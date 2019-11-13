Чисто английское убийство. Свободный полет "белокасочника" Мезюрье, - А.Халдей

00:06 15.11.2019

он слишком много знал: "кто ушел" главу "Белых касок" Джеймса Мезюрье



Как говорил один мой знакомый, покойник… "Я слишком много знал!" - эта бессмертная цитата из советского кинофильма "Бриллиантовая рука" первой приходит на ум, когда читаешь в СМИ новость, подобную этой: "В Стамбуле было найдено тело бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье, который является одним из основателей неправительственной организации Сирии "Белые каски". … Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6 и неоднократно "засветился" во многих конфликтах по всему миру".



По сообщениям турецких экспертов, у Ле Мюзье якобы был "сильный стресс", потому он накачался снотворным и, потеряв контроль над собой, выпал с балкона, убился от множественных колотых ран. Судя по концентрации снотворного в крови убитого, пока летел с балкона, то уже крепко спал.

Как спящий Ле Мезюрье мог перепутать кровать с балконом - загадка, типичная для истории британских спецслужб, для которых использование всяческой отравы - это "чисто английское убийство". Вспомните хотя бы дело Скрипалей, не говоря уже о Литвиненко с его зашкаливающим полонием.



Для формального приличия в СМИ, кроме версии виновности МИ-6, вбросили версию виновности неких суннитов, могущих быть недовольными деятельностью "Белых касок" в целом и Джеймса Ле Мезюрье, в частности. Якобы теперь в Идлибе, где до сих пор находится огромное количество исламистских группировок, могли выразить недовольство тем, что и как делают "Белые каски". И потому одного из сооснователей этой скандальной организации могли убить.



Но эта версия не выдерживает критики потому, что, во-первых, боевые организации суннитов находятся под таким плотным контролем американских и британских спецслужб (которые их и создавали), что поднять руку на их агента без их санкции они никогда не посмеют. Во-вторых, сам почерк далеко не исламистский: они бы не отравили и сбросили с балкона, а просто застрелили бы или взорвали.

Исламистский террор всегда преследует цели громкого пиара, а то, как убили несчастного британского агента, говорит о стремлении выдать убийство за самоубийство или за несчастный случай. Совершено нормальный почерк для британских спецслужб, но совершенно несвойственный для боевиков Ближнего Востока.



Есть версия, что кому-то вокруг "Белых касок" захотелось отнять власть у убитого сооснователя. Тогда это конфликт учредителей. Вполне обычное дело для коммерческой структуры, но "Белые каски" никакой коммерцией не занимались. Это организация, созданная для пиара политических проектов британской разведки, что даже и не скрывалось, ибо возглавляли эту контору офицеры британской разведки, которые, как известно, бывшими не бывают.



Представить, что в военной структуре с офицерами разведки в составе учредителей и с контролем действующей разведслужбы возможен некий конфликт коллег с покушениями и убийствами, совершенно невозможно. После этого "эксцесса исполнителя" вышедшие из-под контроля организаторы убийства сами должны перейти на нелегальное положение и всплыть где-то в Китае или Иране, в странах, где защита от британских кураторов будет наивысшей.



Однако в составе "Белых касок" все на месте, и только несчастный Джеймс Ле Мезюрье внезапно "выпал из гнезда" в состоянии тяжелейшего наркотического опьянения. Никакой борьбы за власть внутри организации это означать не может. А может это означать только зачистку агента в случае угрозы его перевербовки или захвата с последующим использованием против британских хозяев.

Кто мог представлять такую угрозу для британцев? Вовсе не Россия и не Иран. И даже не Сирия. Такой угрозой могли быть, как ни странно, США. И вот по какой причине.

Все, что делали в Сирии "Белые каски", имело одну главную цель: заставить США осуществить широкомасштабное вторжение в Сирию. Тем самым заставив их столкнуться с Россией напрямую и попасть в ослабляющую безвыходную ситуацию.



В момент высочайшего раскола американских элит, когда республиканцы угрожают заставить демократов засветить свой связанный с ЦРУ источник информации против Трампа, можно ожидать любого сюрприза на любом направлении.

Не исключено, что какие-то силы в американских спецслужбах, где все поголовно поддерживают демократов и ненавидят Трампа, сообщили британцам о таком намерении своего руководства. Например, использовать руководство "Белых касок" для получения компромата на демократов в американских спецслужбах. Как это случилось с Байденом на Украине.



Но если демократам пока можно обойтись без зачистки Байдена, то внутриполитическая борьба в США вполне способна привести к использованию утечек по Сирии для дискредитации ставленников демократов в американских спецслужбах. В результате чего попавшие под давление офицеры либо отойдут от дел, либо будут арестованы.

Для предотвращения такого исхода англичанам вполне можно пожертвовать одним из своих пусть и высокопоставленных, но технических исполнителей. Особенно если к нему уже были зафиксированы некие подходы, в результате чего он, поняв безвыходность положения, впал в депрессию.

Все это не более чем версия, однако намного более правдоподобная, чем версии мести суннитов британскому разведчику или ссоры между британскими офицерами разведки в борьбе за власть в созданной для прикрытия их деятельности структуре.



Смерть Джеймса Ле Мезюрье - это обрубание концов, ухватив за которые, заинтересованные силы могли получить опасную информацию. Падение с балкона в состоянии накачки транквилизаторами, замаскированное под самоубийство или несчастный случай, - чисто английское убийство. Все прочие версии - не более чем литература, и, увы, совсем не детективного жанра.



Александр Халдей