Зачем нужен импичмент в прямом эфире. В борьбе за отставку Трампа его противникам важен сам процесс, - "НГ"

09:48 16.11.2019

Через год, в ноябре 2020‑го, в Америке состоятся очередные президентские выборы. Считается, что для действующего главы государства Дональда Трампа, который надеется переизбраться на новый срок, пошел "обратный отсчет". А он совпал с началом публичных слушаний в Палате представителей Конгресса, где большинство сейчас принадлежит демократам, в рамках расследования по вопросу об импичменте президенту.



Открывая слушания в среду, глава Комитета по разведке Адам Шифф обвинил Трампа в давлении на Украину с целью побудить ее начать расследование в отношении главного потенциального конкурента на выборах – бывшего вице‑президента Джо Байдена – перед выделением 391 млн долл. на военную помощь. "Если это не поведение, влекущее за собой импичмент, то что является таковым?" – заявил он по поводу телефонных разговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Речь при этом шла, напомнил Шифф, о поддержке союзника Америки, который находится "в состоянии войны, на передовой российского экспансионизма". Торг вокруг поставок оружия Киеву был интерпретирован как сговор между Трампом и Россией. Не свидетельство ли это того, что демократы не прочь вернуть в повестку тему российского вмешательства?



Напомним, что о необходимости импичмента они заговорили сразу после объявления итогов выборов 2016 года, то есть еще до переезда Трампа в Белый дом. Отрешение его от президентской должности стало, похоже, центральной задачей деятельности Конгресса 116‑го созыва, где демократы серьезно укрепили свои позиции. Только за девять месяцев 2019 года в Палату представителей было внесено четыре резолюции с требованием инициировать процесс импичмента.



К сентябрю же количество конгрессменов, желающих немедленной расправы над Трампом, стало настолько велико, что игнорировать их спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси уже не могла. Именно на таком фоне и разразился громкий политический скандал, спровоцированный информацией о звонке Трампа Зеленскому 25 июля. С точки зрения демократов, президент злоупотребил властью с целью надавить на иностранное государство и с помощью его вмешательства увеличить свои шансы на переизбрание. Трамп охарактеризовал эту ситуацию как "переворот, чтобы отобрать власть у людей", и обвинил Пелоси в госизмене.



Демократы нуждались в площадке, на которой бы с утра до поздней ночи на глазах избирателей разрушался образ президента. И такой площадкой стали залы заседаний Палаты представителей. В отличие от предыдущего этапа расследования допросы свидетелей теперь проходят не за закрытыми дверями, а транслируются в режиме онлайн и по ведущим телеканалам. Как подчеркнул Шифф, публичные слушания "призваны раскрыть факты американскому народу".



Сам Трамп заявил, что из‑за занятости не будет следить за заседаниями в прямом эфире. В обнародованном Белым домом видео он назвал расследование "величайшим мошенничеством в истории американской политики".

Не вызывает сомнений как то, что Палата представителей одобрит обвинительное заключение, так и то, что Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, с доводами обвинения не согласится. При этом степень серьезности обвинений в адрес Трампа будет оценена общественным мнением. Опросы избирателей говорят о том, что идея импичмента постепенно овладевает массами. Если 25 сентября 40,9% американцев выступали "за", то 13 ноября – уже 48,5%, отмечает портал FiveThirtyEight.

В Москве импичмент Трампу обсуждать отказываются. Мол, это американское внутреннее дело и России оно не касается. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что в Кремле не хотели бы давать комментарии на эту тему. "Там очень много всего надуманного, различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где, собственно, было очень мало всего, ничтожно мало всего, что имело какое‑то отношение к правде", – цитирует Пескова РИА Новости.