Эр-Рияд выходит из конфликта с Абу-Даби. Судьбу Йемена решают аравийской семьей, - И.Субботин

08:42 15.11.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



На фото церемония подписания мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистским Южным переходным советом.



Саудовская Аравия форсирует процесс примирения в Йемене накануне стартующей 17 ноября подписки инвесторов на первичное размещение акций (IPO) компании Saudi Aramco. После сделки между правительством и южанами в начале этого месяца Эр‑Рияд стремится посадить за стол переговоров и мятежников‑хуситов. Но в экспертной среде считают, что IPO нефтяного гиганта – не главная причина усиления дипломатической активности.

О том, что хуситы и саудовцы проводят переговоры, сообщил катарский телеканал Al‑Jazeera со ссылкой на мятежников. Диалог, как следует из публикации, ведется посредством конференц-связи. Оман и некоторые европейские страны принимают в нем участие как посредники. Al‑Jazeera отмечает, что переговорный процесс начался после того, как в ночь на 14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco были совершены синхронные нападения с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В атаках винят проиранские силы. К их числу относят движение хуситов "Ансар Аллах".



Среди тем, которые волнуют Саудовскую Аравию, – открытие международного аэропорта в Сане (работа заморожена в 2016 году) и создание буферной зоны в граничащих с королевством йеменских районах. Как утверждает бывший министр иностранных дел Йемена Абу Бакр аль‑Кирби, прежде всего Эр‑Рияд тревожат находящиеся в руках хуситов вооружения – БПЛА и ракеты. Саудовская сторона также настаивает на том, чтобы движение "Ансар Аллах" дистанцировалось от Ирана, который, как полагают в некоторых аравийских столицах и в Вашингтоне, помогает мятежникам финансами и оружием.

Сообщению телеканала Al‑Jazeera предшествовал состоявшийся в начале этой недели визит заместителя саудовского министра обороны принца Халида бин Сальмана в Оман. Как сообщали арабские СМИ, он провел переговоры с султаном Кабусом бин Саидом, с главой оборонного ведомства Саидом Бадром бин Саудом аль‑Бусаиди, а также с главой Генштаба ВС Омана Ахмедом бин Харитом Аль Набхани. Наблюдатели полагают, что вопрос Йемена был одним из главных на переговорах. Султанат и республика имеют общую сухопутную границу, вопрос о "прозрачности" которой поднимался не раз. Несколько лет назад агентство Reuters публиковало расследование о поставках оружия хуситам через Оман.

Внимание на себя обращают темпы дипломатического процесса. 5 ноября в Эр‑Рияде состоялась торжественная церемония подписания мирного соглашения между международно признанным правительством Йемена и сепаратистским Южным переходным советом (ЮПС). Документ предполагает создание единого 24‑местного кабмина. Министерские портфели должны быть распределены между южными и северными районами одинаково. В кабинет министров, согласно этим договоренностям, войдут те политики, которые с начала вооруженной конфронтации между правительством и южанами не были замечены в этих событиях. Все вооруженные соединения должны быть объединены и подчинены Министерству обороны.



Саудовская Аравия, чье вторжение в Йемен в 2015 году вместе с силами аравийской коалиции открыло новую главу в конфликте, сама стала инициатором соглашения между лояльным ей йеменским правительством и южанами, которых поддерживают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). "Саудовская Аравия стремится сохранить единство и стабильность Йемена, мы много сделали для безопасности этой страны и региона и будем впредь поддерживать чаяния йеменского народа, – сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед на церемонии подписания документа. – Наша цель – помочь ему одержать победу и противостоять внешнему вмешательству в его внутренние дела".



Трудно поверить, что дело – исключительно в чаяниях йеменского народа. Саудовской Аравии важно поставить точку в йеменской войне именно сейчас, когда происходит долгожданный выход Saudi Aramco на IPO. Подписка на размещение акций для институциональных и индивидуальных инвесторов начинается 17 ноября. Есть опасения, что атаки на объекты нефтяного гиганта в середине сентября вкупе со скандалами вокруг внешней политики Саудовской Аравии существенно ухудшили инвестиционный климат в королевстве. Внутренний анализ рисков, проведенный сотрудниками Saudi Aramco, включил в себя вероятность террористических нападений.

Однако в экспертной среде считают: попытка улучшить инвестклимат – не основная причина йеменских инициатив. "Саудовская Аравия достаточно сильно устала от йеменского кризиса, и попытки выйти из него достаточно давно предпринимаются, другое дело, что они были безуспешными, – заявил "НГ" доцент департамента востоковедения и африканистики НИУ "Высшая школа экономики" в Санкт‑Петербурге Леонид Исаев. – Вторая проблема заключается в том, что раньше это был конфликт против угрозы со стороны хуситов и отчасти Всеобщего народного конгресса, который их поддерживал. В последнее же время обострился конфликт между ОАЭ и саудовцами, а также теми силами, на которые они опирались (южанами и правительством. – "НГ")".



Актуализировался вопрос сохранения Йемена в его нынешних границах и вопрос признания легитимности йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади со стороны ЮПС. "Понятно, что все это сильно бьет по позициям Саудовской Аравии", – говорит Исаев. По словам эксперта, напряженность между Эр‑Риядом и Абу‑Даби не устраивала никого. "Это подтолкнуло стороны к компромиссу", – отмечает аналитик. Он полагает, что катализаторами процесса стали IPO Saudi Aramco и близость выборов в США. Саудовцы переживают, что в Америке к власти придет человек из демократического лагеря, уверен Исаев. "Просто йеменский конфликт накопил в себе достаточно большой дестабилизационный потенциал применительно к Саудовской Аравии, и одно IPO Saudi Aramco не могло стать причиной", – заключил эксперт.