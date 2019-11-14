Михаил Шатов - забытый Герой Советского Союза из Киргизии

09:43 16.11.2019 Забытый Герой Советского Союза



15 ноября 2019 - Александр Тузов



Совсем скоро, 18 ноября, исполнится ровно 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Шатова. Он умер во Фрунзе 13 сентября 1967–го, похоронен на Северном кладбище. Энтузиасты–историки предлагают без спешки, солидно, к юбилею уже не успеть, сделать мемориальную доску на трехэтажном доме по улице Исанова, 2–в, где жил и умер Герой. Да и его имя, разумеется, должно быть в барельефных списках Героев Советского Союза - кыргызстанцев на столичной площади Победы. Давно пора!



В чем главное документальное доказательство того, что Шатов - Герой– кыргызстанец? Это доказательство в том, что 10 мая 1965–го в газетах "Советская Киргизия" и "Советтик Кыргызстан" был опубликован Указ Президиума Верховного Совета Киргизской ССР о награждении к 20–летию Победы всех кыргызстанцев - Героев Великой Отечественной и полных кавалеров ордена Славы.

Высшей тогдашней республиканской награды, Почетной грамоты Верховного Совета Киргизской ССР, удостоили и Шатова.

Последние годы жизни Героя Советского Союза Михаила Шатова прошли в Кыргызстане. В 1963 году майор запаса по состоянию здоровья переехал с семьей из Кирова во Фрунзе.

Cобрались в дорогу быстро. Тамаре, жене военного летчика, медсестре военных лет, было не привыкать к постоянным переездам.

- Ну что, дети, - сказал Шатов дочери Ирине и сыновьям–двойняшкам Владимиру и Александру, - поедем в теплые края?



Процедура переезда в единой огромной стране оказалась исключительно проста: без малейших проблем обменяли кировскую квартиру на фрунзенскую - и все дела. Прекрасная по тогдашним меркам двухкомнатная квартира, на втором этаже, с балконом, на улице имени 40–летия Великого Октября. Прекрасные соседи, со всеми сразу подружились.



Шатов стал трудиться в республиканском Энергосбыте, был на отличном счету.

Тринадцатого сентября 1967–го майору не исполнилось и 48 лет, когда остановилось сердце. Уснул и не проснулся. Врачи объяснили жене и детям: "Сказались запредельные нагрузки летчика–аса военных лет".

Последние высокие воинские почести Герою отдали в Доме офицеров на главной фрунзенской улице и у скромной могилы на Северном кладбище. Наверное, тогда никто и в мыслях не держал, что несколько десятилетий спустя Шатова у нас напрочь забудут и в списках Героев его вдруг не окажется.



В речах на траурном митинге и в посвященном Михаилу Шатову музее боевой славы в 38–й фрунзенской школе приводились такие факты его биографии. Родился в крохотном вятском городке Орлов 18 ноября 1919 года, старшеклассником шибко любил математику, учился в Кировском педагогическом институте на физико–математическом факультете. В 1940–м параллельно окончил аэроклуб, и вузовские занятия чистой математикой пришлось прервать.



Приказ обсуждению не подлежал: "Вам надлежит срочно прибыть в Первое Чкаловское авиационное училище".

После начала Великой Отечественной училище преобразовали в Чкаловскую военно–авиационную школу пилотов. Здесь Шатов освоил несколько типов самолетов. Да так успешно, что из него стали готовить настоящего аса.

Май 1943–го - начало боевой биографии. От рядового летчика до командира эскадрильи. Родным ему стал гвардейский ордена Ленина Краснознаменный (что означает и орденом Боевого Красного Знамени полк награжден) Севастопольский штурмовой авиационный полк.

Ровно за два года своей войны Михаил на штурмовиках совершил 152 боевых вылета. Участвовал в воздушных боях на Кубани, в Крыму, Белоруссии, Восточной Пруссии, Польше, Германии.



Однажды во время атаки на скопление вражеской техники самолет Шатова загорелся от попадания зенитного снаряда. Летчик умудрился, маневрируя, сбить пламя и продолжить бомбовые удары. Сложные пируэты со взрывоопасным боекомплектом на борту выполнил как в кино.

