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Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР. Часть 5
16:28 15.11.2019

Корреспондент "КП" отправилась в Киев в Международную школу, организованную Центром демократии и верховенства права, и выяснила, как на гранты европейских и американских спонсоров учат вершить "цветные революции"

МАРИЯ БЕРК

Мария Берк теперь знает как устроить государственный переворот

В предыдущих частях "Комсомолка" рассказывала, как участникам Школы вбивали идею: государство - это зло. Но используя законные методы, можно сломать существующую систему и построить новое демократическое общество.

Как США готовит бойцов для цветных революций

Я открыла глаза и обнаружила, что лежу на полке в купе-СВ. За окном мелькали выжженные поля. В ногах у меня сидел молодой мужчина, который с нежностью погладил меня по голени и укрыл простыней, заменившей одеяло.

– Доброе утро, – улыбнулся спутник. – Выспалась?

– Угу, – я натянула простыню на голову и сильно зажмурилась, пытаясь вспомнить, как я оказалась в поезде, да еще и не одна.

Совладать с памятью в столь ранний час было сложно, но перед глазами постепенно проступала картина вчерашнего дня.

День 18

Перед выпускным в Школе я решила на денек заглянуть в Одессу.

Я долго брела вдоль моря в надежде отыскать укромное место, где можно оставить сумку, не боясь карманников. Но такого не нашлось. Зато у самой воды сидел молодой мужчина, погруженный в чтение.

Общественные организации, существующие за счет грантов от международных спонсоров, проводят глубинное реформирование несовершенной госсистемы. По крайней мере, так они сами утверждают

– Посмотрите за моими вещами, – приказным тоном бросила я ему. Скинула у его ног сарафан и сумку и решительно направилась к воде.

Мужчина, ошалевший от моей наглости, лишь пробормотал "хорошо". Конечно, я могла остаться без кошелька и мобильного. Но кто не рискует…

Молодой человек встретил меня замерзшую, но счастливую с улыбкой.

– Александр.

– Премного благодарна, – игнорировала я знакомство. – Надеюсь, мой телефон на месте?

Саша рассмеялся и предложил выпить кофе в баре неподалеку.

"ЗА АЛКОГОЛЬ ПРИКРОЕМ ФИНАНСИРОВАНИЕ"

– А я в России никогда не был, и, видимо, не буду. Все из-за работы, – сказал мужчина, когда нам принесли по чашке капучино. – Наша организация занимается программами по борьбе с коррупцией, смягчению влияния России на нашу экономику и СМИ. Укрепляем основы демократии. Ты, наверное, слышала: властей обязали отчитываться перед народом, публиковать декларации о доходах. Все это мы реализуем через грантовую поддержку.

На выпускном Международной школы все признавались друг другу в любви и обещали поддерживать деловые контакты

– Грантовую? – среагировала я на знакомое слово. – А ты слышал о ЦЕДЕМ?

– Наши партнеры, – кивнул Саша. Непослушные пряди черных волос падали ему на глаза, отчего он смешно мотал головой. – У нас с ними ряд проектов. Вообще, в Украине есть несколько основных доноров: МИДы Дании, Швеции и Канады, правительства Германии и США, Евросоюз и мы.

– А мы – это кто?

– USAID.

СВИДАНИЕ КАК ДОПРОС

Наша беседа была похожа на общение слепого с глухим. Саша пытался склеить милую барышню в моем лице, а я - раскрутить на откровения информатора.

– И как вы решаете, кому дать грант?

– Мы финансируем организации, чьи проекты прошли конкурс и отвечают нашим интересам. Связаны со здравоохранением, борьбой с коррупцией. Сейчас популярна тема переселенцев с Донбасса. Мы заложили 120 млн долларов на проекты по поддержке Донецкой и Луганской областей, – пояснял Саша.

Взгляд его тем временем блуждал в зоне моего декольте.

На Украине сейчас формируют активное гражданское общество. Правда, в итоге получается по-старому

– А если организация получила грант, но не смогла реализовать проект?

– Обычно такое мы прощаем. Но бывают исключения. Например, организация закупила на мероприятие алкоголь. Это запрещено. Эти деньги можем заставить вернуть. Если организация сопротивляется, мы можем закрыть их проект, а иногда и всю их грантовую историю.

Саша внимательно на меня посмотрел:

– Обычно на свиданиях люди не ведут допрос с пристрастием. Какое у тебя звание? Лейтенант?

– Майор, – не смутившись, ответила я.

ВЕЛИКИЙ МАНИПУЛЯТОР

Александр не покидал меня весь день, а под вечер и вовсе заявил, что ему тоже нужно в Киев. В вагоне СВ мы продолжили спор о международных спонсорах, финансирующих украинских общественников.

– Вот создаете вы активное гражданское общество. Но вы программируете людей на недоверие к властям. Вбиваете в головы: люди у власти, хотят вас обмануть. Выходит, государство противопоставляется обществу, – я пыталась разобраться в украинских реалиях.

– Неправда. Мы создаем активное общество, которому важно, в какой стране оно живет. Мы не призываем к Майдану, а проводим глубинное реформирование несовершенной госсистемы. И затрагиваем только те сферы, работа которых не устраивает и граждан, и власть. Больше скажу: донорские организации на Украине работают по запросу самого государства!

– Выходит, ваше небезразличное общество по щелчку может смести неугодную власть новым Майданом. Только неугодную кому?..

– Чувствую себя великим манипулятором, – рассмеялся Саша. – Разве плохо, когда общество хочет жить лучше? Оно должно быть зрелым, знать свои права и обязанности, уметь защищать свои интересы, чтоб не доводить ситуацию до Майдана.

