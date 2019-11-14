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В Госдуме РФ обсудят план обороны "русского мира". Как защитить соотечественников? - "НГ"
08:48 15.11.2019

Депутаты изучают доклад о притеснениях соотечественников за рубежами РФ

По информации "НГ", в комитете Госдумы по международным делам на 22 ноября запланировано заседание о нарушениях прав россиян и соотечественников за рубежом. Такой доклад уже подготовлен Московским бюро по правам человека (МБПЧ). В нем говорится о дискриминации в языковой и религиозной сферах, о давлении на пророссийских активистов. Отдельный раздел – это Украина, где продолжают притеснять жителей Донбасса, особенно тех, кто получил паспорт РФ. Правозащитники указали, что для отстаивания "русского мира" на международном уровне отечественные неправительственные организации должны получить больше возможностей, в том числе и финансовых.
Доклад МБПЧ после обсуждения на комитете ГД, затем – на президентском Совете по правам человека (СПЧ) далее скорее всего будет направлен и главе государства. Также документ планируют перевести на английский язык и направить в международные структуры – ООН, Совет Европы и др.

В этом докладе отмечается нарастающее давление на соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идет о сотнях случаев задержаний, незаконных арестов и экстрадиций. Семьи россиян также все чаще сталкиваются с дискриминацией как по языковому, так и религиозному признаку. Эксперты напомнили и об "изъятиях детей из якобы неправильных семей". А в судебных тяжбах, утверждается в документе, российский паспорт или происхождение из РФ и вовсе становятся отягчающим фактором.

Искажение исторического прошлого, сносы памятников, осквернение мемориалов, ревизионистские публикации – все эти действия, пишут авторы доклада, уже стали частью западной стратегии по "сдерживанию Москвы". И это якобы повлекло за собой рост недоверия к рядовым россиянам и соотечественникам, которых уже воспринимают как некую "пятую колонну" Кремля.

При этом в Европе намеренно упускают из виду недружественные действия ряда самих соседних с РФ государств, уточнили в МБПЧ: "Не получают должной оценки многочисленные факты нарушения правил ведения войны со стороны вооруженных сил Украины в Донбассе, неготовность Киева к имплементации Минских договоренностей, дискриминационные практики по отношению не только к россиянам, но и к украинским гражданам". Например, когда Украина приняла закон "Об особенностях госполитики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", противоречащий Минским соглашениям, то никакой критики со стороны США и Евросоюза не последовало.

Ситуация в Донбассе занимает особое место в докладе. Там в результате военного конфликта более 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами и еще 3,5 млн нуждаются в помощи. В докладе сказано, что как при прошлых, так и при нынешних киевских властях интересы жителей этого региона игнорируются. Более того, сама идея уступок жителям Донбасса воспринимается "как страшная политическая катастрофа, едва ли не как утрата самостоятельной государственности".

"Антироссийские действия и идеологическая русофобия, приобретающая порой зоологические черты, будет неизбежно рождать противодействие", – сказано в докладе. Однако действия с российской стороны должны быть "лучше организованы, качественнее продуманы", также необходима активизация гражданского и правозащитного сообществ.

Как пояснил "НГ" глава МБПЧ член СПЧ Александр Брод, после презентации доклада в ГД его планируется представить и президенту Владимиру Путину. И от главы государства правозащитники ждут не только устной поддержки. Брод, к примеру, указал на отсутствие возможности у российских НКО выезжать для дискуссий на зарубежные площадки. Такие проекты, по его мнению, из‑за нарастающего давления на соотечественников могли бы активнее проходить по линии президентских грантов.
"Фонд правовой защиты соотечественников неоднократно жаловался на нехватку бюджета, из‑за чего не всем нуждающимся могут предоставить адвоката. У них есть дела, длящиеся годами, а на новые – средств нет. Поэтому нужно увеличивать бюджет подобных организаций, исходя из того, что количество нарушений прав соотечественников растет и юридическая помощь требуется постоянно. А пострадавшие далеко не всегда платежеспособны", – подчеркнул Брод.

При этом он констатировал, что в вопросах защиты соотечественников власти и правозащитники все‑таки достигли взаимопонимания. "Благодаря этой общей работе удалось освободить из мест заключения Марию Бутину и Кирилла Вышинского", – подчеркнул Брод. Другой важный аспект, напомнил он, – это необходимость привлекать коллег за рубежом, поскольку "единичные заявления российских чиновников и дипломатов чаще всего расцениваются как "ангажированные". "Если же подключать зарубежных лидеров общественного мнения, то эффект будет совершенно другим" – заявил "НГ" Брод.

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
14.11.2019

Источник - независимая газета
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