Центральной Азии нужна не новая "Большая игра", а "Большой подъем", - Р.Алимов

16:34 15.11.2019 Сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и Китаем не зависит от "погоды" в международных глобальных отношениях, эти мировые державы остаются наиболее стабильными и надежными партнерами. Стабильность и надежность России и Китая, их притягательность как центров макрорегиона подтвердило время. Эффективное взаимодействие в рамках ШОС и ОДКБ обеспечивает безопасность, стабильность, устойчивое экономическое развитие. Об этом заявил 11 ноября бывший генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), доктор политических наук Рашид Алимов на X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Ниже приводится его текст выступления.

Ветер перемен в Центральной Азии коснулся каждого человека

Состоявшаяся в марте 2018 года в Астане первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии подтвердила курс на укрепление регионального сотрудничества, совместное решение актуальных вопросов в целях обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, взаимной поддержке. За стремительно короткий период времени были полностью или в основном решены многие, годами копившиеся, проблемы, препятствовавшие взаимовыгодному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, установлению атмосферы доверия и взаимопонимания в регионе.

Открылись новые возможности для расширения региональной транзитно-транспортной инфраструктуры, что имеет ключевое значение для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Новое дыхание получил процесс освоения богатейшего водно-энергетического потенциала стран региона. Значительно возрос товарооборот между центрально-азиатскими странами: в 2018 году он составил 146,4 млрд долларов, что на 19,3 % больше, чем в 2017 году.

Главное: теплый ветер перемен коснулся каждого человека, живущего в странах Центральной Азии. Люди в полной мере ощутили не только возросший уровень доверия между своими политическими лидерами, но и преимущества добрососедства, которые отразились на укреплении отношений взаимного уважения, дружбы и братства. Как следствие, расширилось взаимодействие в сфере культуры и искусства, образования и науки, туризма и спорта.

Мир и стабильность в Афганистане обеспечат устойчивое развитие всего региона

Сердце Азии – Центральная Азия - вот уже два года бьется ритмично, хотя есть как внутренние, так и внешние попытки нарушить стабильный ход его работы. Речь, прежде всего, идет о системных вызовах безопасности, которые продолжают идти с территории Афганистана. Переток боевиков т.н. Исламского Государства из Сирии в ИГА может усугубить ситуацию не только в этой стране, но и в регионе. По данным IHS Jane’s Terrorism & Insurgency Centre в Афганистане в 2018 году произошло 869 террористических атак, погибло 4 тысячи 180 мирных граждан: это почти вдвое больше, чем в 2017 году. Мировая "кровавая" статистика свидетельствует о том, что каждая третья невинная жертва террористических атак приходится на многострадальный афганский народ. Афганское общество устало от конфликта и жаждет мира.

Вместе с тем, за 40 лет афганский узел затянулся так туго, что несмотря на прилагаемые усилия ООН, отдельных стран, распутать его будет крайне нелегко. Несмотря на это, у афганского конфликта нет иного пути урегулирования, кроме политико-дипломатического. Все страны Центральной Азии, мусульманский мир, сообщество наций заинтересованы в скорейшем урегулировании затянувшегося конфликта в Афганистане. Весьма конструктивными признаны Инициативы Узбекистана, которые дополняют усилия ООН и ШОС, России, США и Китая. Однако, нерешенной остается самая сложная задача – налаживание политического диалога и осуществление инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.

Урегулирование внутриафганского конфликта позволит также существенно снизить уровень наркотической угрозы, исходящей с афганской территории. Напомню: за последние десять лет площадь культивирования опийного мака в Афганистане увеличилась более чем на 60%. Афганистан вновь стал страной, на долю которой в 2018 году, по оценке ООН, приходилась большая часть производства опия в мире: 6 тысяч 400 тонн. Несмотря на снижение объемов производства опия и рост его изъятий, героин афганского происхождения по-прежнему "отравленной рекой" течет на мировой рынок. Совместное противодействие незаконному обороту наркотиков - в числе приоритетных задач стран региона. На антинаркотическом фронте видны ощутимые результаты.

