только на небе, но и на земле. Поэтому с высокой вероятностью можно утверждать, что для сторонников этого культа идеальным государством, которое нужно построить именно на земле, является восстановленная Хараппа, то есть древний дравидийский, доиндоевропейский вариант государства "железной пяты". Источник - REGNUM

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