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|Самой красивой женщиной Азии признали певицу из Южной Кореи Лалису Манобан (видео)
16:35 15.11.2019
Самой красивой женщиной Азии стала участница музыкального коллектива Blackpink из Южной Кореи Лалиса Манобан.
Рейтинг восточных красавиц составил развлекательный портал TCCAsia.
Лалиса является не только певицей - она танцует, читает рэп и параллельно трудится в модельном бизнесе.
Второе место рейтинга заняла японская певица Сакура Мияваки, на третьем месте еще одна участница южнокорейского коллектива Blackpink Дженни Ким.
Всего в конкурсе приняли участие 100 девушек из стран Азии.