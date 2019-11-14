Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей

23:53 15.11.2019

Лот аукционного дома Литфонд – водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений.



Водительское удостоверение генерального секретаря СССР Леонида Брежнева и талон предупреждений к нему продали на торгах в Москве за 1,55 миллиона рублей, сообщает аукционный дом "Литфонд".



"Водительское удостоверение ААК № 000077 и талон предупреждений ААИ № 670077 были выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование", - сообщается на сайте "Литфонда".



Стартовая цена лота составила 1,35 - 1,5 миллиона рублей.