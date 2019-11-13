 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министра юстиции Гонконга Терезу Чэн хором отпинали демо-протестующие на улице Лондона
11:17 15.11.2019

Окруженная демонстрантами министр юстиции Гонконга получила травму руки
Тереза Чэн упала на одной из лондонских улиц, где ее поджидали протестующие

Министр юстиции Гонконга Тереза Чэн получила травму руки во время нападения агрессивно настроенных демонстрантов. Группа из около 30 человек окружила чиновницу вечером в четверг, 14 ноября, на одной из улиц Лондона, куда она накануне прибыла с официальным визитом.

Толпа скандировала "Позор" и иными способами выражала недовольство отношением гонконгских властей к протестующим. В какой-то момент Тереза Чэн упала, но было ли этой случайностью, или кто-то толкнул министра намеренно, пока неизвестно.

Власти Китая и Гонконга выступили с решительным осуждением "преступления" и сделали представление Генеральному консульству Великобритании. Посольство республики в Лондоне призвало местную полицию провести тщательное расследование инцидента, а также усилить охрану учреждений КНР и их сотрудников.
"Реальное намерение [демонстрантов] состоит в том, чтобы дестабилизировать Гонконг, парализовать правительство САР и подорвать принцип "одна страна - две системы". Теперь они выносят свое насилие за рубеж", - говорится в сообщении на сайте дипмисии.

Сайт kp.ru писал, что протесты вспыхнули в Гонконге еще в июне. Недовольство вызвал закон об экстрадиции вероятных преступников в КНР. Потом демонстранты стали выступать против действий местных властей, которые якобы слишком жестоко обходятся с участниками акций.

Екатерина БЕЛОКОНОВА

Источник - KP.RU
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