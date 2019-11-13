8 "школьных" заблуждений о Китае: от Средневековья до XX века

01:00 15.11.2019 Михаил Поликарпов "8 "школьных" заблуждений о Китае: от Средневековья до XX века"



Знать историю своей страны - хорошо! Знать историю чужой страны - еще лучше. Сами китайцы в собственной истории порой ужасно путаются и плодят многочисленные мифы и заблуждения, которые потом перенимает и остальной мир

Дмитрий Перетолчин



1. Завоевавшие в XVII веке Китай маньчжуры были кочевниками



В эпоху династии Мин (1368-1644) племена чжурчжэней обитали на территории между Амуром и Великой Китайской стеной, на востоке их земли доходили до Японского моря. Они стояли на различных ступенях развития. В лесах обитали "дикие", занимавшиеся охотой и рыболовством. Были также племена, которые занимались скотоводством и оседлым земледелием.

В конце XVI века Нурхаци, деда и отца которого убили китайцы, смог объединить под своей властью не только различные племена чжурчжэней, но также некоторые монгольские. Сам он принял титул хана.



Нурхаци

А кто же такие маньчжуры? Так стали называть чжурчжэней, вошедших в этот союз.

Главной ударной силой завоевателей была маньчжурская конница, объединенная в "восемь знамен". Еще "восемь знамен" составляла монгольская конница. Действовали и отряды, набранные из китайцев-северян, также объединенные в "восемь знамен".

Завоевание Китая проходило в условиях бушевавшей в империи крестьянской войны - и в значительной степени силами самих китайцев. Например, полководец У Саньгуй вместе с верными ему солдатами перешел на сторону завоевателей.



2. Империя Цин была китайской



История ходит по кругу. Различные варвары неоднократно завоевывали Китай, но вскоре перенимали методы управления империей и растворялись среди китайцев.

"Можно завоевать империю, сидя на коне, но нельзя управлять ей из седла".



Самым интересным, наверное, был последний случай, когда в XVII веке империю покорили маньчжуры, основавшие там династию Цин. На юге страны первоначально появились три вассальных княжества саньфань, одно из которых возглавлял У Саньгуй. В 1673 они восстали - У Саньгуй провозгласил себя новым императором. С большим трудом это восстание удалось подавить, а новые автономии - уничтожить в 1681 году.



Евгений Башин-Разумовский

Эксперт по историческим вопросам



Не надо путать династии Цинь и Цин. Первая объединила Китай и недолго им правила в III веке до н. э., вторая - маньчжурская, правившая империей в 1644-1912 годах. Кем же считать Цин? Тут есть две точки зрения. Согласно первой, если императоры правили в Китае и от имени китайцев, в соответствии с конфуцианской идеологией, то династия однозначно китайская, но иностранного происхождения. Точно так же, как русские считают немку Екатерину Великую русской императрицей. С другой стороны, китайцы составляли абсолютное большинство населения империи, но вся элита была маньчжурской. Смешанные браки запретили. Китайцам нельзя было поселяться на маньчжурских землях (переселения туда все же происходили, но массовое - лишь в XX веке).



Маньчжурский стражник

Основной ударной силой империи стали 24 "знаменных" конных корпуса. Набранные из китайцев "зеленознаменные" войска, преимущественно пехота, играли вспомогательную роль.

Фактически китайцы в империи считались людьми четвертого сорта (вторым были монголы, третьим - китайцы-северяне). Все чиновничьи вакансии распределялись согласно этим четырем группам. Причем за маньчжурами закреплялись важнейшие посты и право занимать "китайские вакансии". Китайцы же занимать "маньчжурские вакансии" не могли. Наиболее явно маньчжурское господство закрепили в военной сфере. После завоевания империи ни один китаец не мог попасть в "восьмизнаменную касту".

Маньчжуры удачно вписались в классическую структуру империи и при этом не растворились в ней.

