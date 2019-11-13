 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.11.2019
21:46  Все это принадлежит казахстанцам - Назарбаев о "Самрук-Казына" (ничего не попутал?)
19:59  УкрРада разрешила распродать укр-землю
17:43  Как корреспондента "КП" учили на Украине строить демократию в России в 4-х частях
17:34  Возвращение России не остановится на Сирии и Украине, - Дм.Тренин
17:28  Видеть цель. Терроризм и технология управляемого хаоса, - шеф ФСБ РФ Патрушев
17:25  Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему? - Е.Ватанабэ
17:24  Последний маршал сверхдержавы. Министру обороны СССР Дмитрию Язову – 95 лет

17:22  Сторонники Эво Моралеса не сдаются и требуют его возвращения
17:19  Кнутом и пряником. Трамп урабатывает Эрдогана, - "РГ"
17:17  На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"? - Д.Уськов
16:39  В Сенате США заблокировали резолюцию по геноциду армян турками. Хитрый торг с Эрдоганом
16:26  Почему не летает "Роскосмос"? Бизнес-империя рос-госчиновника Рогозина
16:18  Мирзиеев учредил Совет иностранных инвесторов при самом себе
14:39  Туркменистан: а был ли мальчик? Обзор полу-дикого вождества, - Еurasianet
14:35  В Туркменистане ударникам труда пришлось самим покупать "подаренные" им от имени президента телевизоры
13:10  Сирийское распутье Дональда Трампа. Американцев выгонят "дехкане", - К.Сивков
12:16  У елбасят праздник. Стати отозвал из Нью-Йоркского суда свой иск против Казахстана
12:08  Не "заказ" и не "подстава", а... Глава КазАнтикоррупа Шпекбаев неуклюже отмазывается от скандала с арестом замакима Манзорова
12:04  Киргизия продолжает судиться с "Русгидро" из-за $37 миллионов, "сынвестированных" на Нарынской ГЭС-афере
11:19  В Москве застрелен 3-кратный Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
10:50  Сын экс-кыр-президента Атамбаева подал в суд на... КырГенпрокуратуру
09:23  Казахстан резко наращивает намыв золота - до 30 тонн в год
09:10  Понаехали... В госмагазинах Ашхабада не отпускают товары иногородним
08:47  В США обсуждают, как "сдержать" одновременно Россию и Китай, - В.Пироженко
08:41  Дарига Назарбаева визитом в Армению продолжает фестивалить по миру
08:25  Трамп уводит Эрдогана у Путина, предложив Анкаре голову Гюлена, - "СП"
02:07  Крах системы. Кризис системных партий породил резкий подъем радикальных и популистских движений, - В.Алипов
02:03  Новый язык заботы: в Китае для армии пожилого населения готовят армию роботов
01:05  Кибербезопасность в США: новый виток паранойи, - Л.Савин
00:49  Bloomberg: почему Ирану все сходит с рук?
00:25  Европа: правый марш продолжается, - А.Ганжа
00:04  Купи слона: Саудовская Аравия проводит крупнейшее IPO в истории
Среда, 13.11.2019
23:10  Дружба-соседство. Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
20:28  В российском Касимове установят памятную плиту Казахскому султану Ораз-Мухаммеду
20:07  Алматинский аэропорт хотят прикупить турки
19:56  Долой кино-гей-пропаганду! В Грузии спецназ охраняет кинотеатры от протестующих
18:37  Старый и пыльный чайник в Англии продали за 1 млн фунтов. Из него, как оказалось, пил сам император Цяньлун
17:03  ИнтерМатраимовщина. В Турции задержаны подозреваемые в убийстве "китайца" Саймаити - два кыргызстанца и сириец
16:23  В Кыргызстане закончились автогосномера...
16:20  Русская рулетка Эрдогана, - С.Тарасов
16:13  Новым командующим войск России в Сирии назначен генерал Чайко
15:14  Джокер (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:12  Предложение, от которого не отказаться... Трамп пытается купить Эрдогана за $100 млрд
15:11  Американцы пытаются украсть у Китая "Один пояс, один путь"
15:09  Как Америка обкатывает на Украине оружие против русских
14:58  В Италии презентовали книгу о подвигах узбекского солдата Ахмеда Мамаджанова в годы Великой Отечественной войны
14:09  Шоу-биз как элемент современной политики (на примере Украины), - А.Бородай
13:13  Генпрокуратура Узбекистана: Повышение цен на хлеб поможет в... борьбе против коррупции
12:10  В ташкентском районе Юнусабад южные корейцы построят еще один Business City
10:53  Известный малайзийский блогер Шеф Вана будет продвигать турпотенциал Узбекистана
10:42  Первая пошла. Задержана за взятки завотделом Администрации УкрПрезидента - Кондзеля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Все это принадлежит казахстанцам - Назарбаев о "Самрук-Казына" (ничего не попутал?)
21:46 14.11.2019

