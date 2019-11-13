 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.11.2019
01:44  Вновь ночная мгла политического кризиса над Грузией, - А.Эскин
01:00  8 "школьных" заблуждений о Китае: от Средневековья до XX века
00:46  Трамп – Эрдогану: "Мы что-нибудь придумаем". А что?
00:20  Тадж. На свалке найден труп замначальника ОМВД-2 Исфары Аламшозода
00:06  Чисто английское убийство. Свободный полет "белокасочника" Мезюрье, - А.Халдей
Четверг, 14.11.2019
21:46  Все это принадлежит казахстанцам - Назарбаев о "Самрук-Казына" (ничего не попутал?)
19:59  УкрРада разрешила распродать укр-землю

17:43  Как корреспондента "КП" учили на Украине строить демократию в России в 4-х частях
17:34  Возвращение России не остановится на Сирии и Украине, - Дм.Тренин
17:28  Видеть цель. Терроризм и технология управляемого хаоса, - шеф ФСБ РФ Патрушев
17:25  Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему? - Е.Ватанабэ
17:24  Последний маршал сверхдержавы. Министру обороны СССР Дмитрию Язову – 95 лет
17:22  Сторонники Эво Моралеса не сдаются и требуют его возвращения
17:19  Кнутом и пряником. Трамп урабатывает Эрдогана, - "РГ"
17:17  На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"? - Д.Уськов
16:39  В Сенате США заблокировали резолюцию по геноциду армян турками. Хитрый торг с Эрдоганом
16:26  Почему не летает "Роскосмос"? Бизнес-империя рос-госчиновника Рогозина
16:18  Мирзиеев учредил Совет иностранных инвесторов при самом себе
14:39  Туркменистан: а был ли мальчик? Обзор полу-дикого вождества, - Еurasianet
14:35  В Туркменистане ударникам труда пришлось самим покупать "подаренные" им от имени президента телевизоры
13:10  Сирийское распутье Дональда Трампа. Американцев выгонят "дехкане", - К.Сивков
12:16  У елбасят праздник. Стати отозвал из Нью-Йоркского суда свой иск против Казахстана
12:08  Не "заказ" и не "подстава", а... Глава КазАнтикоррупа Шпекбаев неуклюже отмазывается от скандала с арестом замакима Манзорова
12:04  Киргизия продолжает судиться с "Русгидро" из-за $37 миллионов, "сынвестированных" на Нарынской ГЭС-афере
11:19  В Москве застрелен 3-кратный Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
10:50  Сын экс-кыр-президента Атамбаева подал в суд на... КырГенпрокуратуру
09:23  Казахстан резко наращивает намыв золота - до 30 тонн в год
09:10  Понаехали... В госмагазинах Ашхабада не отпускают товары иногородним
08:47  В США обсуждают, как "сдержать" одновременно Россию и Китай, - В.Пироженко
08:41  Дарига Назарбаева визитом в Армению продолжает фестивалить по миру
08:25  Трамп уводит Эрдогана у Путина, предложив Анкаре голову Гюлена, - "СП"
02:07  Крах системы. Кризис системных партий породил резкий подъем радикальных и популистских движений, - В.Алипов
02:03  Новый язык заботы: в Китае для армии пожилого населения готовят армию роботов
01:05  Кибербезопасность в США: новый виток паранойи, - Л.Савин
00:49  Bloomberg: почему Ирану все сходит с рук?
00:25  Европа: правый марш продолжается, - А.Ганжа
00:04  Купи слона: Саудовская Аравия проводит крупнейшее IPO в истории
Среда, 13.11.2019
23:10  Дружба-соседство. Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
20:28  В российском Касимове установят памятную плиту Казахскому султану Ораз-Мухаммеду
20:07  Алматинский аэропорт хотят прикупить турки
19:56  Долой кино-гей-пропаганду! В Грузии спецназ охраняет кинотеатры от протестующих
18:37  Старый и пыльный чайник в Англии продали за 1 млн фунтов. Из него, как оказалось, пил сам император Цяньлун
17:03  ИнтерМатраимовщина. В Турции задержаны подозреваемые в убийстве "китайца" Саймаити - два кыргызстанца и сириец
16:23  В Кыргызстане закончились автогосномера...
16:20  Русская рулетка Эрдогана, - С.Тарасов
16:13  Новым командующим войск России в Сирии назначен генерал Чайко
15:14  Джокер (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:12  Предложение, от которого не отказаться... Трамп пытается купить Эрдогана за $100 млрд
15:11  Американцы пытаются украсть у Китая "Один пояс, один путь"
15:09  Как Америка обкатывает на Украине оружие против русских
14:58  В Италии презентовали книгу о подвигах узбекского солдата Ахмеда Мамаджанова в годы Великой Отечественной войны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чисто английское убийство. Свободный полет "белокасочника" Мезюрье, - А.Халдей
00:06 15.11.2019

он слишком много знал: "кто ушел" главу "Белых касок" Джеймса Мезюрье

Как говорил один мой знакомый, покойник… "Я слишком много знал!" - эта бессмертная цитата из советского кинофильма "Бриллиантовая рука" первой приходит на ум, когда читаешь в СМИ новость, подобную этой: "В Стамбуле было найдено тело бывшего британского военного Джеймса Ле Мезюрье, который является одним из основателей неправительственной организации Сирии "Белые каски". … Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6 и неоднократно "засветился" во многих конфликтах по всему миру".

