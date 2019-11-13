|Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему? - Е.Ватанабэ
17:25 14.11.2019
Россия и Китай стремятся упрочить свои позиции в области высоких технологий, пытаясь объединить усилия. Автор статьи к подобному союзу относится скептически, но утверждает, что вероятность его создания все же есть, и она представляет серьезную опасность для демократических стран.
JB Press (Япония): Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему?
Есикадзу Ватанабэ (Yoshikazu Watanabe)
Впоследнее время в центре внимания находится стремительное сближение Китая и России. Некоторые СМИ даже восклицают: "Возник китайско-российский союз?".
За этим стремительным сближением стоит соперничество США с Россией и Китаем, которое было подчеркнуто в американской стратегии безопасности.
В ходе торговой войны США нанесли Китаю несколько ударов: введение дополнительных налогов, санкции против Huawei и так далее. В стремлении Китая сблизиться с Россией читается намерение противостоять США не в одиночку, а вместе с ней.
Я думаю, что возникновение российско-китайского союза невозможно, однако партнерство этих стран в сфере высоких технологий углубляется намного быстрее, чем предполагалось.
В этой статье я прослежу за технологическим сотрудничеством России и Китая, обращаясь к книге "Новое китайско-российское хайтек-партнерство" специалиста по России Сэмюэля Бендетта (Samuel Bendett) и специалиста по Народно-освободительной армии Китая Эльзы Кани (Elsa Kania), а также оценю угрозы и риски, которые может породить это партнерство.
Углубление партнерства на фоне соперничества сверхдержав
Отношения России и Китая называют "всеобъемлющим стратегическим партнерством на пороге новой эры". Они укрепляют свои позиции на фоне обострения конкуренции между мировыми державами.
В частности, что касается российско-китайского хайтек-партнерства, то стороны пытаются применить взаимные возможности для развития высоких технологий. В связи с этим велика вероятность того, что развитие в ближайшие годы продолжится.
Очевидно, что Китай сближается с Россией, поскольку ему нужны российские исследовательские и научно-технологические возможности в таких областях, как наука, технологии, техника и математика. Россия же хочет использовать хайтек возможности Китая.
В этом двустороннем сотрудничестве лидирующую роль играет Китай. Россия находится в сравнительно невыгодном положении.
В России нет таких крупных компаний, как китайские Baidu, Tencent и Alibaba. Этот бизнес расширяется по всему миру, завоевывая в том числе и российский рынок.
Несмотря на это, правительство России рассматривает Китай в качестве средства достижения цели, пытаясь активизировать собственные инновации. Тем не менее можно сказать, что и Китай воспринимает Россию аналогичным образом.
Велика вероятность, что в ближайшем будущем российско-китайское хайтек-сотрудничество будет углубляться и ускоряться.
Ранее Россия и Китай свободно и открыто развивали науку, технологии, технику и математику в сферах от биологии до искусственного интеллекта и других передовых технологий. Им удалось применить эти результаты в собственных технологических экосистемах.
Тем не менее в настоящее время США и другие страны приняли новую политику и контрмеры, ограничивающие подобный свободный доступ.
Китай и Россия стремятся к независимости в области технологических инноваций. Они пытаются снизить зависимость от американских и других специальных знаний и технологий.
Пекин и Москва осознают эффективность сотрудничества в области разработки технологий для техники двойного назначения. Они расширяют сотрудничество не только в военной сфере, но и в таких областях, как 5G, искусственный интеллект, биотехнологии, цифровая экономика и так далее.
Углубление российско-китайского технологического сотрудничества соответствует росту давления со стороны США.
За счет санкций и экспортных ограничений Америка пытается уменьшить причастность России и Китая к мировой технологической экосистеме.
В свою очередь, руководители Китая и России приняли решение разрабатывать собственные технологии, которые заменят иностранные, а особенно американские: от полупроводниковых чипов до операционных систем.
Эта решимость стала еще одним из стимулов российско-китайского сотрудничества.
Подоплека технологического сотрудничества РФ и КНР: военно-технологическое сотрудничество во время холодной войны
История технологического сотрудничества России и Китая берет начало в 1950 году - в начале холодной войны.
