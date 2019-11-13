Все это принадлежит казахстанцам - Назарбаев о "Самрук-Казына" (ничего не попутал?)

21:46 14.11.2019

Назарбаев указал на важность рассмотрения предложений, направленных на улучшение финансового положения компаний Фонда и дальнейшего осуществления плана приватизации.



Состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе заседания был рассмотрен ход реализации поручений, данных на заседании Совета, которое состоялось в мае текущего года.



- Фонд "Самрук-Казына" играет особую роль в национальной экономике страны. Перед Фондом стоят большие задачи. В этом году мы проводим второе заседание Совета, - сказал Елбасы.



На совещании были заслушаны доклады председателя правления АО "Самрук-Казына" А.Есимова, председателей правления АО "НК "ҚТЖ" С.Мынбаева, АО "НК "КазМунайГаз" А.Айдарбаева, АО "НАК "Казатомпром" Г.Пирматова.

Заслушав представленную информацию, Нурсултан Назарбаев отметил, что руководству Фонда удалось решить системные вопросы и достичь положительной динамики производственных показателей и индикаторов.



- В прошлом году Фонду удалось на 88 процентов увеличить объем чистой прибыли к уровню 2017 года. В этом году наблюдаем рост еще на 40 процентов. За 9 месяцев показатели этого года выше годового показателя прошлого года. Это хорошая динамика. Системно занимаетесь сокращением административных расходов и других неэффективных затрат. Это все оценивается положительно, - сказал Первый Президент Казахстана.



Елбасы подчеркнул важность обеспечения эффективного управления долями государства в совместных компаниях.



- Фонд, получив 268 млрд тенге чистого денежного дохода, 70 процентов отдал государству, или 190 млрд тенге. Это в два раза больше показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объем дивидендов увеличился в пять раз. На этом ограничиваться не надо, необходимо продолжать работу по данному направлению, - сказал Нурсултан Назарбаев.



Первый Президент Казахстана также указал на эффективность внедрения новых механизмов стимулирования добычи на нерентабельных участках в нефтегазовой и химической отраслях.



- За счет внедрения механизмов решается комплекс задач – начиная от увеличения объемов добычи и решения социальных проблем вплоть до увеличения доли необходимых запасов. И эти подходы Правительству надо изучать и поддержать, - сказал Елбасы.



В ходе заседания также были обсуждены вопросы выхода компаний Фонда на IPO и обеспечения эффективности осуществляемых закупок.



- Практически в 1,5 раза снижены закупки из одного источника и в четыре раза увеличен объем конкурентных закупок. И, как результат, увеличилась экономия. На сегодня она составляет более 130 млрд тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.



Отметив положительные результаты деятельности по реализации Стратегии развития "Самрук-Казына" на 2018-2028 годы, Первый Президент Казахстана указал на важность рассмотрения предложений, направленных на улучшение финансового положения компаний Фонда и дальнейшего осуществления плана приватизации.



- Самрук-Казына – это фонд национального благосостояния. Поэтому нам, как Совету по управлению, также как и Совету директоров, необходимо провести планомерную работу по повышению доверия населения и бизнеса к деятельности Фонда. Граждане должны понимать, что все это принадлежит Казахстану и нашему народу, - заключил Елбасы.