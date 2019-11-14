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Сомали или Сингапур? Два пути для Кыргызстана, - А.Тусупбеков
00:01 16.11.2019

Общественный порядок, личная безопасность, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а являются результатом непрерывных усилий и постоянного внимания со стороны избранного народом честного и эффективного правительства. Ли Куан Ю, "Из третьего мира в первый: История Сингапура" (1965–2000) Уходящий 2019 год для кыргызстанцев запомнится, прежде всего, острым противостоянием между действующим и бывшим президентами, которое могло перерасти в фазу гражданской войны. Впрочем, конфликт между С.ЖЭЭНБЕКОВЫМ и А.АТАМБАЕВЫМ не является для Кыргызстана чем-то из ряда вон выходящим событием, к сожалению, за годы независимости страна так и не смогла добиться стабильности в экономике и политике и часто попадает в "зону турбулентности".

Две, так называемые, "революции" (которые не принесли заметных улучшений в жизни населения), перманентные митинги, противостояния различных политических группировок, экономическая слабость, межэтнические конфликты, рост религиозного радикализма, – не полный список того, с чем столкнулся за это время суверенный Кыргызстан. Признаки "сомализации" Одной из самых значительных проблем является то, что ни у кого из политической и интеллектуальной элиты за почти 30 лет не появился реальный проект выхода из тупиковой ситуации. Элита и лидеры не очень успешно пытаются решать текущие задачи, но ни у кого нет стратегии развития Кыргызстана на десятилетия и проекта "быстрого рывка".

Практически полностью отсутствует консолидация усилий между различными политическими силами, более того, на политическом поле идет "война всех против всех", когда кланы и группировки объединяются лишь против другого клана или группы, но не для выработки общенационального проекта. Критической точки ситуация достигла в 2010 году, когда страна была на грани войны. Именно тогда применимо к Кыргызстану все чаще стали раздаваться эпитеты "страна-неудачник", "второй Афганистан или Сомали". К одной из причин, почему Кыргызстан до сих не пор не может выработать стратегию развития и достижения успеха, можно отнести ошибки, допущенные еще в 1990-х гг. Тогдашний глава республики А.АКАЕВ сделал ставку на стратегию "островка демократии", считая, что слепое копирование западных стандартов и ценностей в условиях разрушения хозяйственных связей на постсоветском пространстве и кризиса идеологии может стать панацеей от всех проблем.

Однако, Акаев и его команда не учитывали, что для внедрения демократических принципов необходим соответствующий экономический базис, который в стране так и не сформировался, а либерализация общественных отношений позволила проникнуть в Кыргызстан различным радикальным течениям. В то время как неэффективность государственных органов привела к подрыву доверия к властям, традиционные и религиозные институты стали занимать освободившуюся нишу. Попытки бездумного переноса либеральных принципов привели в условиях Кыргызстана к обратному эффекту и стали одной из причин архаизации общества. Опыт Сингапура как ориентир Таким образом, можно говорить о провале проекта "Демократический Кыргызстан", который в условиях экономического и идеологического кризиса не может быть реализован. Но можно ли категорично утверждать, что демократический режим даже в облегченной версии не приемлем для нас? Здесь стоит объяснить, что демократические режимы условно можно поделить на два типа: западный и азиатский. В основе первого лежат либеральные ценности и индивидуальная свобода, для азиатских демократий характеры принципы коллективизма и мягкий авторитаризм. Наиболее успешным примером азиатской демократии является небольшое, но очень развитое и успешное государство – Сингапур. Первый премьер-министр Сингапура, а также один из главных творцов "сингапурского экономического чуда", Ли Куан Ю сделал ставку на жесткое верховенство ("диктатуру") закона и следование интересам всего общества ("коллектива"). Это отразилось в упорной борьбе с любыми проявлениями коррупции, землячества, отсутствием профессионализма и нанесением вреда обществу. Для этого применяется система очень высоких штрафов, длительных уголовных сроков и даже телесных наказаний в виде ударов палками.

Неслучайно, Сингапур называют "Диснейлендом со смертной казнью". Кроме того, Ли Куан Ю подавил оппозицию, в том числе, малайских националистов и ориентированных на КНР коммунистов, поставил под контроль большинство СМИ, неоднократно предотвращал попытки других держав (КНР, Малайзии и даже США) вмешиваться во внутренние дела Сингапура. На первый взгляд, Сингапур имеет мало признаков демократичного государства, особенно если подходить к этому с точки зрения гражданина какой-нибудь страны из Европейского союза. Однако Ли Куан Ю добился того, что редко кому удавалось: за пару десятков лет превратить Сингапур из страны третьего мира в одну из самых развитых стран не только Азии, но и всей планеты. Определенно стоит восхищаться не только этим достижением, но и тем, каким способом удалось этого добиться.

Политическая элита Сингапура после обретения независимости от Великобритании и неудачной попытки стать частью Малайзии смогла понять, что достичь успеха можно не через полное копирование чужой системы, а путем использования лучших практик (например, внедрение английского языка) с учетом особенностей местного населения. Для китайцев, составляющих большинство населения этого островного государства, именно семья/коллектив/община являются главными ориентирами и при этом они готовы жертвовать собой ради общего успеха. Ли Куан Ю смог объединить не только китайцев, но и другие этнические группы, проживающих в Сингапуре, вокруг национальной идеи – стать успешными и самодостаточными. Как Кыргызстан может использовать опыт Сингапура? Необходимо, в первую очередь, научить кыргызстанцев уважать закон и порядок.

Не будет большим секретом, если сказать, что Кыргызстан мало подходит под определение "правовое государство", хотя кыргызстанцы как и сингапурцы отличаются своим коллективизмом и приверженностью к семейным ценностям. В качестве примера подобного отрицания правовых принципов можно назвать недавние попытки государства внедрить систему высоких штрафов за плевки – в размере 5500 сом (около 80$). Характерна реакция многих кыргызстанцев на это положение: вместо того, чтобы соблюдать его и не плеваться в общественном месте, люди стали возмущаться и требовать снизить штраф. Здесь можно провести параллели с Сингапуром: там высокие штрафы за плевки и выброшенный неправильно мусор привели к практически идеальной чистоте, чего так не хватает в Бишкеке и других городах Кыргызстана. Поэтому так важна позиция политической и интеллектуальной элиты страны, которая на своем личном примере должна показать, что они готовы для достижения общественного блага соблюдать закон и жертвовать собой. Сможет ли в Кыргызстане появиться такой лидер как в Сингапуре, который объединит все группы населения вокруг национальной идеи и выведет страну из затянувшего кризиса, – вопрос риторический и в то же время наиболее актуальный.
14.11.2019
Алибек Тусупбеков

Источник - ИАЦ МГУ
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