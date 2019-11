УкрРада разрешила распродать укр-землю

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали в первом чтении за закон, который в случае принятия в целом откроет рынок сельскохозяйственной земли на Украине, передает Zaxid.net (Львов). Мораторий на ее продажу действовал в стране с 2002 года. За проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 240 депутатов, почти все - представители "Слуги народа". Законопроект предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020 года. Международные финансовые партнеры Украины, эксперты и правительство считают, что за время действия моратория сформировался теневой рынок земли, на котором активно используют коррупционные схемы, а отсутствие конкуренции привело к падению арендной платы. Ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину предоставить владельцам сельхозземель право свободно ими распоряжаться, поскольку этот запрет нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Накануне опрос "Центра Разумкова" показал, что 68,3% украинцев проголосовали бы за продление моратория. 11 ноября в нескольких областях Украины прошли акции протеста аграриев под лозунгом "Нет распродаже Украины". Сельхозпроизводители перекрывали автодороги, выражая протест против запланированной земельной реформы, связанной с отменой моратория на продажу земли.



Вблизи Бердичева фермеры перекрыли дорогу, они протестуют против продажи земли, сообщает "Житомир.info" (Житомир). Об этом рассказала пресс-служба полиции: "Около 9:40 11 ноября на 214-м км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский жители района начали акцию и частично ограничили движение автотранспорта путем движения по пешеходному переходу". На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции и патрульные полицейские. Около 100 участников акции протеста, местные аграрии, двигаются по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание к вопросу законодательного регулирования продажи земли. Пользователи соцсетей жаловались на пробки на дороге. 8 октября 2019 на внеочередной сессии Житомирского облсовета голосовали за обращение относительно моратория на продажу земли и кричали "Позор!" депутату Богдану Кицаку.



Под Раду протестующие принесли гроб со свиньей, информирует "Реал" (Винница). У здания украинского парламента продолжаются протесты аграриев. Люди выступают против снятия моратория с продажи сельскохозяйственной земли, беспокоясь о недостаточном законодательном регулировании рынка. Кроме плакатов, несогласные с инициативой запуска рынка земли принесли к Раде свинью в гробу. Мертвая свинья, как объясняют организаторы протеста, символизирует вымирание животноводства в случае запуска рынка земли. Как известно, тема запрета продажи земли десятилетиями используется теми политическими силами, которые находятся в оппозиции. Приходя к власти, они хотят отменить мораторий, но не решаются это сделать уже под давлением новой оппозиции (которая ранее была властью и сама хотела того же). Так и ходит государство по замкнутому кругу, теряя огромный потенциал, который дал бы открытый и честный рынок земли.



Депутатская группа "За будущее" не будет поддерживать законопроекты о введении рынка земли на Украине, пишут "Волинські Новини" (Луцк). Об этом заявила депутат Ирина Констанкевич. "Во-первых, наиболее опасным представляется правительственный вариант законопроекта, который создает возможности для приобретения земли сельскохозяйственного назначения иностранцами и крупными агрохолдингами в короткие сроки. Во-вторых, не предусмотренные предохранители по предотвращению коррупционной составляющей. В-третьих, малые и средние фермеры не смогут приобрести землю. В бюджете на 2020 год на программы кредитования малых и средних фермеров предусмотрено только 4 миллиарда гривен. А это - копейки, по сравнению с тем, что нужно, чтобы сохранить этот сегмент аграрного сектора. Это целенаправленная политика по убийству украинского села", - пояснила свою позицию Констанкевич.



