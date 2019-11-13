Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса КырШкол

08:38 15.11.2019

15 ноября 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В учебниках по чтению для второго класса рассказывается, кого простит Всевышний. Об этом 24.kg сообщила читательница.

"Одна из тем учебника по чтению гласит: "Что такое хорошо и что такое плохо". Удивилась, когда ребенок начал читать про Всевышнего и кого он помилует. Оказывается, авторы включили в учебник заповеди из фольклора народов Востока. Но в нем много интересных, поучительных произведений, которые достойны изучения, зачем в учебник включать подобные заповеди?" - написала она.

Читательница добавила: детям рассказывают, что Всевышний помилует начальника, которого уважали подчиненные, а также женщину, которая никогда не ссорилась.



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https://24.kg/agent_024/134938_pochemu_vsevyishniy_pomiluet_nachalnika_rasskazyivayut_uchenikam_vtorogo_klassa/



"А еще ступор вызвали советы о том, где нельзя смеяться: в доме, где умер человек, в комнате, где читают молитвы, и на кладбище. Зачем это знать детям? Кроме того, Кыргызстан, согласно Конституции, - светское государство, зачем подобный материал младшеклассникам?" - заявила она.

Читательница недоумевает, почему Министерство образования позволяет включать в учебники религиозные темы. Тем более объяснений, зачем в книге появились упоминания Всевышнего, нет.