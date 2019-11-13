Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему? - Е.Ватанабэ

17:25 14.11.2019 Россия и Китай стремятся упрочить свои позиции в области высоких технологий, пытаясь объединить усилия. Автор статьи к подобному союзу относится скептически, но утверждает, что вероятность его создания все же есть, и она представляет серьезную опасность для демократических стран.



JB Press (Япония): Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему?



Есикадзу Ватанабэ (Yoshikazu Watanabe)



Впоследнее время в центре внимания находится стремительное сближение Китая и России. Некоторые СМИ даже восклицают: "Возник китайско-российский союз?".



За этим стремительным сближением стоит соперничество США с Россией и Китаем, которое было подчеркнуто в американской стратегии безопасности.



В ходе торговой войны США нанесли Китаю несколько ударов: введение дополнительных налогов, санкции против Huawei и так далее. В стремлении Китая сблизиться с Россией читается намерение противостоять США не в одиночку, а вместе с ней.



Я думаю, что возникновение российско-китайского союза невозможно, однако партнерство этих стран в сфере высоких технологий углубляется намного быстрее, чем предполагалось.



В этой статье я прослежу за технологическим сотрудничеством России и Китая, обращаясь к книге "Новое китайско-российское хайтек-партнерство" специалиста по России Сэмюэля Бендетта (Samuel Bendett) и специалиста по Народно-освободительной армии Китая Эльзы Кани (Elsa Kania), а также оценю угрозы и риски, которые может породить это партнерство.



Углубление партнерства на фоне соперничества сверхдержав



Отношения России и Китая называют "всеобъемлющим стратегическим партнерством на пороге новой эры". Они укрепляют свои позиции на фоне обострения конкуренции между мировыми державами.



В частности, что касается российско-китайского хайтек-партнерства, то стороны пытаются применить взаимные возможности для развития высоких технологий. В связи с этим велика вероятность того, что развитие в ближайшие годы продолжится.



Очевидно, что Китай сближается с Россией, поскольку ему нужны российские исследовательские и научно-технологические возможности в таких областях, как наука, технологии, техника и математика. Россия же хочет использовать хайтек возможности Китая.



В этом двустороннем сотрудничестве лидирующую роль играет Китай. Россия находится в сравнительно невыгодном положении.



В России нет таких крупных компаний, как китайские Baidu, Tencent и Alibaba. Этот бизнес расширяется по всему миру, завоевывая в том числе и российский рынок.



Несмотря на это, правительство России рассматривает Китай в качестве средства достижения цели, пытаясь активизировать собственные инновации. Тем не менее можно сказать, что и Китай воспринимает Россию аналогичным образом.



Велика вероятность, что в ближайшем будущем российско-китайское хайтек-сотрудничество будет углубляться и ускоряться.



Ранее Россия и Китай свободно и открыто развивали науку, технологии, технику и математику в сферах от биологии до искусственного интеллекта и других передовых технологий. Им удалось применить эти результаты в собственных технологических экосистемах.



Тем не менее в настоящее время США и другие страны приняли новую политику и контрмеры, ограничивающие подобный свободный доступ.



Китай и Россия стремятся к независимости в области технологических инноваций. Они пытаются снизить зависимость от американских и других специальных знаний и технологий.



Пекин и Москва осознают эффективность сотрудничества в области разработки технологий для техники двойного назначения. Они расширяют сотрудничество не только в военной сфере, но и в таких областях, как 5G, искусственный интеллект, биотехнологии, цифровая экономика и так далее.



Углубление российско-китайского технологического сотрудничества соответствует росту давления со стороны США.



За счет санкций и экспортных ограничений Америка пытается уменьшить причастность России и Китая к мировой технологической экосистеме.



В свою очередь, руководители Китая и России приняли решение разрабатывать собственные технологии, которые заменят иностранные, а особенно американские: от полупроводниковых чипов до операционных систем.



Эта решимость стала еще одним из стимулов российско-китайского сотрудничества.



Подоплека технологического сотрудничества РФ и КНР: военно-технологическое сотрудничество во время холодной войны



История технологического сотрудничества России и Китая берет начало в 1950 году - в начале холодной войны.



В то время оборонная промышленность Китая получала большую выгоду от использования советских технологий и вооружений, однако затем он наладил собственное производство оружия благодаря копированию технологий.