Первый заместитель председателя Ивано-Франковского областного совета Василий Гладий ("Батькивщина") в интервью газете "Галичина" (Ивано-Франковск) рассказал о продаже земли и судьбах страны. "Партия "Батькивщина" последовательно выступает против распродажи земли сельскохозяйственного назначения, - заявил Гладий. - И именно фракция "Батькивщины" была инициатором проведения парламентских слушаний, то есть широкой дискуссии в Верховной раде на эту тематику. Перед принятием такого судьбоносного для Украины решения, по нашему мнению, предстоит большой общественный разговор с участием владельцев паев, фермеров, арендаторов, ученых, экспертов. Окончательное решение о продаже украинских черноземов было бы правильно принять на всеукраинском референдуме. Ведь решение о продаже земли сельскохозяйственного назначения определяет судьбу страны на десятилетия. Согласно Конституции, земля Украины принадлежит народу. Власть имеет право без согласия собственника, то есть народа, выставлять землю на распродажу? Напомню, что речь идет о 72% территории Украины: именно столько земель сельскохозяйственного назначения. Также речь идет о занятости людей, о судьбе украинского села. Уже сегодня иностранцы через агрохолдинги обрабатывают более 25% украинского территории, а это примерно 8 млн гектаров земли".



Закарпатские депутаты просят Верховную раду продлить мораторий на продажу земли, рассказывают "Новини Закарпаття" (Ужгород). 13 ноября во время внеочередной сессии Закарпатского областного совета депутаты приняли решение обратиться в Верховную раду с просьбой продлить мораторий на продажу земли. Кроме того, депутаты включили в текст обращения просьбу о проведении референдума по земельным вопросам. За направление такого обращения проголосовали 35 депутатов облсовета. Напомним, что внеочередную сессию созвали в связи с ходатайством всех фракций.



Цены на газ для населения в ноябре c наступлением холодов существенно вырастут, предупреждает "Редпост" (Харьков). "Нафтогаз" поднял цену на газ для населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО на 14,7% - до 4,899 тыс. грн за тысячу "кубов" (без учета НДС, наценки газосбыта и транспортных расходов), сообщила пресс-служба компании. Но при этом в "Нафтогазе" оправдываются, отмечая, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре. "В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме", - подчеркнули в компании.



В рядах украинцев в Венгрии вновь разразился скандал, передает Mukachevo.net (Мукачево). Руководство самоуправления украинцев в Венгрии (ДСУУ) распространило заявление, в котором опровергает слухи о "пророссийскости", говорит о готовности работать на благо украинского общества Венгрии и украинско-венгерской дружбы, а также способствовать восстановлению территориальной целостности Украины. Однако в посольстве Украины в Венгрии придерживаются другого мнения о ситуации. В нем официально сообщили, что "приостанавливают взаимодействие с ДСУУ как организацией". В частности, посольство ожидает от представителей руководства ДСУУ, а именно от Виктора Ручка опровержения его публичных высказываний, направленных против Украины. Ручка, председатель общества "Киевская Русь", и его члены еще в 2011 году проявляли "ожесточенный антиукраинский настрой, не уважая гимн Украины, сидя на своих местах во время его исполнения. Представители "Киевской Руси" также демонстративно заявляли, что они идентифицируют себя с "венгерской, а не украинской нацией", и требовали, чтобы заседание велось только на венгерском языке, потому что они якобы не понимают украинского".



"Государственная пограничная служба Украины вернула контрольный пост, установленный в Стрелковом еще при попытке оккупации части Генического района российскими войсками в марте 2014 года, - пишет "Новий день" (Херсон). - Как рассказывал экс-заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, этот блокпост пограничники убрали в мае этого года. "С тех пор полиция Автономной республики Крым несет там службу с необходимыми техническими средствами, а пограничники продолжают нести ответственную службу на линии разграничения с оккупированным полуостровом", - объяснял он. Недавно контрольный пост вернули, установив его рядом с тем местом, где он был раньше. Свое недовольство этим уже выразил Стрелковский сельский голова Александр Пономарев. По его словам, снова 7,5 км территории села оказались в "серой зоне", что мешает выполнять бюджет общины. "Этот блокпост снова появился в пределах села, на расстоянии 7,5 км от его южной границы. Он ограничивает передвижение людей в населенном пункте, ведь чтобы проехать через этот пост, нужно брать кучу разрешений. А там расположены земельные паи, дачи и жилые застройки. Арендаторы тоже видят, что земля в той части является непривлекательной, и не хотят туда идти. Почему было решено восстановить блокпост, я не знаю. По этому поводу я написал Херсонской облгосадминистрации. Насколько я знаю, они ждут ответа от пограничников", - пояснил Александр Пономарев. В свою очередь, пограничники рассказали, что жалобы на работу контрольного поста в Стрелковом поступают только от одного сельского головы. По их словам, те 7,5 км территории села, граничащие с оккупированным Крымом, являются довольно специфическим местом. Именно там расположена газораспределительная станция на газопроводе "Стрелковое - Джанкой - Симферополь" и газовое месторождение на шельфе Азовского моря".



