 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президенту Киргизии С.Жээнбекову исполнился 61 год
09:14 16.11.2019

Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

16 ноября ему исполнился 61 год.
"Под Вашим руководством Киргизская Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в региональных и международных делах", - говорится в поздравительной телеграмме.
Путин отметил, что Россия высоко ценит усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между государствами.

Глава российского государства также подтвердил, что готов к продолжению диалога и конструктивной работы по актуальным вопросам российско-кыргызской повестки.
Ранее, 18 ноября, сообщалось, что выборы нового состава парламента Киргизии пройдут 4 октября 2020 года.

Источник - Известия
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