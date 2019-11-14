 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За год до выборов: кто помогает Рахмону укрепить власть в Таджикистане? - Регнум
16:30 15.11.2019

За год до выборов: кто помогает Рахмону укрепить власть в Таджикистане?
Афганская угроза для Таджикистана существует, но она намеренно преувеличивается.

ЕВГЕНИЯ КИМ

"Москва, Пекин и Вашингтон тратят серьезные средства на развитие таджикской армии. Если немного глубже покопаться, можно найти немало коррупционных схем, действующих при освоении помощи. А усиленная и технически оснащенная армия необходима действующему режиму в Душанбе в первую очередь для расправы с неугодными внутри страны", - аналитик из Таджикистана на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM, как в Душанбе готовятся в президентским выборам 2020 года.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете реформу милиции и кадровые перестановки в силовых структурах Таджикистана?

В Таджикистане объявлена реформа, и приблизительно через год милиция будет переименована в полицию. Официально целью реформы является повышение кадрового потенциала МВД, борьба с коррупцией и предотвращение пыток. В рамках реформы создаются общественные советы по реформам, которые, по задумке инициаторов, должны вносить свои предложения.

В теории все прекрасно, но, я полагаю, что весь процесс - демонстрация странам-донорам своих намерений. Безусловно, оценивать эти действия еще рано, но в рамках авторитарного режима, коим является таджикский, ожидать, что все цели реформ будут достигнуты, по меньшей мере наивно.

Режим, экономически и финансово зависимый от внешних факторов, все больше ограничен в ресурсах. Для сохранения влияния он будет все чаще использовать репрессивные меры.

Логика развития процесса подсказывает, что наличие пыток, определенный уровень коррупции в силовых структурах необходимы прежде всего руководству. Вряд ли сотрудники правоохранительных структур согласятся работать на мизерную зарплату и при этом отказываться от привилегий, которых они добились не без использования репрессивных мер.

ИА REGNUM: Таджикистан активно сотрудничает с США, Россией, КНР и странами Европы по теме безопасности. Насколько официальная риторика "о росте угроз в афганском направлении" соответствует действительности?

Угроза от радикальных группировок как внутри, так и за пределами страны, в частности в Афганистане, существует. В северной части Афганистане, по подтвержденным данным, есть группировки, которые представляют угрозу светским режимам стран Центральной Азии, и прежде всего Таджикистану. Но размер этих угроз в основном преувеличен.

Таджикистану подобное преувеличение на руку - это хороший способ выбить деньги у доноров.

Москва, Пекин и Вашингтон тратят серьезные средства на развитие таджикской армии. Если немного глубже покопаться, можно найти немало коррупционных схем, действующих при освоении помощи.

В любом случае, даже при минимальном наличии коррупции, усиленная и технически оснащенная армия необходимо режиму в Душанбе в первую очередь для расправы с неугодными силами внутри страны. События в Тавильдаре в 2009-м, Гарме 2010 года и на Памире в 2012 году очень ярко свидетельствуют об этом (речь идет об операциях с участием военных Таджикистана и повлекших человеческие жертвы - прим. ИА REGNUM).

ИА REGNUM: В Таджикистане на 2020 год назначены выборы президента. Может ли быть такое, что под видом борьбы с радикалами и террористами в стране давят оппозицию?

Такой вариант не исключен и скорее более вероятен. Президент Эмомали Рахмон не имеет ярко выраженных экономических достижений. Легитимность режима кое-как держится на мощной пропаганде, а стабильность - за счет массового оттока трудоспособного и активного населения.

Тяжелое социально-экономическое положение в Таджикистане катализирует радикальные настроения. Рахмон может ими воспользоваться, чтобы убедить сограждан и мировое сообщество в необходимости дальнейшего присутствия у власти. Мы с вами в этом убедимся в ближайшее время.

ИА REGNUM: Могут ли кадровые перестановки в силовых структурах быть "чисткой ближнего круга" от нелояльных президенту?

Безусловно, может. И таковые есть. Например, разные инсайдеры называют в качестве таковых фигур замминистра МВД Абдурахмона Аламшохзоду, который исполняет уже год функции генерал-губернатора в ГБАО и по совместительству занимает должность начальника Управления внутренних дел в регионе.

В своих стремлениях услужить главе государства он смог в достаточной степени испортить отношения с его семьей. Пока он считается одним из доверенных лиц президента, но отношение к нему может измениться под воздействием семейных настроений.

Главу ГКНБ также можно перечислить к категории лиц, которые внешне лояльны режиму, но при желании могут создать серьезные проблемы. Впрочем, пока серьезных кадровых перестановок, свидетельствующих о пересмотре отношения к своей свите, со стороны Рахмона мы не наблюдаем.

ИА REGNUM: В Душанбе в конце октября приезжал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Но официальной информации о переговорах мало. Можете предположить, о чем шла речь?

Имя Николая Патрушева прозвучало во время громкого скандала, связанного с похищением таджикского оппозиционера Шарофиддина Гадоева из Москвы и его доставкой в Душанбе.

Гадоев, который имел статус политического беженца в Голландии, перед поездкой в Москву, куда он якобы поехал по приглашению российских спецслужб, записал видео, где отметил, что если вдруг он окажется в Душанбе и начнет выступать по телевидению, то это значит, что его похитили. Благодаря опубликованной записи при поддержке европейских стран и международных организаций ему удалось обратно выехать в Европу.

Позже он рассказал, что во время своей первой встречи он общался именно с Патрушевым по поводу политического будущего в Таджикистане. По его словам, во время второй поездки именно люди Патрушева передали его таджикским спецслужбам.

Не знаю, насколько верны были рассуждения Гадоева, но я не исключаю, что в Москве присматриваются к альтернативе существующему режиму в Душанбе.

Душанбе хоче, т чтобы Москва поддержала на выборах либо самого Рахмона, либо его преемника. Но какое решение принял Кремль относительно политического будущего Таджикистана, пока сказать сложно.

Источник - REGNUM
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