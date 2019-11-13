"Если у вас нет информации...". Рахмон разнес свои спецслужбы за плохую работу

09:00 15.11.2019

Эмомали Рахмон подверг критике спецслужбы в связи с нападением на погранзаставу



Глава Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совет безопасности страны подверг резкой критике спецслужбы и МВД за то, что не смогли предотвратить нападение на погранзаставу "Ишкобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе.



На заседании Совета безопасности 14 ноября были заслушаны отчеты генерального прокурора Таджикистана, министров внутренних дел и обороны, председателя Государственного комитета национальной безопасности и командующего пограничными войсками страны, сообщает пресс-служба таджикского президента. О чем именно они говорили и какое решение было принято, пресс-служба не уточняет.



"Если у вас нет информации о том, что три-четыре террориста несколько месяцев готовятся к нападению, тогда в чем же заключается ваша задача?", - приводит слова главы государства источник. Рахмон критиковал и МВД, местные сотрудники которого, по его словам, не контролируют передвижение сомнительных лиц на вверенных территориях.



Глава Таджикистана поручил всем госструктурам, в том числе Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Агентству по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Агентству по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Генпрокуратуре Таджикистана оказывает содействие ГКНБ и МВД в борьбе с терроризмом. "Борьба с терроризмом - это часть и вашей работы", - подчеркнул Эмомали Рахмон.



Согласно официальной информации, нападение на заставу "Ишкобод" погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло примерно в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение, были боевиками ИГ, сообщил пресс-центр ГКНБ Таджикистана. Как уточнило ведомство, 20 боевиков проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.



По данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. МВД Таджикистана сообщило о 4 задержанных боевиках. Власти официально подтвердили гибель двоих силовиков - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова. Однако, по информации источников Радио Озоди, в результате инцидента погибли не менее 6 человек – пять пограничников и один сотрудник органов внутренних дел. Официальные органы не опровергли и не подтвердили эту информацию.



Два дня спустя после инцидента "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на заставу "Ишкобод". В опубликованном 8 ноября на сайте "Амак" заявлении ИГ сказано, что в результате атаки боевиков были убиты 10 военнослужащих погранвойск Таджикистана.