Примерно 86 % всех изъятых в мире в 2017 году опиатов было перехвачено в Азии - регионе, на долю которого приходится более 90% мирового незаконного производства опия. Во Всемирном докладе ООН о наркотиках за 2019 год отмечается сокращение масштабов незаконного оборота опиатов из Афганистана по "северному" маршруту через Центральную Азию в Российскую Федерацию. Решающий вклад в этот результат внесли усилия правоохранительных органов государств Центральной Азии и России, их взаимодействие в рамках ООН, СНГ и ШОС.

Исключительно важно, что в Центральной Азии достигнут абсолютный консенсус в вопросе нулевой терпимости к любым проявлениям терроризма и незаконному обороту наркотиков. Укрепление регионального мира и стабильности, включая возвращение Афганистана к мирной жизни, углубление диалога и сотрудничества по обеспечению комплексной безопасности, без сомнения останется приоритетным направлением деятельности стран региона. Мир и стабильность в Афганистане не только откроют путь к процветанию афганского общества, но и наполнят Сердце Азии свежей живительной энергией, столь необходимой для решения самых актуальных социально-экономических задач. А их немало.

Страны Центральной Азии уверенно смотрят в будущее

По оценке экспертов Международного института прикладного системного анализа (International Institute for Applied SystemAnalysis, Австрия) к 2050 году в регионе Центральной Азии будет проживать около 95 миллионов человек (в 2018 году – 72 млн человек). Преобладающее большинство – молодые экономически активные люди. Очевидно, что одной из самых сложных будет оставаться задача создания новых рабочих мест и преодоления бедности. Это отдельная тема. Отмечу лишь, что если в решении первой проблемы в настоящее время наряду с энергичными усилиями на национальном уровне определенную роль играет трудовая миграция в Россию, то во втором - продуманные, долгосрочные и последовательные шаги правительств. По подсчетам Азиатского Банка Развития (The Asian Development Bank) в вопросах борьбы с бедностью в странах Центральной Азии достигнут ощутимый прогресс: в Казахстане – 4,3%, Кыргызстане – 25,6%, в Таджикистане – 29,5% и в Узбекистане – 11,4% населения пока не перешагнули черту бедности. Идущие в регионе позитивные процессы создают дополнительные условия для решения этой комплексной задачи. Вдохновляет пример Китая, где за годы проведения политики реформ и открытости уровень бедности снизился до 0,12%!

Однако, не будем забывать, что на заре независимости стартовые социально-экономические возможности у стран Центральной Азии были абсолютно разными. Каждая из них прошла свой путь национального развития и на нем было больше шипов, чем роз. В тоже время, некогда отстающие экономики уверенно приближаются к лидерам, о чем свидетельствует Глобальный инновационный индекс 2019. В нем учитываются не только человеческий капитал и наука, состояние инфраструктуры, развитие внутреннего рынка и бизнеса, но и результаты инноваций, то есть прогресс технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности. Так вот, разница между лидером – Казахстан – и аутсайдером – всего 21 пункт.

Несмотря на то, что рейтинг стран Центральной Азии по показателю экономической конкурентоспособности и простоты предпринимательской деятельности существенно разнится, интерес к сотрудничеству с ними, в том числе инвестиционному, не ослабевает, а растет. Речь идет не только о совместном освоении нефтегазовых месторождений, других минеральных ресурсов, которыми богаты недра стран региона, но и о знакомстве с удивительной историей и разнообразной культурой народов Центральной Азии, уникальными объектами из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Национальные стратегии развития туризма начали давать свои практические результаты: поток туристов в "сердце Азии" за два последних года значительно увеличился и эта тенденция укрепляется.

Китай и Россия - надежные партнеры стран Центральной Азии

Когда страны Центральной Азии открыли дверь в широкий мир международных связей, они были искренни в своих устремлениях интеграции в международную жизнь через налаживание равноправных партнерских отношений. В полном или усеченном формате они стали полноправными членами почти 20 различных международных и региональных организаций, международных стратегий, включая форматы 5+1. Ожидаемо, что надеялись на приток инвестиций, доступ к современным технологиям с конечной целью улучшения жизни своих народов.

В реальности все оказалось гораздо сложнее и непредсказумо. С первых дней независимости центральноазиатские страны столкнулись с попытками влияния на внутренние политические процессы и религиозную жизнь, испытывали на себе "жесткие" и "мягкие" сценарии вмешательства внешних сил с целью внедрения чуждых либеральных и иных иноземных ценностей в ущерб избранному собственному пути национального развития.