Так что же это: своя, китайская империя, - или все же империя завоевателей? На первом этапе, который длился свыше двухсот лет, - явно чужая. Империя сильно изменилась во время Тайпинского восстания (1850-1864). Ключевая роль в вооруженных силах перешла к китайским войскам, тогда же китайцы стали занимать и высшие посты в империи. С этого момента империю Цин действительно можно считать китайской, но с династией иноплеменного происхождения.



Подавление Тайпинского восстания

При этом династия Цин сделала для Китая очень много. В XVI–XVII веках в империи распространились батат, кукуруза и некоторые другие сельскохозяйственные культуры, привезенные европейцами из Америки. Это дало толчок, сравнимый лишь с распространением поливного риса в X–XIII веках. Следствием стал быстрый рост населения Китая. К концу XVIII века оно составляло около 300 миллионов человек, в то время как на протяжении двух тысячелетий колебалось в пределах нескольких десятков миллионов.



Евгений Башин-Разумовский (Эксперт по историческим вопросам)



Точная численность населения остается предметом споров. "История Китая" (2016) определяет население империи в 200 миллионов на начало XVII века и 100 миллионов для конца века. Эти круглые цифры - примерные оценки по числу налогоплательщиков. После хаоса восстаний и гражданских войн система учета разрушилась, и многие люди, хотя и были живы, могли выпасть из нее. И во внешних делах сопутствовал успех, по крайней мере на первом этапе династического цикла. Еще до того как маньчжуры завоевали Китай, Корея признала себя их вассалом. В конце XVII века маньчжуры вытеснили русских из Приамурья, а затем установили контроль над Монголией. В XVIII веке они подчинили Тибет, Джунгарию и Кашгар.



3. Тайвань с древних времен принадлежал Китаю



У острова была своя история, отмеченная походами китайских войск еще в III и VII веках н. э. "История Китая" (2016) пишет, что остров был в составе Китая с XIII века. Однако есть точка зрения, что китайцы заняли тогда только острова Пэнху (они же Пескадорские). Военное присутствие династии Мин на острове фиксируют с 1603 года.

В XVII веке Тайвань захватила голландская Ост-Индская компания, которая изгнала оттуда японцев (в 1628 году) и испанцев (в 1642 году). В 1661 году на острове высадились китайские войска, верные династии Мин. В 1662 году остров перешел под контроль семьи Чжэн и стал оплотом в борьбе с маньчжурами. В 1683 году его завоевала империя Цин, а часть китайцев, не пожелавших подчиниться завоевателям, отплыла в Камбоджу.

В составе Китая Тайвань был до 1895 года, когда перешел к японцам. В 1945 году его вернули Китаю. Сейчас там фактически независимое государство - Китайская Республика (не КНР!).



Переговоры между представителями империи Цин и японцами, 1895 год

Евгений Башин-Разумовский

Эксперт по историческим вопросам



Среди китайцев есть мнение, что именно они основали Владивосток. На самом деле город основали русские в 1860 году, а китайцы стали прибывать лишь потом. До этого туда на ловлю морской капусты приходили маньчжуры, устраивая сезонный лагерь. Более того, даже Харбин основали русские - в 1898 году. Китайского населения тогда там не было.



4. Синьцзян всегда принадлежал китайцам



Это китайское убеждение. Ранняя Хань пыталась подчинить эти земли во время ферганского похода (104-101 годы до н. э.), однако их правление там отражает скорее формальный суверенитет и "псевдоданничество". А вот во времена Тан (644-917) территория действительно вошла в состав империи - но затем был перерыв длиной почти в тысячу лет. Эти земли вновь завоевала империя Цин в середине XVIII века.

Синьцзян временно добивался независимости в 60-70 годы XIX века, а затем в 1944–1949 годах.

Евгений Башин-Разумовский

Эксперт по историческим вопросам



Формальный суверенитет, которого постоянно добивался Китай, вносит сильную путаницу в представления о политических картах древности и Средневековья.



5. Тибет был независимым до 1951 года

Это отражает точку зрения сторонников независимости Тибета, которые утверждают, что в 1951 году Китай вторгся и аннексировал его. По официальной же китайской точке зрения, Тибет был вассалом Китая с древности.Кто же из оппонентов прав?



