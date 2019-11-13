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Кнутом и пряником. Трамп урабатывает Эрдогана, - "РГ"
17:19 14.11.2019

Кнутом и пряником
Эрдоган прибыл в США решать судьбу альянса между Анкарой и Западом

Игорь Дунаевский

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в среду в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом, которые многие заранее окрестили судьбоносными для альянса между Анкарой и Западом. Хотя два президента постоянно говорят о хороших личных отношениях, между странами за последние годы запутался клубок тяжелых противоречий. Среди них - судьба сирийских курдов, исключение Турции из программы истребителя F-35, закупка Анкарой российских комплексов С-400. И это только последние обиды, не говоря уже о спорах, накопившихся за президентство Барака Обамы, включая глубокую обиду Эрдогана из-за сдержанной реакции США на попытку госпереворота в Турции в 2016 году. Все эти противоречия, главным образом, появились из-за попыток Эрдогана проводить независимую внешнеполитическую линию и нежелания Вашингтона признать за ним это право.

Перед поездкой Америка послала турецкому президенту очередной прозрачный намек. Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О Брайен категорично заявил, что если Эрдоган не откажется от использования российских С-400, против Турции будут введены новые "болезненные" санкции. Эта угроза прозвучит и на личной встрече президентов. Американские силовики настаивают, что российские вооружения "несовместимы" со стандартами блока НАТО, куда входит Турция, хотя эти утверждения в Москве неоднократно ставили под сомнение. Скорее дело в банальной ревности. Как намекают Анкаре, покупать вооружение у страны, против которой НАТО создавалось, идет вразрез с "линией партии".

Визит в США - испытание на прочность для независимого курса главы Турции

Впрочем, судя по всему, для турецкого гостя заготовлены и пряники. По сведениям газеты The Washington Post, президент Дональд Трамп, который не раз грозил "уничтожить" буксующую турецкую экономику, накануне визита направил письмо Эрдогану с предложением торговой сделки на 100 миллиардов долларов с выгодными для Анкары условиями. Есть и предложения по С-400. Их предлагается "не вводить в эксплуатацию", то есть оставить новые боеспособные комплексы пылиться на складах ради того, чтобы Турции дозволили вернуться в программу F-35. Более того, Трамп обещает, что в этом случае Анкара избежит санкций.

В Кремле назвали повод для встречи Путина и Эрдогана

Визит в Америку станет испытанием на прочность для независимого курса Эрдогана. На полный разрыв с Западом он идти не готов, чему свидетельство - его намеки перед переговорами. Так, президент Турции выразил готовность рассмотреть "подходящие предложения" по американским ЗРК "Пэтриот", вместо которых он и купил С-400. В то же время совсем уж прогибаться перед США Эрдоган не желает. Он рассказал, что намерен привезти в Вашингтон и лично в руки вернуть недавнее письмо Трампа, которое, без преувеличения, шокировало дипломатических старожилов. В нем глава Белого дома, в частности, призвал Эрдогана "не быть дураком" и "не строить из себя крутого парня".

Хотя президент США настроен к турецкому коллеге радушно, под давлением американской элиты он уже не раз был вынужден срываться на Турцию. Ведь вашингтонский истеблишмент, особенно военные и конгрессмены, настроен к турецкому лидеру враждебно. В Пентагоне на Анкару злятся за операции против курдов, которых американцы выбрали союзниками для своих операций в Сирии, в том числе для контроля над нефтяными месторождениями. А глава международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел разразился гневными выпадами в адрес как внутренней, так и внешней политики Эрдогана, призвав наращивать давление на Турцию. Поэтому и теперь, хотя Трамп сделал Эрдогану предложения, совсем не очевидно, что они устроят законодателей на Капитолийском холме.

Источник - РГ
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