Пора вырвать природные богатства России из лап олигархов, - С.Удальцов

16:16 15.11.2019

Вопрос о национализации недр нужно выносить на общенациональное обсуждение



На днях глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний пенсионный возраст. По его словам, федеральный округ является территорией с суровым климатом и для того, чтобы люди туда приезжали и оставались жить, им необходима дополнительная мотивация. Цена вопроса - 16,2 млрд руб. ежегодно, что, по мнению депутата, небольшая сумма в масштабах страны. Хорошая и правильная инициатива, хотя, конечно, нельзя забывать о том, что наше комплексное требование - полная отмена повышения пенсионного возраста.

Тем не менее, даже на эту частичную корректировку скандальной пенсионной реформы наши власти явно не нацелены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тут же прокомментировал предложение депутата-коммуниста, заявив, что "в Кремле не рассматривают идею пересмотра параметров пенсионной системы на Дальнем Востоке". Как говорится, денег нет, и не просите.



Если честно, когда наши власти в очередной раз заявляют, что у государства нет денег на реализацию того или иного социального проекта, на увеличение зарплат и пенсий - то во мне закипает самая настоящая классовая злость. На память сразу же приходит содержание статьи 9 Конституции РФ, где говорится, что "земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории".



И после этого вспоминаешь свежий список богатейших россиян, где среди лидеров расположились такие господа, как Леонид Михельсон ("Новатэк") - состояние 24 млрд. долларов, Вагит Алекперов ("Лукойл") - 20,7 млрд. долларов, Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур") - 20,1 млрд. долларов, Леонид Федун ("Лукойл") - 8,7 млрд. долларов и так далее. То есть, только за счет четырех вышеуказанных господ можно было отменить повышение пенсионного возраста для всех граждан России, да еще и осталось бы!



А ведь эти господа не создают какой-то уникальный инновационный продукт, а владеют частными нефтегазовыми компаниями и обогащаются именно за счет наших природных ресурсов, которые даже по действующей буржуазной Конституции являются основой жизни и деятельности народов России. Но по факту наши нефть, газ, алмазы, уголь и другие природные богатства составляют основу обогащения узкой группы лиц, хотя по справедливости - ВСЕ доходы от этих природных ресурсов должны идти в бюджет и работать на рост благосостояния ВСЕХ граждан страны! Кроме частных компаний, не будем забывать и про госкорпорации типа "Роснефти" или "Газпрома", где ведущие менеджеры зарабатывают колоссальные деньги, хотя основная часть населения России с трудом сводит концы с концами.



Тут хотелось бы напомнить, что сегодня в России в топливно-сырьевой сфере почти 60% структур являются частными и контролируются олигархами. При этом государственные сырьевые компании по факту работают по своим законам, выведены из-под парламентского и правительственного контроля и зачастую просто разбазаривают народное богатство.



Отсюда все эти космические зарплаты, бонусы, показная роскошь топ-менеджеров за счет государства. Характерно, что российские власти упорно не хотят заниматься планированием деятельности государственных корпораций, поэтому последние и чувствуют себя так вольготно и безответственно.



Таким образом, уже просто перезрел вопрос о поэтапной национализации топливно-сырьевого сектора российской экономики и других стратегических отраслей, а также о наведении порядка в работе госкомпаний. Об этом постоянно говорят представители лево-патриотической оппозиции. Однако власти упорно игнорируют эти инициативы. Напротив, план приватизации на 2020−2022 годы предусматривает снижение доли государства в "РусГидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях", ОЗК и ряде других госкомпаний. То есть, неолиберальная команда, засевшая во власти, вместо национализации стремится запустить новый виток разграбления государственных активов.



А это уже просто-напросто угроза безопасности страны! Поэтому сейчас лево-патриотическим силам пора разворачивать мощную информационную и протестную кампанию под лозунгом "Нефть, газ, уголь, алмазы и другие природные богатства - народу!", добиваться проведения общенациональной дискуссии по этому вопросу, который является жизненно важным. После этого вопрос о национализации можно вынести на референдум, чтобы граждане приняли решение по вопросу, кому должны принадлежать наши недра. Если этого не сделать - так и будем прозябать на грани или за гранью бедности, что для богатейшей страны, каковой является Россия, просто позорно.