Еще большее впечатление на товарищей по оружию произвел виртуозный воздушный бой не очень поворотливого шатовского штурмовика с юркими фашистскими истребителями. Михаил смог не только увернуться от кинжальных очередей, но и сбил обе вражеские машины. Перехитрил!



В сентябре 44–го отцы–командиры представили Шатова к званию Героя. И это все о нем: "Беспощадно громил врага на Кубани, в Крыму, с большой ненавистью и презрением бьет его на земле Советской Белоруссии. Уничтожил 15 танков, 63 автомашины, 18 цистерн с горючим, 11 орудий противовоздушной артиллерии, 5 огневых точек,12 орудий зенитной артиллерии, 35 железнодорожных вагонов, 2 эшелона с военной техникой, 2 баржи, 2 паровоза, одну переправу, 10 самолетов на земле и свыше 850 солдат и офицеров противника".



Награда нашла Героя 23 февраля 1945–го. В полку - двойной праздник. И День Рабоче–Крестьянской Красной Армии, и шатовская "Золотая Звезда"!



А после 9 мая 45–го вместе со всеми офицерами своего полка Шатов сфотографировался в Берлине на ступенях парадного входа разрушенного рейхстага. На одной из ободранных снарядами и пулями массивных колонн - незаконченная огромная каллиграфическая надпись явно рукой полкового писаря: "Летчики–гвардейцы..." Продолжение легко вычислить: "...долетели до Берлина!".

После войны Шатов успешно учился в Военно–воздушной академии. Летал на реактивных истребителях. Но уже не оставалось того железного здоровья, которым он отличался на фронтах.



мнения без сомнения



Айгуль Карымсакова, историк–архивист, отличник архивного дела, заслуженный работник культуры КР:

- Безусловно, поскольку есть точные свидетельства исторических документов, надо дополнить именем Михаила Шатова список Героев Советского Союза–кыргызстанцев на площади Победы. И открыть мемориальную доску на кыргызском и русском языках на доме, где он жил, на улице Исанова, бывшей имени 40–летия Великого Октября.

Калбубу Менсеитова, директор Исторического музея территориального управления Чон–Арыка, заслуженный деятель культуры и отличник образования, почетный ветеран КР и Бишкека:

- Недавно мы, историки–энтузиасты, активно участвовали в мероприятиях в честь Героя Советского Союза Евдокии Борисовны Пасько (годы жизни 1919 - 2017) в ее родном селе Липенка Джети–Огузского района Иссык–Кульской области. Думаю, что надо будет, пусть и с опозданием, отметить и 100–летие со дня рождения Шатова - открытием мемориальной доски на улице Исанова.



Александр Шатов, сын Героя, пенсионер:

- Из детей Михаила Григорьевича остался один я. Cкажу от имени всех потомков: огромное спасибо кыргызским историкам, что ставят вопрос о мемориальной доске в Бишкеке! У нас были прекрасные соседи, народные и заслуженные артисты, выдающиеся спортсмены, ученые. Увы, никому из них пока мемориальных досок не установили на этих домах под общим номером 2 на улице Исанова. Что ж, если начнут с отца, по случаю его круглого юбилея, будет справедливо. Кстати, на доме в Вятке (Кирове), где наша семья жила до переезда во Фрунзе–Бишкек, такую доску уже установили. И говорили тогда на церемонии открытия, что "память о Шатове хранят и в Кыргызстане!".



Одним из первых Героев той войны не только среди кыргызстанцев, но и вообще среди советских солдат, стал призванный из Фрунзе Николай Дмитриев. Его артиллерийский расчет в 19–й день войны подбил несколько танков на шоссе Минск - Москва. Погибли все, кроме Дмитриева, он в одиночку успел подбить еще четыре танка, пока (раненый) не потерял сознание.



