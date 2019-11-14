 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Strategist: какие перспективы откроет перед человечеством "Космос 3.0"?
16:22 15.11.2019

"Космос 2.0" преобразил глобальный космический сектор в лучшую сторону, а "Космос 3.0", который, вероятно, воплотится в реальности в следующем десятилетии, откроет перед человечеством еще более амбициозные горизонты.

МАКСИМ ИСАЕВ

С момента запуска советского спутника в 1957 году космическая эра претерпела две смены парадигмы. До начала 1990-х годов существовал "Космос 1.0", в рамках которого действовали только государственные космические программы, финансируемые налогоплательщиками. Основными игроками на этом поле выступали такие космические агентства, как НАСА, Роскосмос и Европейское космическое агентство, а также военные агентства и крупные авиакосмические подрядчики. Затем на смену старой пришла новая парадигма - "Космос 2.0", в рамках которой коммерческий космический сектор вышел на мировой рынок и стал доминировать, пишет Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

На одном из недавних мероприятий Австралийского института стратегической политики (ASPI) глава Австралийского космического агентства Меган Кларк дала понять, что агентство приняло парадигму "Космос 2.0", чтобы поспособствовать росту коммерческой космической промышленности Австралии. Именно коммерческий сектор предлагает ведущие инновации и трансформирует мировую космическую отрасль.

Стоимость глобального экономического сектора в настоящий момент составляет около $350 млрд и может вырасти до $1,1 трлн к 2040-м годам или, возможно, даже достигнуть $2,7 трлн. Коммерческий сектор будет стимулировать рост индустрии космических запусков, особенно развитие ракетных технологий многократного использования, впервые предложенные такими компаниями, как SpaceX Илона Маск и Blue Origin Джеффа Безоса, которые значительно снизят стоимость запуска на орбиту. Мы наблюдаем постепенный сдвиг в сторону создания космической инфраструктуры, которая ляжет в основу глобализации и глобальной информационной экономики в 2020-х годах и в последующий период.

Ну и что дальше? Ранее коммерческая парадигма "Космос 2.0" бросила вызов традиционному доминированию государственных космических агентств в космической сфере, теперь мы движемся в направлении новой парадигмы: "Космос 3.0". Безос продвигает идею о том, что в будущем миллионы людей смогут жить и работать в космосе, в то время как Маск продолжает говорить о заселении Марса, что позволило бы человечеству стать многопланетным видом. Однако речь идет не только о новых ракетах многоразового использования, также необходимо новое экономическое обоснование.

"Космос 3.0" подразумевает перемещение промышленности и экономической активности на земную орбиту и далее на Луну. Например, вместо того чтобы перевозить грузы с помощью ракет, было бы дешевле производить все необходимое в космосе и поддерживать деятельность человека за счет ресурсов, добываемых по месту производства работ. Также необходимо продумать создание новых типов промышленности и новых путей получения прибыли.

Сейчас мы видим лишь первые очертания "Космоса 3.0". В октябре состоялся саммит Международного Астронавтического конгресса (IAC) в Вашингтоне, на котором компания Made in Spac", базирующаяся в Калифорнии, продемонстрировала свои достижения в сфере разработки 3D-принтеров, предназначенных для использования на орбите и создания объектов в космосе. Данные принтеры позволят создавать широкий спектр продуктов, начиная с электронных компонентов, необходимых для космических аппаратов, заканчивая небольшими спутниками и более крупными структурами, которые пригодятся для реализации таких амбициозных задач, как создание орбитальных солнечных электростанций.

Производство в космосе является лишь одним из примеров надвигающегося постепенного изменения в том, как мы получаем доступ в космическое пространство и используем его. Создание производства на орбите придаст импульс разработке космических ресурсов на Луне и околоземных астероидах. Компания Made in Space подписала с НАСА соглашение на сумму $73 млн, в рамках которого предусмотрено создание космического корабля Archinaut One. Целью проекта является создание двух 10-метровых солнечных батарей на орбите, частично для того, чтобы испытать данные технологии, которые в будущем помогут достигнуть более амбициозных целей.

Использование космических ресурсов и создание производства в космосе для поддержания следующего этапа космической деятельности человека может привести к созданию всевозможных новых вторичных отраслей промышленности и услуг к концу 2020-х и началу 2030-х годов. Например, коммерческие космические платформы на низкой околоземной орбите будут нуждаться в логистической поддержке. Также существует явно расширяющийся рынок ремонтных работных услуг в космосе, дозаправки спутников и других платформ с помощью роботизированных систем.

"Космос 2.0" преобразил глобальный космический сектор в лучшую сторону, а "Космос 3.0", который, вероятно, воплотится в реальности в следующем десятилетии, откроет перед человечеством еще более амбициозные горизонты. В основу видения человечества как космического вида ляжет переход от парадигмы "Космос 2.0" к парадигме "Космос 3.0".

Источник - REGNUM
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