В поезде неожиданно умер перспективный рос-политик Никита Исаев (лидер "Новой России")

12:24 16.11.2019

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер на 42-м году жизни, сообщила в фейсбуке его помощница Алина Жестовская.



"Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня, и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной", - написала она.



Информацию о смерти Исаева подтвердил и его пресс-секретарь Александр Макаренко.



"В поезде возвращался из рабочей поездки, вчера работал в Тамбове. После этого сел в поезд, ехал в Москву, в поезде стало плохо", - сказал он РИА Новости.



В пресс-службе РЖД агентству рассказали, что бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию Узуново. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира.



Никита Исаев - кандидат юридических наук, директор Института проблем актуальной экономики. Работал в Министерстве регионального развития по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии, а также в Государственном комитете по делам молодежи. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение "Новая Россия".