Назарбаев указал на важность рассмотрения предложений, направленных на улучшение финансового положения компаний Фонда и дальнейшего осуществления плана приватизации.

Состоялось заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" под председательством Первого Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
В ходе заседания был рассмотрен ход реализации поручений, данных на заседании Совета, которое состоялось в мае текущего года.

- Фонд "Самрук-Казына" играет особую роль в национальной экономике страны. Перед Фондом стоят большие задачи. В этом году мы проводим второе заседание Совета, - сказал Елбасы.

На совещании были заслушаны доклады председателя правления АО "Самрук-Казына" А.Есимова, председателей правления АО "НК "ҚТЖ" С.Мынбаева, АО "НК "КазМунайГаз" А.Айдарбаева, АО "НАК "Казатомпром" Г.Пирматова.
Заслушав представленную информацию, Нурсултан Назарбаев отметил, что руководству Фонда удалось решить системные вопросы и достичь положительной динамики производственных показателей и индикаторов.

- В прошлом году Фонду удалось на 88 процентов увеличить объем чистой прибыли к уровню 2017 года. В этом году наблюдаем рост еще на 40 процентов. За 9 месяцев показатели этого года выше годового показателя прошлого года. Это хорошая динамика. Системно занимаетесь сокращением административных расходов и других неэффективных затрат. Это все оценивается положительно, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы подчеркнул важность обеспечения эффективного управления долями государства в совместных компаниях.

- Фонд, получив 268 млрд тенге чистого денежного дохода, 70 процентов отдал государству, или 190 млрд тенге. Это в два раза больше показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объем дивидендов увеличился в пять раз. На этом ограничиваться не надо, необходимо продолжать работу по данному направлению, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также указал на эффективность внедрения новых механизмов стимулирования добычи на нерентабельных участках в нефтегазовой и химической отраслях.

- За счет внедрения механизмов решается комплекс задач – начиная от увеличения объемов добычи и решения социальных проблем вплоть до увеличения доли необходимых запасов. И эти подходы Правительству надо изучать и поддержать, - сказал Елбасы.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы выхода компаний Фонда на IPO и обеспечения эффективности осуществляемых закупок.

- Практически в 1,5 раза снижены закупки из одного источника и в четыре раза увеличен объем конкурентных закупок. И, как результат, увеличилась экономия. На сегодня она составляет более 130 млрд тенге, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметив положительные результаты деятельности по реализации Стратегии развития "Самрук-Казына" на 2018-2028 годы, Первый Президент Казахстана указал на важность рассмотрения предложений, направленных на улучшение финансового положения компаний Фонда и дальнейшего осуществления плана приватизации.

- Самрук-Казына – это фонд национального благосостояния. Поэтому нам, как Совету по управлению, также как и Совету директоров, необходимо провести планомерную работу по повышению доверия населения и бизнеса к деятельности Фонда. Граждане должны понимать, что все это принадлежит Казахстану и нашему народу, - заключил Елбасы.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573757160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 октября 2019 года №195
- Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Национального собрания Республики Армения
- Мажилис одобрил Соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов
- Нурлан Нигматулин и Спикер Парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество
- Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-Министра Катара Х. Аль-Кавари
- Рабочий график первого президента
- Комментарий Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК А. Смаилова относительно безналичных переводов населения
- Азат Перуашев о налоге на платежные карточки: Эти люди сами зарабатывают на хлеб
- Глава Нацбанка Казахстана ответил на вопрос о девальвации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  