Сотни туркмен стоят в очередях за визами в Узбекистан

10:23 15.11.2019

В Туркменистане сотни людей стоят в очереди за визой в Узбекистан





У посольства Узбекистана в Ашхабаде в эти дни можно увидеть очереди из сотен людей, желающих получить туристическую визу, сообщает издание "Türkmen.news".



Ссылаясь на своего корреспондента в Туркменистане, издание сообщает, что к 7 часам утра у здания посольства уже собирается более 250 человек.

В течение дня количество людей значительно увеличивается. Большинство стоящих в очереди жители Лебапского и Дашогузского велаятов, среди них есть старики с палочками и маленькие дети, сообщило 13 ноября "Türkmen.news".



В публикации сообщается, что большая часть туркменистанцев едет в Узбекистан для продажи товаров народного потребления и снятия наличных денег с туркменских банковских карт в банкоматах соседней страны.

Человек, получивший 20-дневную визу может несколько раз съездить в Узбекистан. Он забирает с собой банковские карты родственников, знакомых и обналичивает их средства. За это он получает у владельцев карт по 100-150 манатов. Вложившие по 3,5 маната за каждый доллар жители, перепродают доллар по 19 манатов на черном рынке, отмечает издание.



В то же время некоторые туркменистанцы, беседовавшие с корреспондентом "Türkmen.news", рассказали об усиливающихся в последнее время ограничениях на этот вид заработка. "В конце октября был в Шавате [поселок в Узбекистане близ границы с Туркменистаном – прим. turkmen.news], и за весь день не смог проплатить через терминал ни одного сума, хотя еще летом стабильно получалось провести оплату на 45-50 долларов, - говорит он. – Домой вернулся лишь с $10 в кармане – все, что удалось снять в банкомате", - цитирует издание одного из своих собеседников, представившегося Розымбаем.