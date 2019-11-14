Рубежи Кыргызстана и Таджикистана: из-за бездействия властей баткенцы будут охранять собственным ополчением - "Чек ара"

18:44 15.11.2019

Рубежи Кыргызстана и Таджикистана: из-за бездействия властей баткенцы создали организацию "Граница"



Пограничники в Баткенском крае, чьи внешние линии являются темой раздоров…



Ситуация в местах соприкосновения КР и РТ стала настолько острой, что активисты и депутаты сразу двух районов на юго-западной оконечности нашей страны - Баткенского и Лейлекского – создали там общественную организацию "Чек ара" ("Граница") для самостоятельного контроля обстановки на рубежах и внесения предложений и требований в адрес официального Бишкека. Инициаторы появления "Чека ара" вынуждены были провести брифинг по этому поводу в ИА "24.kg", где озвучили проблемы, с которыми жители приграничья сталкиваются ежедневно.

БИШКЕК, 15 Ноя - Orbita.kg. Действительно, тема эта крайне чувствительна. Причем для обеих республик. Общая протяженность госграниц КР и РТ составляет почти 971 км. Но из них на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь порядка 521 км. То есть немногим меньше половины участков (протяженностью 450 км) до сих пор четко не описаны, не определены и не картографированы. Фактически это спорные участки, на которые обе стороны предъявляют свои права, выдвигая претензии друг к другу.



В число таких оспариваемых массивов входят приграничные дороги, охотничьи угодья, водоканалы, пашни, пастбища, промышленные карьеры и др. То есть почва для новых эксцессов сохраняется на всех спорных участках!

В таких местах и близ них чаще всего и случаются эксцессы, причем отмечались они даже в пору существования СССР – в 80-х годах, и уже тогда это приводило к материальному ущербу и даже жертвам в ходе стычек дехкан.

Межправительственные комиссии обеих стран по проблеме демаркации и делимитации границ заседают регулярно, уже более 25 лет, однако результативность их деятельности очень низкая.



"С 2010 по 2019 год на кыргызско-таджикской границе зафиксировано 155 конфликтов, включая и боестолкновения военнослужащих, использовавших бронетехнику, и т.д. В том числе даже с использованием минометов, хотя их применение в пограничных инцидентах запрещено Конвенцией ООН 1979 года, но подтверждает, что акции готовились заранее, и позиции для минометного обстрела были подготовлены загодя…", - заявил аналитик Эмильбек Закир уулу.



Весеннее обострение



С начала 2019 года на линиях соприкосновения Кыргызстана и Таджикистана, в основном это рубежи Баткенской области КР, самой юго-западной окраины республики, и Согдийской области РТ, произошло более 10 конфликтов различного масштаба.



Наиболее крупным ЧП весной этого года была стычка из-за возобновления строительства кыргызской стороной стратегически важной объездной дороги Кок-Таш – Аксай – Тамдык длиной 24 км (по территории КР), которая должна обогнуть Ворух. А именно - через перешеек между анклавом Ворух (формально относится к Исфаринскому району РТ) и основной территорией Таджикистана. Сейчас транспортная магистраль, связывающая западную часть Баткенской области с остальной территорией Кыргызстана, проходит как раз через Ворух (примерная численность населения этой сельской общины – свыше 31 тысячи человек), что доставляет гражданам КР массу неудобств и даже риск подвергнуться нападению. Душанбе же считает, что трасса окончательно отрежет Ворух от материковой части РТ.



13 марта 2019 года местные граждане РТ начали закидывать камнями строительную технику в районе прокладки дороги, а потом и машину ГПС КР, прибывшую к месту инцидента. Вечером ситуация обострилась, когда обе стороны из числа дехкан стали блокировать объездные пути, поджигать приграничные жилые и хозяйственные строения, автомобили, автоприцепы…



Также надо учитывать, что многие местные жители с обеих сторон границы имеют личное оружие, чаще всего охотничье, но власти обеих сторон не спешат разоружать свое население, видимо, считая, что граждане должны иметь средства для самообороны.



"В результате конфликта один из граждан КР получил огнестрельное ранение в грудь, и был прооперирован. Согласно заявлениям таджикских властей, с их стороны травмы получили свыше 20 человек, а двое скончались от смертельных выстрелов", - отмечает Эмильбек Закир уулу.

На следующий день, когда к месту ЧП для переговоров прибыли высокопоставленные лица из Душанбе и Бишкека (в обязательном порядке там всегда пытается разрулить ситуацию вице-премьер-министр КР Жениш Разаков, бывший сотрудник МВД и экс-губернатор Баткенской области, считающийся знатоком местных особенностей) выстрелы прозвучали вновь, но уже на другом спорном участке. В итоге еще два кыргызстанца (включая сотрудника Баткенского райотдела милиции) получили огнестрельные травмы, но выжили.



Касыбек Жолчуев