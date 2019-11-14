Смачный микс: азиатский Октоберфест, морепродукты и цветение сакуры

12:41 16.11.2019 Чем живет китайский город Циндао, который пока не наводнили российские туристы



Екатерина Кориненко



Стереотипное путешествие в Баварию выглядит как бесконечное застолье с пивом и сосисками, а на французское побережье - как посиделки с вином и морепродуктами. В Китае на территории немецкой колонии начала XX века можно получить микс. Международный фестиваль пива в Циндао собирает всего на 100 тыс. человек меньше, чем Октоберфест, а за морепродуктами сюда едут как сами китайцы, так и жители соседних азиатских стран. Подробнее о том, чем живет "Восточная Швейцария", читайте в материале "Известий".



Как правильно жить



Самый счастливый город Китая - Циндао. К такому выводу пришли специалисты Института исследования конкурентоспособности городов после опроса местных жителей. Кроме того, Циндао оказался в сотне самых комфортных для проживания городов мира по версии The Economist.



"Открытый, современный, бодрый, модный" - такой слоган придумали китайские власти для молодого города на берегу Желтого моря. Сейчас Циндао, который несколько десятилетий переходил из рук Германии Японии, потом Китаю и обратно, называют "Восточной Швейцарией" и пивной столицей Азии.



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Для жителей Пекина поездка в прибрежный курорт провинции Шандунь - вариант отдыха выходного дня. На перелет из столицы КНР уйдет полтора часа, столько же времени займет путь из Шанхая. Пекинцы и жители других регионов Китая едут в Циндао, чтобы искупаться, посмотреть на "маленькую Европу" и дешево поесть морепродуктов с пивом. Именно так, согласно местной поговорке, выглядит идеальная жизнь: купаться в море, есть моллюсков и пить пиво.



Старт Шелкового пути 2.0



Для Циндао сложно выбрать одно определение - приморский курорт, мегаполис или исторический город. С одной стороны по береговой линии тянутся песчаные пляжи, с другой - выстроены ряды футуристических небоскребов. При этом всего в 40 км от него находится гора Лаошань, которую последователи даосизма считают священной. Цветастые вывески с иероглифами, характерный запах стритфуда уживаются с европейской застройкой прошлого века.



Циндао был центром германской колонии Цзяо-Чжоу (или Киао-Чао). Регион перешел под управление империи, во главе которой тогда стоял Вильгельм II, после инцидента в провинции Шаньдун. В 1897 году противники засилья иностранцев в Китае убили там двух немецких миссионеров.



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После 16 лет власти немцев у Циндао остался центр с европейской застройкой, развитый порт, а также завод по производству пива и железнодорожной техники. Все они остаются ключевыми для экономики региона. Пиво продается более чем в сотне стран; производство CRRC Qingdao Sifang сейчас тестирует высокоскоростные поезда, которые смогут развивать скорость до 1000 км/ч; а возможности порта сделали Циндао начальной точкой "Морского шелкового пути XXI века".



Немцы не только заложили базу экономики "Восточной Швейцарии", но и создали для нее точку притяжения туристов. В Циндао нет десятков древних буддистских храмов, зато есть католическая церковь и лютеранский собор, сохранившиеся с 1910 года. Улочки в центре, планировку которых делали немцы, пестрят малоэтажными домиками с красными крышами.



Площадь Четвертого мая



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О японцах, которые вытеснили немцев в 1914 году, напоминает площадь Четвертого мая - культовое место для китайцев. Она получила название в честь акции протеста против японских оккупантов, давшей толчок образованию народного освободительного движения.



Октоберфест из параллельной реальности



Музей пивоварения - одна из ключевых достопримечательностей Циндао. Секрет самого известного китайского пива состоит в сочетании традиций немецкого пивоварения с исконно азиатским ингредиентом - рисом, говорят там. В Циндао есть и музей вина, но едва ли он соизмерим с популярностью пивного. Вино до сих пор не шибко популярно в Китае, а вот пиво получали даже по талонам.



В музее к дегустации предлагают три основных сорта пива Циндао и вдобавок еще пару десятков, всего их у бренда с 70 предприятиями по всему Китаю более 180. Если распробовать и достичь нужной кондиции времени не хватило, можно сходить в 3D-имитатор опьянения.



Пивоваренный завод Tsingao в Циндао



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Масштабы музея мизерны на фоне Международного фестиваля пива в Циндао, известного как "азиатский Октоберфест", который проходит в конце июля - августе. В этом году состоялся 29-й по счету фестиваль, который побил рекорд по посещаемости за первые два дня - 100 тыс. человек. В 2018-м "азиатский Октоберфест" посетили 6,2 млн человек. Для сравнения: пивной праздник в Мюнхене последние пару лет собирает по 6,3 млн гостей.



Только из Германии (а на фестиваль везут сотни сортов и из других стран, в том числе США, Мексики и Японии) в Циндао привезли 16 т пива. Вместо девушек в баварских костюмах дирндль китаянки - в ципао. Между павильонами ходят слоны и лошади.