По сообщениям турецких экспертов, у Ле Мюзье якобы был "сильный стресс", потому он накачался снотворным и, потеряв контроль над собой, выпал с балкона, убился от множественных колотых ран. Судя по концентрации снотворного в крови убитого, пока летел с балкона, то уже крепко спал.
Как спящий Ле Мезюрье мог перепутать кровать с балконом - загадка, типичная для истории британских спецслужб, для которых использование всяческой отравы - это "чисто английское убийство". Вспомните хотя бы дело Скрипалей, не говоря уже о Литвиненко с его зашкаливающим полонием.

Для формального приличия в СМИ, кроме версии виновности МИ-6, вбросили версию виновности неких суннитов, могущих быть недовольными деятельностью "Белых касок" в целом и Джеймса Ле Мезюрье, в частности. Якобы теперь в Идлибе, где до сих пор находится огромное количество исламистских группировок, могли выразить недовольство тем, что и как делают "Белые каски". И потому одного из сооснователей этой скандальной организации могли убить.

Но эта версия не выдерживает критики потому, что, во-первых, боевые организации суннитов находятся под таким плотным контролем американских и британских спецслужб (которые их и создавали), что поднять руку на их агента без их санкции они никогда не посмеют. Во-вторых, сам почерк далеко не исламистский: они бы не отравили и сбросили с балкона, а просто застрелили бы или взорвали.
Исламистский террор всегда преследует цели громкого пиара, а то, как убили несчастного британского агента, говорит о стремлении выдать убийство за самоубийство или за несчастный случай. Совершено нормальный почерк для британских спецслужб, но совершенно несвойственный для боевиков Ближнего Востока.

Есть версия, что кому-то вокруг "Белых касок" захотелось отнять власть у убитого сооснователя. Тогда это конфликт учредителей. Вполне обычное дело для коммерческой структуры, но "Белые каски" никакой коммерцией не занимались. Это организация, созданная для пиара политических проектов британской разведки, что даже и не скрывалось, ибо возглавляли эту контору офицеры британской разведки, которые, как известно, бывшими не бывают.

Представить, что в военной структуре с офицерами разведки в составе учредителей и с контролем действующей разведслужбы возможен некий конфликт коллег с покушениями и убийствами, совершенно невозможно. После этого "эксцесса исполнителя" вышедшие из-под контроля организаторы убийства сами должны перейти на нелегальное положение и всплыть где-то в Китае или Иране, в странах, где защита от британских кураторов будет наивысшей.

Однако в составе "Белых касок" все на месте, и только несчастный Джеймс Ле Мезюрье внезапно "выпал из гнезда" в состоянии тяжелейшего наркотического опьянения. Никакой борьбы за власть внутри организации это означать не может. А может это означать только зачистку агента в случае угрозы его перевербовки или захвата с последующим использованием против британских хозяев.
Кто мог представлять такую угрозу для британцев? Вовсе не Россия и не Иран. И даже не Сирия. Такой угрозой могли быть, как ни странно, США. И вот по какой причине.
Все, что делали в Сирии "Белые каски", имело одну главную цель: заставить США осуществить широкомасштабное вторжение в Сирию. Тем самым заставив их столкнуться с Россией напрямую и попасть в ослабляющую безвыходную ситуацию.

В момент высочайшего раскола американских элит, когда республиканцы угрожают заставить демократов засветить свой связанный с ЦРУ источник информации против Трампа, можно ожидать любого сюрприза на любом направлении.
Не исключено, что какие-то силы в американских спецслужбах, где все поголовно поддерживают демократов и ненавидят Трампа, сообщили британцам о таком намерении своего руководства. Например, использовать руководство "Белых касок" для получения компромата на демократов в американских спецслужбах. Как это случилось с Байденом на Украине.

Но если демократам пока можно обойтись без зачистки Байдена, то внутриполитическая борьба в США вполне способна привести к использованию утечек по Сирии для дискредитации ставленников демократов в американских спецслужбах. В результате чего попавшие под давление офицеры либо отойдут от дел, либо будут арестованы.
Для предотвращения такого исхода англичанам вполне можно пожертвовать одним из своих пусть и высокопоставленных, но технических исполнителей. Особенно если к нему уже были зафиксированы некие подходы, в результате чего он, поняв безвыходность положения, впал в депрессию.
Все это не более чем версия, однако намного более правдоподобная, чем версии мести суннитов британскому разведчику или ссоры между британскими офицерами разведки в борьбе за власть в созданной для прикрытия их деятельности структуре.

Смерть Джеймса Ле Мезюрье - это обрубание концов, ухватив за которые, заинтересованные силы могли получить опасную информацию. Падение с балкона в состоянии накачки транквилизаторами, замаскированное под самоубийство или несчастный случай, - чисто английское убийство. Все прочие версии - не более чем литература, и, увы, совсем не детективного жанра.

Александр Халдей

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573765560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 октября 2019 года №195
- Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Национального собрания Республики Армения
- Мажилис одобрил Соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов
- Нурлан Нигматулин и Спикер Парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество
- Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-Министра Катара Х. Аль-Кавари
- Рабочий график первого президента
- Комментарий Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК А. Смаилова относительно безналичных переводов населения
- Азат Перуашев о налоге на платежные карточки: Эти люди сами зарабатывают на хлеб
- Глава Нацбанка Казахстана ответил на вопрос о девальвации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  