В то время оборонная промышленность Китая получала большую выгоду от использования советских технологий и вооружений, однако затем он наладил собственное производство оружия благодаря копированию технологий.
Тем не менее из-за советско-китайской конфронтации, длившейся с конца 1950-х годов до 1970-х годов, военное сотрудничество прервалось. До конца холодной войны между странами не было крупномасштабного сотрудничества.
После этого Россия вновь начала экспортировать вооружения в Китай, который впал в серьезную зависимость от российских военных технологий.
Китай традиционно импортировал российские авиационные двигатели, также известно, что он приобрел новейшие ЗРК С-400.
Предоставив Китаю С-400, Россия внесла серьезный вклад в его противовоздушную оборону. Это стало символом военного сотрудничества двух стран.
В октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил: "Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия".
На данный момент китайские технологии и оборонная промышленность превосходят российские.
Например, Китай разработал беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намного продвинутее российских образцов.
Тем не менее российская армия пассивно относится к приобретению китайских БПЛА. Взамен она пытается разработать беспилотные истребители средней дальности.
Между тем, возможно, от некоторых китайских товаров, услуг и ноу-хау будет зависеть выживаемость российских промышленности, правительства и армии.
Стратегическое партнерство для развития технологий
Стратегическое партнерство России и Китая постепенно сосредотачивается на технологиях и инновациях.
В частности, официальный визит в Москву главы КНР Си Цзиньпина в 2015 году положил начало тому, что правительства России и Китая подписали соглашения о новых сферах сотрудничества, включающих цифровую экономику.
Они создали новые форумы и механизмы, целью которых является более глубокое сотрудничество, включая продвижение партнерства и совместных проектов.
С течением времени российско-китайское партнерство постепенно конкретизируется.
- Диалог и общение
Между правительствами и министерствами России и Китая участились диалоги по развитию партнерства. Это взаимодействие особенно активизировалось после 2016 года.
Эти новые механизмы сформировали структуру сотрудничества в области науки, технологий, техники и математики. Российские и китайские научные круги активно сотрудничают, и велика вероятность, что в дальнейшем это взаимодействие будет только расширяться.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай. День второй
С 2016 года регулярно проводится российско-китайский технологический форум. На форуме в 2017 году стороны приступили к созданию прямого и открытого диалога между российскими и китайскими инвесторами, а также расширению и диверсификации сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.
Некоторые проекты включают участие Китая в разработке российского синхротрона.
В первом диалоге, прошедшем в Пекине приняло участие более 100 российских и китайских компаний, работающих в таких сферах, как биомедицина, нанотехнологии, новые материалы, робототехника, БПЛА, искусственный интеллект и так далее. Они продемонстрировали инновационные технологии и заключили новые соглашения для сотрудничества.
- Научно-технологический парк
Увеличение количества российско-китайских научно-технологических парков свидетельствует о расширении сотрудничества между странами. Администрация Москвы и правительство Китая считают, что такие парки будут способствовать созданию инфраструктуры и базиса, которые незаменимы для непрерывного двухстороннего сотрудничества.
В июне 2016 года стартовал проект российско-китайского инновационного парка. Этот парк был готов в 2018 году, в нем принимает участие бизнес, работающий в сфере информационных технологий, биомедицины и искусственного интеллекта.
Кроме того, одновременно Инвестиционный фонд России и Китая, а также Фонд "Сколково" построили в Китае роботизированный медицинский центр. Также был подписан контракт на разработку медицинских роботов.
Сколковская инициатива, запущенная в 2010 году, является центром технологических инноваций России. Этот фонд управляет различными хайтек-проектами, включая глубокое обучение и искусственную нейронную сеть.
В декабре 2017 года научно-технологические парки Китая и России договорились построить в Сколково российско-китайский хайтек-центр. Этот центр должен стать российской Кремниевой долиной.
Информационный робот Promobot на выставке, проходящей в рамках форума "Открытые инновации - 2016" в Сколково
- Конкурсы и состязания
В сентябре 2018 года в Сиани прошел первый российско-китайский конкурс промышленных инноваций.
Акценты были сделаны на больших данных, искусственном интеллекте и производстве хай-энд аппаратуры.
В соревновании участвовали следующие проекты: летающий робот Пекинского университета авиации и космонавтики, виртуальная реальность, реабилитация управления мозгом за счет функциональной электрической стимуляции и другое.