Китайская армия в столице Тибета Лхасе, 1951 год

История взаимоотношений Китая и Тибета начинается давно, но на реальный вассалитет там нет и намеков. В VIII веке воинственные тибетцы вторглись в Китай и даже захватили его столицу. Потом Тибет завоевали монголы.

Для эпохи династии Мин у историков нет консенсуса. По традиции китайская историография считает, что Тибет подчинялся Китаю. Однако большинство исследователей с этим не согласны. Китайские гарнизоны в Тибете отсутствовали, и рычагов влияния у империи тогда не было.

В XVII веке в горную страну вновь вторглись монголы, которые ее объединили и создали там теократическое государство во главе с далай-ламой. В XVIII веке Тибет вошел в состав Цинской империи, сохранив автономию. Однако в 1903 году его захватили британские войска. Далай-лама бежал в Монголию и попросил помощи у России. По российско-британскому договору 1907 года Тибет признавался владением империи Цин. В 1912 году Тибет провозгласил независимость, но ее так никто и не признал - даже Великобритания, которая стремилась установить там протекторат. А в 1951 году Китай ввел войска и восстановил контроль над этой территорией.



6. Далай-лама - лидер всех тибетцев и глава правительства Тибета в изгнании



Далай-лама не является лидером всех тибетцев. Он лишь глава "желтошапочной" секты в буддизме, хотя и самой большой в Тибете. Прочие буддистские секты, а также тибетцы-мусульмане далай-ламу своим лидером не признают.



7. Все неравноправные договоры, заключенные Китаем в XIX веке, были отменены



Строго говоря, неравноправными договоры должны считаться по наличию неравноправных статей - например, касающихся экстерриториальности, консульской юрисдикции, таможенных тарифов и так далее.

Но так называются все договоры, подписанные Китаем с западными державами, Россией и Японией с 1842 года до начала XX века. Китайцы числят среди этих договоров также Айгуньский и Пекинский (1858 и 1860), по которым Приамурье и Приморье перешли к России.



Евгений Башин-Разумовский

Эксперт по историческим вопросам

Вообще, в тексте Айгуньского договора был пункт, где говорилось, что Россия и Китай должны использовать этот договор для предотвращения проникновения третьих стран вглубь Азии по Амуру. То есть Россия выступала в качестве гаранта цинских границ.



8. Последний китайский император - Пу И



Пу И был последним императором династии Цин, правившей Китаем до 1912 года. С 1934-го по 1945 годы он являлся императором марионеточного государства Маньчжоу?го.

Но у него есть конкурент! В истории Китая был такой яркий персонаж, как Юань Шикай. Став в 1912 году президентом первой Китайской республики, он решил, что этого маловато. Ассамблея единогласно избрала его императором, а затем это решение поддержало Национальное собрание. Будучи не в силах противиться воле народа, Юань Шикай в декабре 1915 года занял пост императора. В марте 1916 года он отменил империю, которая просуществовала 83 дня, и вновь стал президентом Китайской республики. В июне 1916 года умер от болезни.



Юань Шикай

Бертолуччи снял фильм не о том? Мы разобрали лишь основные "школьные" заблуждения о Китае. Конечно, различных невероятных мифов и народных выдумок существует гораздо больше, но самое главное мы вам рассказали. Надеемся, теперь многое стало понятнее и проще!

Автор и редакция выражают благодарность Алексею Пастухову за консультации при работе над материалом. Источник - warhead.su

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573768800

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 октября 2019 года №195

- Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Национального собрания Республики Армения

- Мажилис одобрил Соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов

- Нурлан Нигматулин и Спикер Парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество

- Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-Министра Катара Х. Аль-Кавари

- Рабочий график первого президента

- Комментарий Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК А. Смаилова относительно безналичных переводов населения

- Азат Перуашев о налоге на платежные карточки: Эти люди сами зарабатывают на хлеб

- Глава Нацбанка Казахстана ответил на вопрос о девальвации

