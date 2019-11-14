Самой красивой женщиной Азии признали певицу из Южной Кореи Лалису Манобан (видео)

16:35 15.11.2019

Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан.



Рейтинг восточных красавиц составил развлекательный портал TCCAsia.



Лалиса является не только певицей - она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.



Второе место рейтинга заняла японская певица Сакура Мияваки, на третьем месте еще одна участница южнокорейского коллектива Blackpink Дженни Ким.



Всего в конкурсе приняли участие 100 девушек из стран Азии.





