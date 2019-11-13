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Европа идет на обострение c Россией. Ашхабад и Брюссель разрабатывают "дорожную карту" энергетического сотрудничества
00:04 16.11.2019

Гурбангулы Бердымухамедов готов подписать
соглашение о поставке в ЕС туркменского газа.

Ашхабад и Брюссель готовятся к подписанию рамочного соглашения о поставках туркменского газа в Евросоюз, что подразумевает строительство трубопровода по дну Каспия. "Транскаспий" включен в список приоритетных проектов Евросоюза (ЕС), и вопрос о его реализации уже вышел за рамки простого обсуждения. Финансировать проект готовятся Всемирный банк и один из фондов ЕС – Фонд развития. Участие России в проекте не предполагается, но, как утверждают в туркменских дипломатических кругах, Москва препятствовать строительству трубы по дну Каспия не будет. Но российские эксперты с этим не согласны.

В ближайшие дни Генеральная Ассамблея ООН может принять решение по предложенной Туркменистаном резолюции: "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества". Это станет еще одним шагом на пути намерений Ашхабада по реализации планов Туркменистана по поставкам газа в страны ЕС.
Энергодиалог Туркменистан – Европейский союз выходит на финишную прямую. Состоялось несколько раундов переговоров в формах рабочих групп на уровне руководителей профильных ведомств и глав государств. Представитель Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Эрлендас Григорович на нефтегазовой конференции OGT 2019 сообщил, что Туркменистан и ЕС готовятся разработать "дорожную карту" сотрудничества. ЕС, по его словам, рассматривает список энергетических проектов, и сразу после утверждения они получат прямое финансирование европейских банков. "Для диверсификации энергетического потенциала ЕС уже включил Транскаспийский газопровод (ТКГ) в свой список перспективных проектов, и мы надеемся, что он останется в нем и в будущем", – подчеркнул европейский чиновник. Григорович позитивно оценил подписанную в 2018 году Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря и недавнюю ее ратификацию со стороны России. Он со стороны ЕС пообещал Ашхабаду консалтинговые услуги и мониторинг в сфере экологической безопасности строительства трубы. Однако, отметил Григорович, Туркменистан не сможет построить Транскаспийский газопровод самостоятельно, поэтому участвовать в реализации проекта должны крупные опытные компании.
Туркменская сторона уже проводила переговоры с такими гигантами, как British Petroleum, Shell и Total. Кроме этого, готовность реализовать проект ТКГ выражали Edison Technologies GmbH, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions совместно с китайской SINOPEC Engineering Group.
Напомним, что принятая конвенция по Каспию, с одной стороны, дает право на двусторонней основе договариваться по добыче и транспортировке энергоресурсов Каспия. С другой – этот вопрос требует экологического одобрения всей "каспийской пятерки". Однако, как сказал "НГ" эксперт Сердар Айтаков, "туркменские власти загодя готовятся к обходу требований каспийской конвенции и возможных претензий со стороны других прибрежных стран". "Уже определяются не только политические стороны соглашения – ЕС и Туркменистан, но и форма такой организации – консорциум нескольких частных коммерческих компаний", – сказал туркменский эксперт. Он напомнил, что Ашхабад не стал ограничиваться пассивным участием в проекте и ввел в игру Малайзию – в конце октября в Туркменистан приезжал премьер‑министр Махатхир Мохамад. "Дело в том, что малайзийский PETRONAS – один из немногих реальных инвесторов в добычу нефти и газа в туркменском секторе Каспия, который владеет технологиями по строительству и использованию морской инфраструктуры (буровые и эксплуатационные платформы), включая и подводные трубопроводы. На переговорах Махатхир Мохамад и Гурбангулы Бердымухамедов договорились о продлении контакта с PETRONAS до 2038 года", – отметил эксперт.
По словам Айтакова, PETRONAS не знает, куда девать свой газ, добываемый в акватории Каспия, и уже неоднократно выходил с предложением к правительству Туркменистана о строительстве транскаспийских трубопроводов, чтобы перебрасывать добытый газ, принадлежащий PETRONAS, в рамках СРП (Соглашения о разделе продукции). А впоследствии предлагал строительство и более масштабного трубопровода для переброски всего добываемого "пионерного" газа на берегу и в акватории Каспия. Тогда власти Туркменистана не дали однозначного ответа, но попросили составить ТЭО и описать стадийность и мощности проектов, что и было сделано. Не исключено, что туркменские власти включили PETRONAS в список потенциальных подрядчиков и/или операторов по строительству и эксплуатации транскаспийской инфраструктуры.
Вполне вероятно, что наряду с PETRONAS к созданию подводной транспортирующей инфраструктуры будет привлечена итальянская ENI. Ранее на переговорах с Туркменистаном руководство этой компании заявляло о своем желании в долгосрочной перспективе оказать содействие в выводе туркменского газа на мировые рынки, в первую очередь на европейские. Этот вопрос обсуждался на переговорах Бердымухамедова с президентом Италии Серджио Маттареллой в начале ноября. "Дело в том, что магистральный трубопровод подразумевает прямую трубу от побережья до побережья, без попутных врезок в него с морских платформ. Поэтому газ с платформ требуется доставить к "точке сборки" на туркменском берегу, к насосной станции "Белек", откуда и будет происходить нагнетание давления в магистральном трубопроводе (первого порядка), а вот от платформ на берег трубопроводы (второго порядка), по всей вероятности, поручат строить PETRONAS и ENI, возможно, и Dragon Oil (Эмираты), которая также работает на шельфе Каспия", – пояснил Сердар Айтаков.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отметил, что строительство Транскаспийского трубопровода – давняя мечта европейцев и туркменского руководства. "Пусть поговорят. Россия не против. Европе газ нужен: откуда угодно, какой угодно, лишь бы не российский. Надо же отчитаться, в том числе перед американцами, что сделано все возможное для минимизации объема российского газа на европейском рынке. Однако заканчивается это тем, что газ в Европу по нарастающей может поставлять только Россия. Сегодня объемы поставок российского газа возрастают. Удивительная ситуация, при которой Дания, которая тормозит "Северный поток – 2", внезапно просит поставить ей российский газ. Или уж совсем удивительно: Великобритания начинает нуждаться в российском газе, это конечно, беспрецедентно", – сказал "НГ" Евгений Сатановский.
Эксперт напомнил, что туркменский газ законтрактован давно и надолго Китаем. Ашхабад будет еще долго выплачивать Китаю за строительство пяти трубопроводов. Туркменистан, не имея достаточных объемов газа для экспорта в Европу, тем не менее успешно на эту тему ведет переговоры. Однако, как отметил Сатановский, невозможно предсказать, будет ли построен ТКГ. "На сегодняшний момент очень трудно представить Транскаспийский газопровод. Но бумаги по нему пишутся, ведется бесконечное количество проработок. Идет строительство портов в Грузии для отгрузки газа. Существует тема Румынии, готовой принимать газ. Но тем не менее пока все это фантасмагория. Отмечу, однако, что по проекту Nabucco, который успешно приказал долго жить, европейцы продвинулись куда дальше. Но где тот Nabucco?" – отметил Евгений Сатановский.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.11.2019

Источник - ng.ru
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