Тем не менее из-за советско-китайской конфронтации, длившейся с конца 1950-х годов до 1970-х годов, военное сотрудничество прервалось. До конца холодной войны между странами не было крупномасштабного сотрудничества.



После этого Россия вновь начала экспортировать вооружения в Китай, который впал в серьезную зависимость от российских военных технологий.



Китай традиционно импортировал российские авиационные двигатели, также известно, что он приобрел новейшие ЗРК С-400.



Предоставив Китаю С-400, Россия внесла серьезный вклад в его противовоздушную оборону. Это стало символом военного сотрудничества двух стран.



В октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил: "Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия".



На данный момент китайские технологии и оборонная промышленность превосходят российские.



Например, Китай разработал беспилотные летательные аппараты (БПЛА) намного продвинутее российских образцов.



Тем не менее российская армия пассивно относится к приобретению китайских БПЛА. Взамен она пытается разработать беспилотные истребители средней дальности.



Между тем, возможно, от некоторых китайских товаров, услуг и ноу-хау будет зависеть выживаемость российских промышленности, правительства и армии.



Стратегическое партнерство для развития технологий



Стратегическое партнерство России и Китая постепенно сосредотачивается на технологиях и инновациях.



В частности, официальный визит в Москву главы КНР Си Цзиньпина в 2015 году положил начало тому, что правительства России и Китая подписали соглашения о новых сферах сотрудничества, включающих цифровую экономику.



Они создали новые форумы и механизмы, целью которых является более глубокое сотрудничество, включая продвижение партнерства и совместных проектов.



С течением времени российско-китайское партнерство постепенно конкретизируется.



- Диалог и общение



Между правительствами и министерствами России и Китая участились диалоги по развитию партнерства. Это взаимодействие особенно активизировалось после 2016 года.



Эти новые механизмы сформировали структуру сотрудничества в области науки, технологий, техники и математики. Российские и китайские научные круги активно сотрудничают, и велика вероятность, что в дальнейшем это взаимодействие будет только расширяться.



Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай. День второй



С 2016 года регулярно проводится российско-китайский технологический форум. На форуме в 2017 году стороны приступили к созданию прямого и открытого диалога между российскими и китайскими инвесторами, а также расширению и диверсификации сотрудничества в сфере инноваций и высоких технологий.



Некоторые проекты включают участие Китая в разработке российского синхротрона.



В первом диалоге, прошедшем в Пекине приняло участие более 100 российских и китайских компаний, работающих в таких сферах, как биомедицина, нанотехнологии, новые материалы, робототехника, БПЛА, искусственный интеллект и так далее. Они продемонстрировали инновационные технологии и заключили новые соглашения для сотрудничества.



- Научно-технологический парк



Увеличение количества российско-китайских научно-технологических парков свидетельствует о расширении сотрудничества между странами. Администрация Москвы и правительство Китая считают, что такие парки будут способствовать созданию инфраструктуры и базиса, которые незаменимы для непрерывного двухстороннего сотрудничества.



В июне 2016 года стартовал проект российско-китайского инновационного парка. Этот парк был готов в 2018 году, в нем принимает участие бизнес, работающий в сфере информационных технологий, биомедицины и искусственного интеллекта.



Кроме того, одновременно Инвестиционный фонд России и Китая, а также Фонд "Сколково" построили в Китае роботизированный медицинский центр. Также был подписан контракт на разработку медицинских роботов.



Сколковская инициатива, запущенная в 2010 году, является центром технологических инноваций России. Этот фонд управляет различными хайтек-проектами, включая глубокое обучение и искусственную нейронную сеть.



В декабре 2017 года научно-технологические парки Китая и России договорились построить в Сколково российско-китайский хайтек-центр. Этот центр должен стать российской Кремниевой долиной.



Информационный робот Promobot на выставке, проходящей в рамках форума "Открытые инновации - 2016" в Сколково



- Конкурсы и состязания



В сентябре 2018 года в Сиани прошел первый российско-китайский конкурс промышленных инноваций.



Акценты были сделаны на больших данных, искусственном интеллекте и производстве хай-энд аппаратуры.