Академия наук Китая привлекла к исследовательской деятельности более 67900 ученых. Российская академия наук включает 550 научных организаций и исследовательских центров, в которых работает более 55 тысяч ученых.
Некоторые проекты сосредоточены на функциях мозга с элементами искусственного интеллекта. Российскую сторону стимулирует то, что Китай занимает лидирующие позиции в мире в области нейробиологии, включая проекты, связанные с мозгом.
Изучение мозга затрагивает различные сферы: генетика, психология и физика. Это включает разработку систем искусственного интеллекта, основанных на нервной структуре интеллекта, а также изучение нейродегенеративных заболеваний.
Для России крайне важно участвовать в этих проектах. Китай инвестирует в них громадные суммы, и в некоторых областях он является мировым лидером.
Приоритеты партнерства
На фоне вступления китайско-российских отношений в новую сферу основной акцент делается на телекоммуникациях, однако проекты не ограничиваются только этим. Также есть робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии, новые инфокоммуникационные технологии и цифровая экономика.
- Борьба Huawei в области телекоммуникаций следующего поколения
Конфликт за гегемонию США и Китая вокруг Huawei способствовала стремительному углублению китайско-российского сотрудничества.
Действительно, президент Путин назвал американское давление на китайскую компанию первой технологической войной наступающей цифровой эпохи.
Huawei, которая испытывает все больше давления, в этом году начала сотрудничать с российскими научными кругами и расширила взаимодействие с Россией для того, чтобы применить специальные знания в области науки, технологий, техники и математики.
В 2019 году Huawei подписала с российской государственной корпорацией контракт, связанный с искусственным интеллектом. Также Huawei объявила об увеличении количества российских сотрудников в четыре раза.
В 2019 году в России стартует Программа Huawei по исследованиям и инновациям. Китайская компания обратилась к российским исследовательским организациям с тем, чтобы они посодействовали ей по 140 технологическим проектам.
К концу 2019 года будет нанято 500 человек, и в ближайшие пять лет планируется задействовать более тысячи специалистов.
В настоящее время у Huawei есть два исследовательских центра - в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве работает 400, а в северной столице - 150 человек.
В будущем планируется открыть еще три исследовательских центра. В результате Россия окажется на третьем месте после Европы и Северной Америки в рейтинге исследовательских центров Huawei.
Китайская компания планирует активно сотрудничать с Российской академией наук, университетами и другими исследовательскими центрами.
Huawei тестирует в России 5G: в августе начались испытания этой системы в Москве совместно с "ВымпелКомом".
На фоне давления США на Huawei есть даже возможность, что компания полностью откажется от системы Андроид от "Гугл" и перейдет на российскую "Аврору".
- Искусственный интеллект, большие данные, робототехника
Для России и Китая искусственный интеллект - это приоритетная область технологического сотрудничества.
Например, чтобы расширить использование больших данных, Россия и Китай реализуют соответствующий проект. Кроме того, стартовали программы развития международной бизнес деятельности российских и китайских компаний за счет применения технологий искусственного интеллекта, в частности, обработки естественного языка.
У России есть свои сильные стороны в области технологических инноваций. В различных научно-технологических областях были сделаны выдающиеся инновации. Россия и Китай обладают значимым экономическим потенциалом, они накопили богатый опыт сотрудничества во многих сферах.
Мировая доля искусственного интеллекта на российском рынке не столь велика, однако этот рынок растет и созревает. Сотрудничество российских ученых и китайских предприятий, разрабатывающих роботов, будет способствовать дальнейшей активизации разработок в области робототехники и искусственного интеллекта.
Наиболее перспективным направлением сотрудничества с Китаем в сфере робототехники будет являться, скорее всего, медицина.
Развитие искусственного интеллекта зависит от мощных вычислительных возможностей, достаточного для компьютерного обучения количества данных и способностей человека управлять такими системами.
В настоящее время Китай занимает лидирующие позиции в мире в таких подкатегориях искусственного интеллекта, как автомобили с сетевыми возможностями, технологии распознавания лица и голоса и так далее.