Бывший военный комиссар Киргизской ССР генерал–майор Иван Панфилов был смертельно ранен вражеской миной 18 ноября 1941–го на ближних подступах к Москве и погребен с высокими воинскими почестями на Новодевичьем кладбище. Открытый 7 ноября 1942 года во Фрунзе памятник генералу стал хронологически самым первым монументом Герою Советского Союза.



Красноармеец Чолпонбай Тулебердиев 6 августа 1942–го под Воронежем закрыл своим телом амбразуру дзота и похоронен в братской могиле. Памятники ему сооружены и в Воронежской области, и Кыргызстане.

Награжденными посмертно считались и все 28 героев–панфиловцев, в том числе семеро кыргызстанцев. У разъезда Дубосеково погибли смертью храбрых Николай Ананьев, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Дуйшенкул Шопоков. Но считавшийся погибшим Григорий Шемякин выжил после тяжелого ранения и даже смог еще почти год провоевать.



А у сержанта - токмакчанина Ивана Добробабина - вообще все было, мягко говоря, необычно. В том бою у Дубосеково его ранили. Иван попал в плен, бежал, устроился в селе Перекоп на оккупированной Харьковщине сельским полицейским, помогал партизанам. Когда пришла Красная Армия, прошел проверку, довоевал, заслужил орден Славы третьей степени. Но и этого ордена, и Звезды Героя его после войны лишил Харьковский военный трибунал, отправивший панфиловца на восемь лет в лагеря "за предательство". Только в 1993–м Верховный суд Украины отменил тот несправедливый приговор.



Но хлопоты о возвращении ему звания Героя запоздали. В 1996 году Добробабин скончался. И уже вскоре после смерти ему вернул звание Героя Советского Союза так называемый постоянно действующий президиум Съезда народных депутатов СССР во главе с Сажи Умалатовой. Что–то вроде фарса получилось



***



Подавляющее большинство Героев–кыргызстанцев - рядовые, или, как они тогда именовались, красноармейцы, бойцы. Но есть Герои и в очень высоких чинах. К некогда единственному земляку - генералу Панфилову - затем присоединились тоже получившие генеральские погоны не так давно ушедшие из жизни генерал армии Николай Лященко, генерал–лейтенант Калыйнур Усенбеков, генерал–майор Даир Асанов.



Недавно в Москве ушли из жизни единственная наша женщина - Герой Советского Союза, уроженка прииссыккульской Липенки, бывший военный летчик Евдокия Пасько и таласец по рождению, бывший командир стрелковой роты Василий Петрищев. В Алматы скончался единственный кыргызстанец, дважды награжденный "Золотой Звездой": уроженец Пишпека знаменитый летчик генерал–лейтенант Талгат Бегельдинов.



А хронологически последним Героем–кыргызстанцем оказался летчик Исмаилбек Таранчиев из пригородного Беш–Кунгея. Он направил свой горящий штурмовик на колонну фашистской техники под Нарвой 18 марта 1944–го. Но награда нашла его только в 1991–м. Тогда президент СССР Михаил Горбачев подписал оказавшийся одним из самых последних в истории указов о посмертном присвоении званий Героя Советского Союза.

В Республиканском совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов документами о Герое Советского Союза Михаиле Шатове очень заинтересовались еще несколько лет назад.

В этом совете вообще провели огромную поисковую работу. Достаточно сказать, что в последние годы разыскали еще более 2 тысяч фамилий кыргызстанцев, призванных на фронты Великой Отечественной и павших на поле брани или без вести пропавших. Это в дополнение к ранее изданным томам "Республиканской Книги Памяти". Редакционной коллегии республиканской "Книги Памяти" очень помогли со сбором документов центральные государственные архивы, Национальная академия наук, Кыргызско–Российский Славянский университет, Генеральный штаб и многие другие структуры. Работы хватит на всех еще на многие годы.



...Словно до сих пор кровоточит недавно рассекреченная информация. Оказывается, в конце июня 1941–го на фронт отправили несколько эскадрилий устаревших боевых самолетов Фрунзенского авиаучилища. Все наши юные летчики геройски погибли в первом же бою. Имена до сих пор уточняются.

Источник: газета "Вечерний Бишкек" Источник - vb.kg

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