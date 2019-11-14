 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто и зачем напал на погранпост в Таджикистане? - П.Муллоджанов
16:25 15.11.2019

Кто и зачем напал на погранпост в Таджикистане?
Джихадистское подполье готовится к активным действиям.

ЕВГЕНИЯ КИМ

Самые популярные версии нападения на пограничную заставу "Ишкобод" на границе Таджикистана с Узбекистаном, их слабые и сильные стороны корреспондент ИА REGNUM обсудила с таджикистанским политологом Парвизом Муллоджановым.

ИА REGNUM: Насколько вы доверяете информации об инциденте, представленной Душанбе?

Речь не в степени достоверности официальной версии, а в том, в какой форме она обнародована и предлагается обществу. Cегодня уже есть несколько вариаций официальной версии, каждая из которых содержит много неясностей и белых пятен.

Обычно в таких случаях власти должны делиться информацией в наиболее полной форме, дабы избежать недопонимания и инсинуаций.

На деле же официальная версия дается в очень сжатой форме, в ней много несостыковок и противоречий, что уже вызвало к жизни ряд конспиративных теорий в обществе и даже в экспертной среде.

В частности, неясно, почему боевики напали именно на эту заставу, проигнорировав по дороге несколько других, расположенных прямо на таджикско-афганской границе; зачем им понадобилось для этого преодолевать почти 200 километров и почему несколько машин, набитых оружием и боевиками, никто не остановил?

Много вопросов вызывают фотографии с места происшествия, предоставленные официальными органами, вскоре убранные с официальных сайтов. Почему у ликвидированных в ходе боя боевиков руки связаны пластиковыми наручниками, а боевики-женщины были в тапочках?

Серьезный урон официальной версии нанесло недавнее заявления афганских властей, которые отрицают сам факт прорыва боевиков через таджикско-афганскую границу.

ИА REGNUM: Что же, по-вашему, на самом деле произошло на границе?

На сегодняшней день экспертным сообществом выдвигаются несколько версий. В частности, согласно наиболее обсуждаемой версии, данный теракт является провокацией со стороны силовиков - якобы для того, чтобы ужесточить политику в отношении оппозиции, либо добиться новых инвестиций на Западе, представив страну в качестве заслона на пути международного экстремизма.

На мой взгляд, слабые стороны этой версии в том, что мотивы организаторов подобной провокации не объясняются здесь достаточно убедительно. Так, если понадобится, таджикские власти могут ужесточить политику в отношении оппозиционеров и без таких спектаклей - у правительства для этого есть все необходимые рычаги контроля над обществом и СМИ.

Трудности получения финансовой помощи и кредитов на Западе обусловлены прежде всего тем, что таджикское правительство отказывается идти на структурные реформы в финансовом и банковском секторах, что является одним из основных условий международных кредиторов, таких как МВФ и Всемирный банк.

По этой причине такая инсценировка малопродуктивна, ибо ни под какими лозунгами борьбы с экстремизмом получить финансовую помощь от международного сообщества не получится. Наоборот, риски дестабилизации могут только навредить имиджу страны и затруднить получение финансовых инвестиций и помощи извне.

Мне кажется, теракт носил сугубо внутренний характер, все террористы были гражданами Таджикистана и, скорее всего, принадлежали к одной из местных запрещенных группировок.

Вероятно, их целью не был захват оружия или целенаправленное нападение на заставу - иначе зачем им было брать с собой женщин и детей, по некоторым неофициальным данным, дети там тоже были.

Отсюда следует, что столкновение могло иметь спонтанный характер. Например, эта группа вооруженных людей могла следовать к афганской границе и по пути следования столкнуться с нарядом пограничников или патрулем силовиков.

Однако, даже эта версия не объясняет, почему у некоторых трупов руки были в наручниках, стянутых за спиной. Получается, что часть боевиков была захвачена в плен и расстреляна после столкновения с силовиками - что тоже вполне возможно.

ИА REGNUM: Если официальная информация правдива - о чем говорит наличие боевиков на таджикско-узбекской границе?

Даже если официальная версия не является правдивой, сам факт наличия группировок среднеазиатских джихадистов в северном Афганистане не отрицается и не подвергается сомнению со стороны экспертного сообщества.

Другими словами, ни для кого не секрет, что большая часть формирований талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных провинциях Афганистана составляют именно выходцы из постсоветской Средней Азии.

Сегодня эти группировки активно задействованы внутри Афганистана - но в перспективе мы вполне можем ожидать их активизации и на северном направлении.

ИА REGNUM: Будут ли последствия у этого инцидента, в котором пострадали сотрудники силовых структур Таджикистана?

С этой точки зрения сам инцидент, возможно, не будет иметь сколько-нибудь масштабного и скорого продолжения в виде нового теракта или серии нападений. Однак, в будущем такую возможность не следует отрицать.

В любом случае данный теракт является свидетельством того, что джихадистское подполье на постсоветском пространстве существует и готовится к активным действиям.

Проблема в том, что сеть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет относительно аморфный характер. То есть ее составляют уже не только четко структурированные ячейки и филиалы, но и плохо организованные группы идеологических сторонников на местах.

Эти группы получают инструкции общего характера, сохраняя при этом значительную долю автономии при планировании и проведении актов террора. Существуют также и небольшие группы радикально настроенных людей, которые просто разделяют идеологию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не будучи напрямую связанными со структурой этой организации и следуя лишь общему призыву о ведении джихада любыми средствами.

Такие группы труднее поддаются раскрытию, их действия зачастую невозможно спрогнозировать и предотвратить.

Источник - REGNUM
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