Тотальная мирзе-демо-кратия. УзбЦИК зарегистрировал всех 750 кандидатов от "независимых" партий на выборы

13:03 15.11.2019

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов от партий на выборы

Все 750 кандидатов в депутаты, выдвинутые пятью политическими партиями Узбекистана, зарегистрированы Центризбиркомом и допущены к участию в выборах.



Все кандидаты пяти действующих в Узбекистане политических партий зарегистрированы для участия в выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши, которые пройдут 22 декабря, сообщил в пятницу Международный пресс-центр по освещению выборов.



В начале ноября пять допущенных к выборам политических партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия выдвинули по 150 кандидатов - соответственно количеству избирательных округов.

Все 750 кандидатов 15 ноября были официально зарегистрированы Центризбиркомом и допущены к участию в выборах. Среди утвержденных кандидатов 43 человека работают депутатами в текущем составе нижней палаты.

Как отметили в пресс-центре, все мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты политические партии провели в соответствии с требованиями законодательства, в обстановке гласности и открытости. Списки зарегистрированных кандидатов в депутаты будут в скором времени опубликованы в печати.

Ниже представлена инфографика о возрастном, гендерном и профессиональном составе кандидатов в депутаты от каждой партии.



подробные сведения тут -

www.gazeta.uz/ru/2019/11/15/reg/