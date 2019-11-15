 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рос-десант захватил американскую военную базу и аэродром в сирийской Метрасе
09:08 15.11.2019

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром в сирийском Метрасе (провинция Алеппо), где ранее располагалась база армии США. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео высадки военнослужащих и приземления десантно-штурмовых вертолетов Ми-35.

видео тут -
https://iz.ru/943451/2019-11-15/poiavilos-video-vysadki-rossiiskogo-desanta-na-amerikanskoi-baze-v-sirii

На кадрах также запечатлена инфраструктура бывшей базы "Сиррин", в том числе казармы, склады с медикаментами, укрепленные пункты для ведения огня и тренажерный зал. Кроме того, военные показали вещи и запасы, брошенные в спешке американцами.
Отмечается, что "Сиррин" была одной из самых крупных американских баз в Сирии.
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Силы США покинули ее 13 ноября. Вертолеты ВКС были оперативно переброшены к базе, чтобы не дать американцам уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома, как они делали это ранее, покидая другие базы.
В зданиях бывшей базы в Метрасе планируется создание центра выдачи гуманитарной помощи местным жителям.
"Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни", - рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин.
Полевой аэродром, находящийся рядом, военные США использовали для своего снабжения и для помощи "умеренной оппозиции". Теперь он перешел под контроль правительственных сил Сирии.

22 октября вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее располагалась американская база.

15 ноября 2019,

Источник - iz.ru
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