КРС против МРС. КазМВД ужесточит наказание скотокрадам

13:21 15.11.2019

МВД разработало нормы по ужесточению наказания за скотокрадство

Законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.



Министерством внутренних дел выработана отдельная норма за совершение краж скота – "скотокрадство", которая внесена в законопроект по совершенствованию Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента криминальной полиции Сагат Мадиев на брифинге в Астане, передает Zakon.kz.

По его словам, законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.



- Отличием "кражи" (ст.188 УК) от "скотокрадства" (ст.188-1 УК) является объект преступления. Если в первом случае предметом преступного посягательства выступает любое имущество, без разграничений, то во-втором, является только скот. Вместе с тем, ключевым отличием указанных статей являются санкции, которые в статье "скотокрадство" предусматривают более строгую ответственность, - пояснил он.



Так, в санкции части 1 статьи "скотокрадство" штраф за совершение преступления увеличен до 3 тыс. МРП, а ограничение либо лишение свободы на срок до 5 лет, при этом конфискация имущества обязательна.

В части 2 настоящей статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы с нижним порогом от трех лет и верхним до семи лет, с конфискацией имущества. Таким образом преступные деяние, квалифицируемые по данной части отнесены к тяжким видам преступлений. Кроме того, исключены альтернативные виды наказаний в виде штрафов, исправительных работ и ограничений свободы.

Аналогично ужесточена санкция части 3, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



- Полагаем, что ужесточение ответственности за скотокрадство повысит эффективность противодействия кражам скота, способствует их значительному снижению, а также окажет превентивное влияние на лиц, склонных к совершению скотокрадства, - сказал Мадиев.



Он также отметил, что одной из причин скотокрадства являетсяя распространенная повсеместно практика "вольного", бесконтрольного выпаса скота. В текущем году в 70% случаев (2784 из 3787 совершенных в т.г.) скот похищен именно с пастбищ, где находился длительное время без какого-либо контроля.

Также бесконтрольный выпас скота зачастую становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

По данным МВД, только за этот год количество ДТП с наездом на животных возросло на 9,0% (со 100 до 109), количество погибших в них людей – на 7,0% (с 29 до 31), травмированных на 18,0% (со 133 до 157).



- Практика расследования уголовных дел показывает, что похищенный скот также перевозится на большегрузных автомашинах без сопроводительных документов или при наличии фиктивных ветеринарных паспортов, которые не является документами строгой отчетности. Пресечение таких нарушений и составление адмпротоколов (ст.406 КоАП "Нарушения в области ветеринарии") находятся в компетенции органов ветеринарного контроля, - сказал замруководителя департамента.



Вместе с тем, в 2019 году территориальными подразделениями МВД выявлено и направлено в органы ветеринарного контроля 2187 материалов по фактам нарушений правил перемещения сельскохозяйственных животных (ст. 406 ч.1 п.2 КоАП).