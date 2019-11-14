 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.11.2019
16:46  Foreign Policy: как Эрдоган опять перехитрил Трампа
16:42  Новая реальность, самоорганизация и управление будущим. Мир находится в точке бифуркации.
16:38  Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
16:35  Самой красивой женщиной Азии признали певицу из Южной Кореи Лалису Манобан (видео)
16:34  Центральной Азии нужна не новая "Большая игра", а "Большой подъем", - Р.Алимов
16:31  Как шпион "Шмид" стал "убитым студентом" и спровоцировал Бархатную революцию 1989 года в Чехословакии (полит-технологии)
16:30  За год до выборов: кто помогает Рахмону укрепить власть в Таджикистане? - Регнум

16:28  Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР. Часть 5
16:25  Кто и зачем напал на погранпост в Таджикистане? - П.Муллоджанов
16:23  Эрдоган не прогнулся под Трампа и сохранит российские ракеты
16:22  Strategist: какие перспективы откроет перед человечеством "Космос 3.0"?
16:16  Пора вырвать природные богатства России из лап олигархов, - С.Удальцов
15:00  Из сейфа КырГКНБ пропала взятка $200 тысяч, конфискованная у начальника управления Генпрокуратуры Чалбаева
13:21  КРС против МРС. КазМВД ужесточит наказание скотокрадам
13:13  Дороги в никуда. Принята "Региональная транспортная стратегия ЦАРЭС"
13:03  Тотальная мирзе-демо-кратия. УзбЦИК зарегистрировал всех 750 кандидатов от "независимых" партий на выборы
12:34  Ислам и казахи: состоялось ли нравственное возрождение нации? - САМ
12:33  Сможет ли Казахстан вернуться из третьего мира в первый? - Чокан Лаумулин
11:17  Министра юстиции Гонконга Терезу Чэн хором отпинали демо-протестующие на улице Лондона
10:59  Школы Бишкека перегружены, но в некоторых сдаются помещения в аренду
10:23  Сотни туркмен стоят в очередях за визами в Узбекистан
09:08  Рос-десант захватил американскую военную базу и аэродром в сирийской Метрасе
09:00  "Если у вас нет информации...". Рахмон разнес свои спецслужбы за плохую работу
08:48  В Госдуме РФ обсудят план обороны "русского мира". Как защитить соотечественников? - "НГ"
08:42  Эр-Рияд выходит из конфликта с Абу-Даби. Судьбу Йемена решают аравийской семьей, - И.Субботин
08:38  Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса КырШкол
01:44  Вновь ночная мгла политического кризиса над Грузией, - А.Эскин
01:00  8 "школьных" заблуждений о Китае: от Средневековья до XX века
00:46  Трамп – Эрдогану: "Мы что-нибудь придумаем". А что?
00:20  Тадж. На свалке найден труп замначальника ОМВД-2 Исфары Аламшозода
00:06  Чисто английское убийство. Свободный полет "белокасочника" Мезюрье, - А.Халдей
Четверг, 14.11.2019
21:46  Все это принадлежит казахстанцам - Назарбаев о "Самрук-Казына" (ничего не попутал?)
19:59  УкрРада разрешила распродать укр-землю
17:43  Как корреспондента "КП" учили на Украине строить демократию в России в 4-х частях
17:34  Возвращение России не остановится на Сирии и Украине, - Дм.Тренин
17:28  Видеть цель. Терроризм и технология управляемого хаоса, - шеф ФСБ РФ Патрушев
17:25  Россия и Китай стремительно сближаются в сфере высоких технологий, но создать союз им сложно. Почему? - Е.Ватанабэ
17:24  Последний маршал сверхдержавы. Министру обороны СССР Дмитрию Язову – 95 лет
17:22  Сторонники Эво Моралеса не сдаются и требуют его возвращения
17:19  Кнутом и пряником. Трамп урабатывает Эрдогана, - "РГ"
17:17  На что будет похоже глобальное государство "железной пяты"? - Д.Уськов
16:39  В Сенате США заблокировали резолюцию по геноциду армян турками. Хитрый торг с Эрдоганом
16:26  Почему не летает "Роскосмос"? Бизнес-империя рос-госчиновника Рогозина
16:18  Мирзиеев учредил Совет иностранных инвесторов при самом себе
14:39  Туркменистан: а был ли мальчик? Обзор полу-дикого вождества, - Еurasianet
14:35  В Туркменистане ударникам труда пришлось самим покупать "подаренные" им от имени президента телевизоры
13:10  Сирийское распутье Дональда Трампа. Американцев выгонят "дехкане", - К.Сивков
12:16  У елбасят праздник. Стати отозвал из Нью-Йоркского суда свой иск против Казахстана
12:08  Не "заказ" и не "подстава", а... Глава КазАнтикоррупа Шпекбаев неуклюже отмазывается от скандала с арестом замакима Манзорова
12:04  Киргизия продолжает судиться с "Русгидро" из-за $37 миллионов, "сынвестированных" на Нарынской ГЭС-афере
11:19  В Москве застрелен 3-кратный Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пора вырвать природные богатства России из лап олигархов, - С.Удальцов
16:16 15.11.2019

