Рос-десант захватил американскую военную базу и аэродром в сирийской Метрасе

09:08 15.11.2019

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии



Российская военная полиция взяла под охрану аэродром в сирийском Метрасе (провинция Алеппо), где ранее располагалась база армии США. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео высадки военнослужащих и приземления десантно-штурмовых вертолетов Ми-35.



видео тут -

https://iz.ru/943451/2019-11-15/poiavilos-video-vysadki-rossiiskogo-desanta-na-amerikanskoi-baze-v-sirii



На кадрах также запечатлена инфраструктура бывшей базы "Сиррин", в том числе казармы, склады с медикаментами, укрепленные пункты для ведения огня и тренажерный зал. Кроме того, военные показали вещи и запасы, брошенные в спешке американцами.

Отмечается, что "Сиррин" была одной из самых крупных американских баз в Сирии.

[



Силы США покинули ее 13 ноября. Вертолеты ВКС были оперативно переброшены к базе, чтобы не дать американцам уничтожить взлетно-посадочную полосу аэродрома, как они делали это ранее, покидая другие базы.

В зданиях бывшей базы в Метрасе планируется создание центра выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

"Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни", - рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин.

Полевой аэродром, находящийся рядом, военные США использовали для своего снабжения и для помощи "умеренной оппозиции". Теперь он перешел под контроль правительственных сил Сирии.



22 октября вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее располагалась американская база.



15 ноября 2019,