В этот момент мужчина будто ненароком коснулся моих ног, которые я закинула на его полку.

– Я, кстати, тоже думаю создать свою организацию, поможешь? – спросила я.

– USAID работал в России до 2012 года. Мы иногда общаемся с бывшими коллегами, я уточню, что можно придумать, – пообещал Саша. – Если ты настроена серьезно, то выбери интересное тебе направление. Молодежная политика, права женщин, поддержка ЛГБТ… Собери команду экспертов, ищите источники финансирования для проектов. Не отказывайся от госпрограмм. Дело не в том, оппозиционер ты или нет, а в том, что ты хочешь сделать для людей.

Занятия в Школе отличались многообразием. Например, в конце учебного курса участники провели импровизированное судебное заседание

– А если…

Но Александр не дал мне договорить. Погасив свет в купе, он поставил точку в моем допросе…

"АМЕРИКАНЦЫ УЖЕ ТУТ"

Натянув Сашину футболку, доходившую до середины бедра, я вышла покурить в тамбур. Саша решил составить компанию, да и прерванный разговор требовал продолжения.

– И почему Украина так внезапно невзлюбила Россию? – бормотала я, ежась на сквозняке. – Говорить о братстве славян наивно. Но единственные по-настоящему близкие люди – это русские, украинцы и белорусы. Я не говорю, что мы единый народ. Но мы "свои" и должны держаться вместе.

Саша неодобрительно на меня посмотрел.

– А зачем? Чего вы боитесь? Что сюда придут американцы? Они уже здесь.

– Но это плохо!

– Почему? – искренне недоумевал Саша. – Отпустите нас. Мы получили независимость 28 лет назад, а вы до сих пор относитесь к нам, как младшему брату. Нас не надо учить жить. Мы сами разберемся со своими проблемами. Россия не сделала нам ничего хорошего. Любая гадость оседает в памяти народа. С каждым столетием осадок растет. За что вас любить? За то, что вы "свои", от которых мы добра не видели?.. Живите своими проблемами, а не нашими.

День 19

– Я решила создать общественную организацию, – заявила я, поднимая бокал вина. Выпускной в Школе был в самом разгаре. – Займусь правами женщин. Подниму вопрос о возврате статьи о домашнем насилии в Уголовный кодекс. Подключу журналистов, блогеров.

– Ты еще организуй курсы для сотрудниц офисов, где будешь объяснять, как противостоять харассменту! – посоветовал, саркастично скалясь, киевский судья Леша.

Перед отъездом на вокзал на прощание обнимаюсь с каждым участником. Что-то нежное шепчу организаторам. Интересно, что будет, когда они узнают правду обо мне? Как отреагируют их спонсоры, узнав, что они проморгали российского журналиста?

P. S. В вагоне поезда Москва - Киев было промозгло. Я робко протянула паспорт украинскому таможеннику. Щекастый мужчина пролистал его и сунул мне аппарат для считывания отпечатков пальцев. На экране высветилось нечто, что не понравилось таможеннику. Он сжал мой паспорт и отправился к соседям по купе.

- А в чем дело? - робко спросила я, чувствуя, как начинает бить дрожь.

- Знаете, девушка, есть такое понятие "недопуск в страну". Мы снимаем вас с поезда.

- Это ошибка, - пробормотала я, но кто-то уже подхватил меня под локоть и волок к выходу. Я убеждала, что ничего плохого не делала. Изо всех сил я дернула руку и обернулась, столкнувшись взглядом с руководителем ЦЕДЕМ Тарасом Шевченко. Тот хитро ухмыльнулся. Что за черт?!

Я охнула и распахнула глаза. Рядом спал Саша. За окном в предутренней дымке дремал Киев. Я облегченно вздохнула и закрыла глаза: это был всего лишь сон.

СПРАВКА

USAID в России

После развала Советского Союза молодую Россию заполонили десятки международных неправительственных организаций. Среди них и USAID - Агентство США по международному развитию (подчиняется напрямую Госдепу США). У него многолетняя история, поскольку Агентство было создано в рамках "плана Маршалла" (того самого, где говорилось о сдерживании Западом СССР).

В современной России USAID потрудилось на славу: участвовало в разработке Земельного, Налогового и даже Гражданского кодексов. Не обошлось и без участия в разработках проекта Конституции России. Приватизация и частная собственность, свободная покупка и продажа земли - эти свободы России принесло USAID.

В 2012 году власти России уведомили США, что деятельность USAID прекращена. К октябрю все офисы агентства были закрыты.

Судьба Internews

Некоммерческая организация Internews появилась в США в 80-х. Ее цель - поддержка независимых медиа по всему миру. Правда, особый интерес для Internews представляла независимая пресса в СССР. Кстати, именно Internews участвовала в проведении легендарных телемостов между США и СССР.

В 1991 году Internews открыла официальное представительство в России. Организация активно поддерживала создание и развитие независимых СМИ во всех бывших советских республиках, стимулируя журналистов через систему грантов.

Когда в начале 2000-х власть опомнилась и взялась наводить порядок на федеральных телеканалах, Internews переключилась на финансирование регионального ТВ. Но долго проработать Internews в России не удалось. В 2007 году по решению властей "Интерньюс Россия" был закрыт. Основное финансирование российского подразделения шло из USAID и фонда Форда. Кстати, экс-глава Internews в РФ Джилиан Маккормак сейчас возглавляет офис на Украине.

Источник - КП
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