В соревновании участвовали следующие проекты: летающий робот Пекинского университета авиации и космонавтики, виртуальная реальность, реабилитация управления мозгом за счет функциональной электрической стимуляции и другое.



Академия наук Китая привлекла к исследовательской деятельности более 67900 ученых. Российская академия наук включает 550 научных организаций и исследовательских центров, в которых работает более 55 тысяч ученых.



Некоторые проекты сосредоточены на функциях мозга с элементами искусственного интеллекта. Российскую сторону стимулирует то, что Китай занимает лидирующие позиции в мире в области нейробиологии, включая проекты, связанные с мозгом.



Изучение мозга затрагивает различные сферы: генетика, психология и физика. Это включает разработку систем искусственного интеллекта, основанных на нервной структуре интеллекта, а также изучение нейродегенеративных заболеваний.



Для России крайне важно участвовать в этих проектах. Китай инвестирует в них громадные суммы, и в некоторых областях он является мировым лидером.



Приоритеты партнерства



На фоне вступления китайско-российских отношений в новую сферу основной акцент делается на телекоммуникациях, однако проекты не ограничиваются только этим. Также есть робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии, новые инфокоммуникационные технологии и цифровая экономика.



- Борьба Huawei в области телекоммуникаций следующего поколения



Конфликт за гегемонию США и Китая вокруг Huawei способствовала стремительному углублению китайско-российского сотрудничества.



Действительно, президент Путин назвал американское давление на китайскую компанию первой технологической войной наступающей цифровой эпохи.



Huawei, которая испытывает все больше давления, в этом году начала сотрудничать с российскими научными кругами и расширила взаимодействие с Россией для того, чтобы применить специальные знания в области науки, технологий, техники и математики.



В 2019 году Huawei подписала с российской государственной корпорацией контракт, связанный с искусственным интеллектом. Также Huawei объявила об увеличении количества российских сотрудников в четыре раза.



В 2019 году в России стартует Программа Huawei по исследованиям и инновациям. Китайская компания обратилась к российским исследовательским организациям с тем, чтобы они посодействовали ей по 140 технологическим проектам.



К концу 2019 года будет нанято 500 человек, и в ближайшие пять лет планируется задействовать более тысячи специалистов.



В настоящее время у Huawei есть два исследовательских центра - в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве работает 400, а в северной столице - 150 человек.



В будущем планируется открыть еще три исследовательских центра. В результате Россия окажется на третьем месте после Европы и Северной Америки в рейтинге исследовательских центров Huawei.



Китайская компания планирует активно сотрудничать с Российской академией наук, университетами и другими исследовательскими центрами.



Huawei тестирует в России 5G: в августе начались испытания этой системы в Москве совместно с "ВымпелКомом".



На фоне давления США на Huawei есть даже возможность, что компания полностью откажется от системы Андроид от "Гугл" и перейдет на российскую "Аврору".



- Искусственный интеллект, большие данные, робототехника



Для России и Китая искусственный интеллект - это приоритетная область технологического сотрудничества.



Например, чтобы расширить использование больших данных, Россия и Китай реализуют соответствующий проект. Кроме того, стартовали программы развития международной бизнес деятельности российских и китайских компаний за счет применения технологий искусственного интеллекта, в частности, обработки естественного языка.



У России есть свои сильные стороны в области технологических инноваций. В различных научно-технологических областях были сделаны выдающиеся инновации. Россия и Китай обладают значимым экономическим потенциалом, они накопили богатый опыт сотрудничества во многих сферах.



Мировая доля искусственного интеллекта на российском рынке не столь велика, однако этот рынок растет и созревает. Сотрудничество российских ученых и китайских предприятий, разрабатывающих роботов, будет способствовать дальнейшей активизации разработок в области робототехники и искусственного интеллекта.



Наиболее перспективным направлением сотрудничества с Китаем в сфере робототехники будет являться, скорее всего, медицина.



Развитие искусственного интеллекта зависит от мощных вычислительных возможностей, достаточного для компьютерного обучения количества данных и способностей человека управлять такими системами.



В настоящее время Китай занимает лидирующие позиции в мире в таких подкатегориях искусственного интеллекта, как автомобили с сетевыми возможностями, технологии распознавания лица и голоса и так далее.