Время показало, что самыми стабильными и надежными партнерами для стран ЦА являются Россия и Китай. Как бы не менялась погода в международных глобальных отношениях, сотрудничество с этими двумя мировыми державами остается неизменным, "всепогодным". Совместными усилиями в регионе, в том числе через эффективное взаимодействие в рамках ШОС и ОДКБ, обеспечивается стабильность и безопасность, устойчивое экономическое развитие. Китай и Россия выступают в роли притягательных центров и являются стратегическими партнерами стран региона, их ключевыми торговыми партнерами и инвесторами. Показательна в этом отношении статистика 2018 года: товарооборот стран Центральной Азии с Китаем за год вырос на 20,2% и достиг 28,4 млрд долларов, а России - на 11,7% с объемом 25,9 млрд.

Две великие державы, Китай и Россия, постоянные члены Совета Безопасности ООН, географически близкие, исторически и духовно связанные с Центральной Азией, с первых дней независимости центрально-азиатских государств неизменно вносят свой практический вклад в поддержание стабильности и устойчивого экономического роста стран региона. Синергия потенциалов Инициативы "Пояс и Путь" и Евразийского экономического союза, равно как и взаимодействие в рамках ШОС и ОДКБ, оказывают непреходящее благотворное влияние на совместное возрождение Великого Шелкового пути и изменение облика Центральной Азии, обращенного в будущее.

Страны Центральной Азии нацелены на большой подъем

У США в 2011 году, как известно, был собственный амбициозный проект "Нового Шелкового пути", который со сменой администраций тихо ушел в историю. Первая Стратегии ЕС в Центральной Азии, имевшая ограниченные средства и размытые цели, вызвала определенное разочарование, так как не отвечала запросам центрально-азиатских обществ на поддержку крупных инфраструктурных проектов. Достигнет ли целей новая Стратегия ЕС в Центральной Азии покажет время. Можно допустить, что в обозримой перспективе Европейский Союз будет уделять Центральной Азии больше внимания учитывая, что совокупный товарооборот пяти центральноазиатских стран с 28 странами ЕС в 2018 году увеличился на рекордные 24,4% и достиг 42,7 млрд долларов. Насколько долго сохранится эта положительная динамика во многом будет зависеть от заинтересованности партнеров.

В тоже время, нельзя не согласиться с авторами доклада International Crisis Group о том, что "ЕС и США не могут конкурировать с масштабами российского и китайского влияния в регионе". Западные эксперты считают, что нет никакой необходимости тратить средства на создание альтернативного "Шелкового пути" или подобных ему проектов. Лучше, по их мнению, направить усилия на поддержку национальных и региональных планов развития. Действительно, вряд ли можно рассчитывать на активное участие США в решении крупных социальных и экономических проблем региона, наблюдая крепнущую линию Вашингтона на изоляционизм (America First). Подтверждает этот тезис и товарооборот между пятью странами Центральной Азии и США, который, несмотря на существенный прирост в 21,9%, в 2018 году составил всего 2,8 млрд.

Мир в последние годы становится все более непредсказуемым и даже опасным. Международное право часто игнорируется в угоду извлечения односторонних политических и экономических выгод. Вместе с сообществом наций центральноазиатские страны, проводя суверенную внутреннюю и внешнюю политику, находятся в поиске ответов на сложные вопросы современных реалий и будущего мира. Ясно одно: Центральная Азия - не желает быть "шахматной доской" и "испытательным полигоном" для обкатки разного рода политических сценариев. Центральной Азии нужна не новая "Большая игра", а новый "Большой подъем" в виде инвестиций в инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство, в науку и новые технологии, в образование и здравоохранение, - в Человека.

Центральная Азия - одна из колыбелей человеческой цивилизации, признанный духовный и культурный центр Азии, проверенный веками "срединный мост" между Востоком и Западом. Стабильная и мирная, динамично и устойчиво развивающаяся Центральная Азия в интересах всех ее народов, Евразии и всего мира.



12.11.2019 Источник - Жэньминь жибао

