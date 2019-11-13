Вновь ночная мгла политического кризиса над Грузией, - А.Эскин

01:44 15.11.2019

Вновь ночная мгла политического кризиса над Грузией



Если бурлящая улица возьмет верх над системой олигарха Иванишвили, то можно ожидать и оттока депутатов парламента из "Грузинской мечты" в оппозицию. Так или иначе, Грузия вступила в смутную пору. Остается пожелать этой любимой многими стране скорейшего политического выздоровления.



АВИГДОР ЭСКИН



Грузия снова ввергается в мутную полосу политического кризиса в парламенте и на улице. Всем ожиданиям вопреки, парламент Грузии не принял сегодня закон о введении пропорциональной партийной электоральной системы.



Сегодня орган законодательной власти Грузии состоит из ста пятидесяти депутатов. 73 депутата избираются по мажоритарным округам, а 77 депутатов - через пропорциональные партийные списки. Существует высокий электоральный барьер - 5%.



С широким применением "административного ресурса" правящим страной олигархом Бидзиной Иванишвили за последние восемь лет в стране утвердилась странная система. Определенный уровень свободы слова и свободы политической дискуссии присутствует в Грузии, несомненно. Однако в целом страна превратилась в единовластное владение миллиардера Иванишвили. Правящая партия "Грузинская мечта" вместе с государственным аппаратом и значительной частью СМИ находятся в руках олигарха.



Последние годы в Грузии отмечены определенной стабильностью, что выгодно отличает период правления Иванишвили от последних лет Саакашвили. Однако повсеместный "застой" привел к усталости и растущему недовольству.



Июньские демонстрации показали хрупкость системы власти, невзирая на убедительное большинство "Грузинской мечты" в парламенте. Для успокоения пассионарной массы демонстрантов Иванишвили выступил тогда с обещанием изменить электоральную систему в стране: перейти на пропорциональную партийную систему, упразднив "мажоритариев" и - барьер для прохождения в парламент.



Обещание Иванишвили демонстранты приняли всерьез и разошлись. Более того, лидеры оппозиционных фракций тоже восприняли приветственно слово олигарха. И вот настал долгожданный час голосования в парламенте. Для утверждения предлагаемых конституционных изменений требуется 113 голосов, а удалось набрать только 103. Все воздержавшиеся, отсутствовавшие и голосовавшие против относятся к фракции Бидзины Иванишвили. То есть на публике он говорит, что поддерживает закон. На практике хоронит его при помощи собственных посланцев.



Незадолго до голосования Иванишвили лично объехал регионы страны и увидел степень усталости от его партии. Похоже, он решил не рисковать и пойти на выборы в ноябре следующего года по старой и проверенной системе: административный ресурс, подкуп, обещания.



Это ставит Иванишвили в очень неудобное положение перед западными партнерами Грузии. Там все были уверены в добрых намерениях олигарха и хвалили за инициативу по демократизации. Сама Федерика Могерини высказалась в поддержку реформы.



Кроме того, все слушают снова и снова то выступление Иванишвили, в котором он обещал. Но получилось, что он слово дал, и он же слово взял обратно. Есть мнение, что такое поведение политика вышибает его из списка "рукопожатных".



Бидзина Иванишвили пошел на большой риск. Проспект Руставели в Тбилиси наполняется в эти часы тысячами демонстрантов. Там нет руки Кремля и нет руки Вашингтона, но есть усталость и разочарование во власти. Учитывая повышенную эмоциональность грузинских демонстрантов, протесты могут легко перерасти в столкновения с полицией. Насколько готовы стражи порядка к активной защите нынешней системы власти от собственных граждан? Никто не может ответить сейчас на этот вопрос.



Нет сомнения, что оппозиционные партии попытаются оседлать протестное движение. Там будут все последователи Михаила Саакашвили, включая глубоко разочаровавшихся в нем бывших соратников. Там будут и избиратели Нино Бурджанадзе и сторонники ее идей. Возможно, завтрашняя политическая борьбы в Грузии - это поединок широкого фронта сторонников Бурджанадзе и - коллективного Саакашвили.



Если бурлящая улица возьмет верх над системой олигарха Иванишвили, то можно ожидать и оттока депутатов парламента из "Грузинской мечты" в оппозицию. Так или иначе, Грузия вступила в смутную пору. Остается пожелать этой любимой многими стране скорейшего политического выздоровления.