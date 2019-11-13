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|Тадж. На свалке найден труп замначальника ОМВД-2 Исфары Аламшозода
00:20 15.11.2019
На севере Таджикистана убили замначальника ОМВД-2 Исфары и молодую женщину
13 ноября на свалке рядом с селом Чоркух под городом Исфары Согдийской области были найдены тела замначальника ОМВД-2 Исфары по работе с несовершеннолетними Исмоила Аламшозода и молодой женщины – жительницы джамаата Чоркух с признаками насильственной смерти. По словам источников "Ахбор", Аламшозода был женат, а убитая женщина замужней.
Власти пока не комментировали эти убийства.
Возбуждено уголовное дело и идет следствие по признаками преступления, указанного в ст. 104 УК РТ (убийство двоих лиц).