Из года в год на пивном фестивале в Циндао проводят чемпионат по скоростному распитию пива: в этом сезоне победитель осушил полулитровую бутылку за 3,7 секунды. Многократный чемпион Жэнь Гуанчао, который на призовые приобрел машину и жилье, в этот раз пропустил конкурс.



Вход на фестиваль бесплатный. Но главный напиток города стоит ощутимо дороже, чем в забегаловках: пол-литра разливного обойдется примерно в 40 юаней (по курсу ЦБ на сегодняшний день это чуть больше 360 рублей). Знатоки говорят, что европейским гостям пиво зачастую перепадает даром.



Скульптура перед входом на фестиваль пива в Циндао



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Шумные столы "азиатского Октоберфеста" завалены по большей части морепродуктами. Дешевая рыба и моллюски - одна из причин, почему в Циндао любят ездить жители Пекина. На рынках 500 г краба обойдется в цену от 20 юаней (180 рублей), полкило моллюсков - 15 юаней, такая же стартовая цена у рыбы. Четыре штуки сезонного краба, который можно попробовать только в октябре, стоит 120 юаней. За счет обилия морепродуктов традиционные китайские булочки баоцзы тут делают с соответствующей начинкой.



Блюда из рыбы и морепродуктов есть почти во всех заведениях, но стоят дороже обычного китайского стритфуда, цена которого начинается от 10 юаней. Ужин на двоих в ресторане, включенном в топ на туристических порталах, обойдется примерно в $50. Местные советуют выбирать те заведения, где не протолкнуться среди китайцев.



Купание между пивом и запуском змеев



Циндао еще считается альтернативой пляжному отдыху на Хайнане. В городе каждое лето открывается шесть пляжей: городские с нумерацией, а также пара в пригородах. Самый популярный пляж называется Шилаорен (в переводе "Каменный старик" - в честь огромного валуна, напоминающего дедушку). Больше всего к морскому отдыху приспособлен район Бадагуань, где в густой зелени построены десятки вилл.



Один из пляжей Циндао



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Как место исключительно пляжного отдыха Циндао сомнителен. Во-первых, хоть пляжи и огромные, они полностью забиты туристами. Во-вторых, последние годы с берегов Желтого моря периодически можно наблюдать травянисто зеленого цвета волны из-за обилия водорослей. В-третьих, в городских условиях вкупе с высокой влажностью тяжело переносить жару (хотя она и намного слабее, чем в том же Пекине, где держится температура под 40). Но все же возможность пару раз окунуться в море в перерывах между прогулками по "Восточной Швейцарии" - хороший бонус.



Весна и осень считаются лучшим временем для поездки в Циндао. Помимо вписанных в китайских быт немецких улочек, там можно прогуляться по парку Чжуншань (с канатной дорогой до телебашки), парку у горы Сяоюйшань и Лю Сун с аквапавильоном, зайти в храм небесной царицы 1467 года постройки, а также пройтись по мосту Чжаньцяо с двухэтажной пагодой в конце. Он считается символом города - узнать его могут те, кто обращал внимание на этикетку одноименного пива.



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Пока не набежали



Циндао укрепил статус самого передового города Китая между Пекином и Шанхаем, преобразившись к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году. По его итогам товарооборот между городом, ставшим экспериментальной зоной свободной торговли, и странами ШОС составил $5,5 млрд.



Что касается туризма, то если в 2014 году Циндао принял порядка 62 млн человек, то в 2017-м - уже более 88 млн. Россияне составляют малую часть от общего потока - до 50 тыс. человек. Помимо китайцев из других регионов, чаще всего в Циндао ездят корейцы, японцы и американцы. Показатели продолжают расти. По последним данным властей приморского города, за первые полгода 2019-го турпоток вырос на 7,1%.



Модный показ в рамках Недели моды в Циндао



Помимо фестиваля пива, в Циндао проводится конкурс красоты "Мисс туризм", бизнес-мероприятия (например, в октябре там прошла Международная выставка морепродуктов и рыболовства - China Fisheries & Seafood Expo), Неделя моды, Неделя парусного спорта, марафоны, фестиваль духовой музыки, а также вручение кинопремии - приморский город с прошлого года носит почетное звание "Столица кино" ЮНЕСКО. Тогда же в Циндао была открыта киностудия Movie Metropolis. В апреле, помимо конкурса запуска воздушных змеев, можно застать цветение сакуры.



Самое дорогое в поездке до Циндао - авиабилеты. Прямые рейсы из Москвы продолжительностью восемь часов осуществляет Hainan Airlines и ее лоукостер Beijing Capital Airlines. Но есть способ сэкономить на визе, если берег Желтого моря не конечная точка путешествия: с 1 января этого года транзитным пассажирам из России можно находиться в Циндао без визы шесть дней. Источник - Известия

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