Россия сильна в таких сферах, как автоматизация производства, обеспечение безопасности и слежение. Китайско-российское сотрудничество в области искусственного интеллекта - это приоритетное направление, которое, скорее всего, будет только расширяться.
- Цифровая экономика
Китайские IT-корпорации видят возможности для бизнеса в зарождающейся российской цифровой экономике. Проникновение китайских компаний на этот рынок повышает потенциал российских центров обработки и передачи данных.
Например, за последний год компания Tencent создала более 600 серверных центров в Москве. Это ее крупнейший проект.
Серверная инфраструктура Tencent применяется для развития облачных сервисов и игр. Этот проект предоставит новые возможности российскому отделению Tencent, у которой в России наибольшее число интернет-пользователей среди европейских стран (примерно 100 миллионов человек, показатель степени проникновения на рынок составляет 75%).
"Алибаба" создал совместное предприятие с компанией Mail.ru. Уставной капитал составил два миллиарда долларов.
Таким образом, онлайн-рынки этих компаний в России, где проживает 146 миллионов человек, будут объединены. Правительство России поддерживает эти коммерческие операции посредством Российского фонда прямых инвестиций. Местные инвесторы управляют этими совместными проектами.
Трудности китайско-российского партнерства
Китайско-российское научно-техническое сотрудничество столкнулось с несколькими проблемами.
Например, Россия по-прежнему зависит от западных технологий. Она не испытывает энтузиазма по поводу внедрения китайских хайтек-технологий.
Открытие первого шоурума компании AliExpress
Китайские партнерские компании расхищают российскую интеллектуальную собственность и налаживают пиратское производство, что снижает доверие российских научных центров и предприятий. Это серьезный фактор, ограничивающий инновационное сотрудничество обеих стран.
Кроме того, Россия опасается, что Китай будет переманивать лучших ученых.
"Китай начал привлекать российских первоклассных ученых за счет более высокой зарплаты и условий труда", - выражает опасения один из руководителей Российской академии наук.
Эти проблемы беспокоят как Россию, так и Китай.
Молодые и перспективные специалисты из России и Китая хотят работать в США. Молодежь, получившая высшее образование в России, в особенности люди, обеспечившие себе возможность трудоустройства на международном уровне, испытывают непреодолимое желание переехать в США.
Особенно это касается России. Люди, мечтающие о калифорнийском комфорте, солнце, вине, горах и море, уже покинули Россию.
Об этом также читайте в статье Россия: Утечка мозгов ускоряется, угрожая будущему страны как "великой державы"
Кроме того, в Китае правительство продумывает различные стимулы для выдающихся кадров, чтобы они остались на родине, однако многие выбирают работу за рубежом, в частности, в Америке.
Также есть недоверие к китайским компаниям с точки зрения защиты информации. Например, в 2017 году был запрещен мессенджер компании Tencent WeChat. "Роскомнадзор" внес это приложение в список запрещенных сайтов по причинам безопасности.
Эпилог
Я думаю, что союзу Китая и России, который сейчас обсуждается в СМИ, сформироваться будет непросто. Дело в том, что в случае его создания стороны обязаны защищать друг друга, однако Россия не хочет участвовать в конфликтах, в которые втянут Китай, и наоборот.
Между тем не фоне обострения соперничества между державами Россия и Китай развивают хайтек-сотрудничество, что, скорее всего, серьезно повлияет на окружающий мир.
Если бы эти страны были демократическими, не было бы никаких проблем, однако Китай укрепляет однопартийную систему Коммунистической партии, а в России президент Путин концентрирует власть в своих руках.
Развитие отношений между этими двумя авторитарными странами представляет серьезную опасность для демократических стран с точки зрения безопасности, мировой экономики, прав человека и конкурентоспособности.
В частности, Россия и Китай также развивают технологии цензуры и слежения. Не хотелось бы, чтобы китайские технологии слежения распространились на весь мир.
Кроме того, необходимы соответствующие меры в отношении кражи интеллектуальной собственности и незаконной передачи технологий.
Россия и Китай насаждают удобные для себя правила, касающиеся цифрового суверенитета и интернета, а также пытаются сделать их международной нормой.
Сотрудничество с демократическими странами, снижение риска китайско-российских технологических атак и быстрая ликвидация будущих угроз - это неотложные задачи, стоящие перед Японией и США.