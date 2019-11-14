 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган не прогнулся под Трампа и сохранит российские ракеты
16:23 15.11.2019

Эродоган настоял на своем
Турция не откажется от С-400

Константин Волков

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из Вашингтона, где он встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом, Анкара не откажется от российских зенитных систем С-400 даже при условии, что США продадут турецким военным свои комплексы Patriot.

"Если США предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным американское предложение полностью отказаться от С-400", - отметил Эрдоган. По его словам, Турция диверсифицировала свою систему безопасности, и очень важно, что в ней есть и С-400.

По его словам, исходящие от США предложения отказаться от российских зенитных комплексов "нарушают суверенные права Турции".

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"Я хочу дружить и с Америкой, и с Россией. Мы к этому стремимся и делаем соответствующие шаги. И это некоторых беспокоит", - подчеркнул президент Турции.

Как позднее заявила в эфире телеканала Fox News советник президента США Кэллиэнн Конуэй, Трамп считает, что он и Эрдоган "достигли прогресса" в вопросах возвращения политики Турции в русло НАТО и приобретения Анкарой С-400.

Контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов был заключен с Турцией в сентябре 2017 года. Поставки начались в июне 2019 года. Соглашение вызвало негативную реакцию со стороны Вашингтона, пригрозившего не продавать Анкаре истребители F-35, а также - ввести санкции против Турции.

Источник - РГ
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