Вопрос о национализации недр нужно выносить на общенациональное обсуждение

На днях глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний пенсионный возраст. По его словам, федеральный округ является территорией с суровым климатом и для того, чтобы люди туда приезжали и оставались жить, им необходима дополнительная мотивация. Цена вопроса - 16,2 млрд руб. ежегодно, что, по мнению депутата, небольшая сумма в масштабах страны. Хорошая и правильная инициатива, хотя, конечно, нельзя забывать о том, что наше комплексное требование - полная отмена повышения пенсионного возраста.
Тем не менее, даже на эту частичную корректировку скандальной пенсионной реформы наши власти явно не нацелены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тут же прокомментировал предложение депутата-коммуниста, заявив, что "в Кремле не рассматривают идею пересмотра параметров пенсионной системы на Дальнем Востоке". Как говорится, денег нет, и не просите.

Если честно, когда наши власти в очередной раз заявляют, что у государства нет денег на реализацию того или иного социального проекта, на увеличение зарплат и пенсий - то во мне закипает самая настоящая классовая злость. На память сразу же приходит содержание статьи 9 Конституции РФ, где говорится, что "земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории".

И после этого вспоминаешь свежий список богатейших россиян, где среди лидеров расположились такие господа, как Леонид Михельсон ("Новатэк") - состояние 24 млрд. долларов, Вагит Алекперов ("Лукойл") - 20,7 млрд. долларов, Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур") - 20,1 млрд. долларов, Леонид Федун ("Лукойл") - 8,7 млрд. долларов и так далее. То есть, только за счет четырех вышеуказанных господ можно было отменить повышение пенсионного возраста для всех граждан России, да еще и осталось бы!

А ведь эти господа не создают какой-то уникальный инновационный продукт, а владеют частными нефтегазовыми компаниями и обогащаются именно за счет наших природных ресурсов, которые даже по действующей буржуазной Конституции являются основой жизни и деятельности народов России. Но по факту наши нефть, газ, алмазы, уголь и другие природные богатства составляют основу обогащения узкой группы лиц, хотя по справедливости - ВСЕ доходы от этих природных ресурсов должны идти в бюджет и работать на рост благосостояния ВСЕХ граждан страны! Кроме частных компаний, не будем забывать и про госкорпорации типа "Роснефти" или "Газпрома", где ведущие менеджеры зарабатывают колоссальные деньги, хотя основная часть населения России с трудом сводит концы с концами.

Тут хотелось бы напомнить, что сегодня в России в топливно-сырьевой сфере почти 60% структур являются частными и контролируются олигархами. При этом государственные сырьевые компании по факту работают по своим законам, выведены из-под парламентского и правительственного контроля и зачастую просто разбазаривают народное богатство.

Отсюда все эти космические зарплаты, бонусы, показная роскошь топ-менеджеров за счет государства. Характерно, что российские власти упорно не хотят заниматься планированием деятельности государственных корпораций, поэтому последние и чувствуют себя так вольготно и безответственно.

Таким образом, уже просто перезрел вопрос о поэтапной национализации топливно-сырьевого сектора российской экономики и других стратегических отраслей, а также о наведении порядка в работе госкомпаний. Об этом постоянно говорят представители лево-патриотической оппозиции. Однако власти упорно игнорируют эти инициативы. Напротив, план приватизации на 2020−2022 годы предусматривает снижение доли государства в "РусГидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях", ОЗК и ряде других госкомпаний. То есть, неолиберальная команда, засевшая во власти, вместо национализации стремится запустить новый виток разграбления государственных активов.

А это уже просто-напросто угроза безопасности страны! Поэтому сейчас лево-патриотическим силам пора разворачивать мощную информационную и протестную кампанию под лозунгом "Нефть, газ, уголь, алмазы и другие природные богатства - народу!", добиваться проведения общенациональной дискуссии по этому вопросу, который является жизненно важным. После этого вопрос о национализации можно вынести на референдум, чтобы граждане приняли решение по вопросу, кому должны принадлежать наши недра. Если этого не сделать - так и будем прозябать на грани или за гранью бедности, что для богатейшей страны, каковой является Россия, просто позорно.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573823760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 октября 2019 года №195
- Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Национального собрания Республики Армения
- Мажилис одобрил Соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов
- Нурлан Нигматулин и Спикер Парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество
- Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-Министра Катара Х. Аль-Кавари
- Рабочий график первого президента
- Комментарий Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК А. Смаилова относительно безналичных переводов населения
- Азат Перуашев о налоге на платежные карточки: Эти люди сами зарабатывают на хлеб
- Глава Нацбанка Казахстана ответил на вопрос о девальвации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  