Олигарх, не пустивший войну в Днепропетровск, предлагает прогнуться перед Россией, рассказывает "Днепр Вечерний" (Днепропетровск). Игорь Коломойский предложил отвернуться от МВФ в сторону России. Такое заявление он сделал накануне визита миссии МВФ на Украину в интервью The New York Times. "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с радостью нам их дадут", - считает Коломойский. По его мнению, у Украины нет шансов в борьбе против России. "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - добавил Коломойский.



На Буковине бесплатная правовая помощь доступна на румынском языке, информирует BukNews (Черновцы). Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Черновицкой области получил буклеты "Бесплатная правовая помощь: правовая помощь гарантируется государством" на румынском языке. В целом такие буклеты переведены на языки 15 национальных групп, представители которых чаще всего обращаются к системе предоставления БПД. Перевод осуществлен при поддержке украино-канадского проекта "Доступная и качественная правовая помощь на Украине". Буклеты, переведенные на языки национальных меньшинств, помогут людям узнать, что такое первичная и вторичная правовая помощь, кто имеет право на нее, где можно получить правовые консультации.



Демонтаж памятного знака маршалу Жукову в Одессе вызывает серьезные вопросы, пишет главный редактор портала "Думская" (Одесса). "Первый и главный: почему этого до сих пор не сделали сами военные? - задается он вопросом. - Закон №317-VIII был принят еще в 2015 году, примерно тогда же адекватные юристы дали разъяснения относительно Георгия Жукова - почему он подпадает под действие нормативного акта (был министром и членом президиума ЦК КПСС) и почему в данном случае не работают исключения-оговорки. Это не надгробие, не произведение искусства, не часть музейной экспозиции. Кроме того, нет прямой связи с "сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов". Это памятная доска конкретному государственному и военному деятелю тоталитарного режима. Жуков был "удостоен" этой монструозной плиты в 80-е, поскольку после Второй мировой некоторое время пробыл в Одессе, где командовал округом. От безделья и обиды на Кремль баловался, вторгаясь в парафию НКВД, борьбой с бандитизмом, но, насколько известно, особо на этом поприще не преуспел: не стоит верить "Ликвидации" и мифам, родившимся в брежневский период. Надо помнить, что "маршал победы" получил Одесский округ не за выдающиеся заслуги - автора катастрофы 1941 года сюда сослал Сталин за мародерство и попытку присвоить себе все плоды победы над Гитлером. В общем, памятник и образованному совку, если таковые существуют, должен быть поперек горла, а для нормального украинца он в принципе неприемлем. И закон сейчас на стороне этого самого нормального украинца. Военные все эти четыре года почему-то делали вид, что никакого Жукова у них на стене нет, что это просто элемент декора такой, внешне похожий на сталинского маршала. Игнорировали предписания ОГА. Словом, морозились, как могли. А тут, когда к ним обратился "Національний спротив" небезызвестного Сергея Ходияка (который, скажем, в противостоянии вокруг Летнего театра Горсада занял сторону его владельцев и мэрии, что как бы намекает), неожиданно прозрели и разрешили демонтировать плиту. Бывает, конечно, такое, но что-то с трудом верится в случайные совпадения. Уверен, что демонтаж этот и последующие события (например, вот это) - чистейшей воды провокация с единым замыслом. Ее организаторы явно преследуют цель всколыхнуть всю Одессу, создать некую тему, вокруг которой в ближайшие месяцы будут вестись дискуссии и срачи. Задачей-максимум наверняка было устроить драку, а еще лучше - перестрелку, но не случилось. Впрочем, нельзя исключать, что будут другие попытки".

