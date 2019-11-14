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Казахстан. Внешняя миграция населения. Январь–сентябрь 2019Казахстан. Внешняя миграция населения. Январь–сентябрь 2019
12:36 16.11.2019

Казахстанцы по-прежнему стремятся эмигрировать: за три квартала уже уехали 34 тысячи человек - на 8% больше, чем годом ранее

За три квартала текущего года из Казахстана эмигрировало 34,2 тыс. человек - на 8,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (31,6 тыс. человек). Тем временем прибыло в РК всего 8 тыс. человек - на 14,4% меньше, чем годом ранее (9,3 тыс. человек). Это увеличило отрицательное сальдо миграции до 26,2 тыс. человек.

В основном из страны выбыли жители городов: 28,8 тысячи человек, или 84,1% от общего числа выбывших. Из села эмигрировали 5,4 тыс. человек.

Самое значительное отрицательное сальдо внешней миграции наблюдается среди казахстанцев от 16 лет до пенсионного возраста - 17,4 тыс. человек (выбыло 23,6 тыс., прибыло 6,2 тыс.). Отрицательное сальдо миграции детей до 15 лет составило 8 тыс. человек (9,1 тыс. выбыло, 1,1 тыс. прибыло).

Больше всего казахстанцев уехало в Россию: за девять месяцев 2019 года выбыло 30,4 тыс. человек. Число прибывших из России составило 2,2 тыс. человек.

Вторая предпочтительная страна для мигрантов из Казахстана - Германия: туда выбыло 2,1 тыс. человек.

Замыкает ТОП-3 государств Беларусь, в эту страну выбыло 297 казахстанцев. Также в пятерку вошли Узбекистан, куда уехало 220 человек, и США, куда эмигрировало 190 человек.

Казахстанцы также часто уезжают в Кыргызстан, Израиль, Китай, Турцию и в Канаду.

Больше всего в Казахстан прибывают жители Узбекистана (2,9 тыс. человек), России (2,2 тыс. человек) и Китая (686 человек).

В региональном разрезе больше всего уезжают за границу жители Восточно-Казахстанской (5,4 тыс. человек), Карагандинской (4,8 тыс. человек) и Костанайской (4,3 тыс. человек) областей. Также в ТОП-5 регионов, из которых выбыло больше всего людей, вошли Павлодарская (4,2 тыс. человек) и Северо-Казахстанская (3,3 тыс. человек) области.

Положительное сальдо миграции наблюдается только в трех регионах страны, среди которых Шымкент (выбыло 293, прибыло 622 человек), Алматинская область (выбыло 1155, прибыло 1456 человек) и Туркестанская область (выбыло 196, прибыло 261 человек).

Источник - ranking.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573896960
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