Россия сильна в таких сферах, как автоматизация производства, обеспечение безопасности и слежение. Китайско-российское сотрудничество в области искусственного интеллекта - это приоритетное направление, которое, скорее всего, будет только расширяться.



- Цифровая экономика



Китайские IT-корпорации видят возможности для бизнеса в зарождающейся российской цифровой экономике. Проникновение китайских компаний на этот рынок повышает потенциал российских центров обработки и передачи данных.



Например, за последний год компания Tencent создала более 600 серверных центров в Москве. Это ее крупнейший проект.



Серверная инфраструктура Tencent применяется для развития облачных сервисов и игр. Этот проект предоставит новые возможности российскому отделению Tencent, у которой в России наибольшее число интернет-пользователей среди европейских стран (примерно 100 миллионов человек, показатель степени проникновения на рынок составляет 75%).



"Алибаба" создал совместное предприятие с компанией Mail.ru. Уставной капитал составил два миллиарда долларов.



Таким образом, онлайн-рынки этих компаний в России, где проживает 146 миллионов человек, будут объединены. Правительство России поддерживает эти коммерческие операции посредством Российского фонда прямых инвестиций. Местные инвесторы управляют этими совместными проектами.



Трудности китайско-российского партнерства



Китайско-российское научно-техническое сотрудничество столкнулось с несколькими проблемами.



Например, Россия по-прежнему зависит от западных технологий. Она не испытывает энтузиазма по поводу внедрения китайских хайтек-технологий.



Открытие первого шоурума компании AliExpress



Китайские партнерские компании расхищают российскую интеллектуальную собственность и налаживают пиратское производство, что снижает доверие российских научных центров и предприятий. Это серьезный фактор, ограничивающий инновационное сотрудничество обеих стран.



Кроме того, Россия опасается, что Китай будет переманивать лучших ученых.



"Китай начал привлекать российских первоклассных ученых за счет более высокой зарплаты и условий труда", - выражает опасения один из руководителей Российской академии наук.



Эти проблемы беспокоят как Россию, так и Китай.



Молодые и перспективные специалисты из России и Китая хотят работать в США. Молодежь, получившая высшее образование в России, в особенности люди, обеспечившие себе возможность трудоустройства на международном уровне, испытывают непреодолимое желание переехать в США.



Особенно это касается России. Люди, мечтающие о калифорнийском комфорте, солнце, вине, горах и море, уже покинули Россию.



Об этом также читайте в статье Россия: Утечка мозгов ускоряется, угрожая будущему страны как "великой державы"



Кроме того, в Китае правительство продумывает различные стимулы для выдающихся кадров, чтобы они остались на родине, однако многие выбирают работу за рубежом, в частности, в Америке.



Также есть недоверие к китайским компаниям с точки зрения защиты информации. Например, в 2017 году был запрещен мессенджер компании Tencent WeChat. "Роскомнадзор" внес это приложение в список запрещенных сайтов по причинам безопасности.



Эпилог



Я думаю, что союзу Китая и России, который сейчас обсуждается в СМИ, сформироваться будет непросто. Дело в том, что в случае его создания стороны обязаны защищать друг друга, однако Россия не хочет участвовать в конфликтах, в которые втянут Китай, и наоборот.



Между тем не фоне обострения соперничества между державами Россия и Китай развивают хайтек-сотрудничество, что, скорее всего, серьезно повлияет на окружающий мир.



Если бы эти страны были демократическими, не было бы никаких проблем, однако Китай укрепляет однопартийную систему Коммунистической партии, а в России президент Путин концентрирует власть в своих руках.



Развитие отношений между этими двумя авторитарными странами представляет серьезную опасность для демократических стран с точки зрения безопасности, мировой экономики, прав человека и конкурентоспособности.



В частности, Россия и Китай также развивают технологии цензуры и слежения. Не хотелось бы, чтобы китайские технологии слежения распространились на весь мир.



Кроме того, необходимы соответствующие меры в отношении кражи интеллектуальной собственности и незаконной передачи технологий.



Россия и Китай насаждают удобные для себя правила, касающиеся цифрового суверенитета и интернета, а также пытаются сделать их международной нормой.



Сотрудничество с демократическими странами, снижение риска китайско-российских технологических атак и быстрая ликвидация будущих угроз - это неотложные задачи, стоящие перед Японией и США. Источник - ИноСМИ

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