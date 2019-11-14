Ирак и Ливан. Протесты под фальшивым флагом, - С.Кожемякин

18:08 16.11.2019 Ирак и Ливан. Протесты под фальшивым флагом



Массовые протесты в Ливане и Ираке поколебали политические системы этих стран. Недовольство людей вызвано социально-экономическими проблемами, но его пытаются использовать внешние силы, чья задача - ослабить влияние Ирана.



Под фальшивым флагом



Политические баталии стали частью повседневной жизни Ливана с момента его образования. Небольшое государство имеет крайне пестрый этнорелигиозный состав. Однако у культурного многоцветия есть изнанка. Во-первых, оно способствует раздробленности политического поля. Так, в 128-местном парламенте представлены два десятка партий. Во-вторых, внутренние разногласия не прочь использовать иностранные игроки.



Совокупность этих факторов обернулась двумя гражданскими войнами и бесчисленными кризисами. Предпоследний завершился сравнительно недавно. В 2016 году депутаты с 46-й (!) попытки избрали президента - Мишеля Ауна. В прошлом году состоялись первые за девять лет парламентские выборы, а в начале нынешнего - сформировано коалиционное правительство.



Но устойчивость системы оказалась относительной, особенно на фоне попыток ее подрыва. В условиях активизации антииранского курса Бейрут подвергся сильному давлению. США и Израиль потребовали исключения из правительства шиитского движения "Хезболла" и разоружения его боевого крыла. Причина - в антиимпериалистическом курсе организации. "Хезболла" внесла огромный вклад в защиту законного правительства Сирии и противостоит попыткам Израиля превратить Ливан в безгласный придаток.



Планам внешних сил благоприятствует экономический кризис, созданию которого они сами способствовали. Развязанная ими война в Сирии вызвала наплыв беженцев. Население Ливана увеличилось с 4,5 до 6 млн человек, что стало весомой нагрузкой на казну, рынок труда и социальные службы. Дефицит бюджета достиг 11 процентов, а госдолг - 150 процентов ВВП. Безработица среди молодежи приблизилась к 40 процентам. Экономика стагнирует, в нынешнем году прогнозируется ее снижение.



Это наслаивается на копившиеся десятилетиями проблемы: коррупцию, слабость госаппарата, социальное расслоение. В стране происходят постоянные перебои с электричеством, мусор в городах не убирается неделями. Один процент самых состоятельных граждан сконцентрировал 58 процентов национального богатства. Капитал тесно сплелся с властью. Премьер-министр Саад Харири и ряд других политиков владеют бизнес-империями, их состояния исчисляются миллиардами долларов.



Сознавая хрупкость ситуации, зарубежные силы стали подкидывать соломинки, призванные переломить спину верблюду. Для провоцирования нестабильности Израиль совершил серию воздушных налетов, Вашингтон ввел санкции против ряда банков и компаний, обвинив их в связях с "Хезболлой". Наконец, кредиторы во главе с МВФ потребовали радикальных реформ, обещая Бейруту многомиллиардную помощь.



Задачу облегчало то, что, в соответствии с этноконфессиональными квотами, правительство составлено из множества партий. Но его глава является прозападным политиком. В сентябре Харири ввел "чрезвычайное положение" в экономике. Пакет мер включал приватизацию, сокращение соцрасходов, в том числе урезание пенсий военным и госслужащим. Столь же непопулярными стали рост налогов и введение платы за звонки в интернет-мессенджерах. Учитывая высокую стоимость мобильной связи, это вызвало особое недовольство.



"Хезболла" и ее союзники выступили против "шоковой терапии". "Введение новых налогов ведет к социальному взрыву. Экономические проблемы нельзя решать за счет малоимущих слоев, за них должен расплачиваться весь правящий класс", - предупреждал руководитель движения Хасан Насралла.



Его слова не были услышаны, и 17 октября в Ливане начались акции протеста с участием сотен тысяч человек. Харири объявил об отказе от скандальных налогов, пообещал создать антикоррупционный комитет, ввести субсидии малоимущим, но манифестации это не остановило. Протестующие потребовали отставки правительства и отказа от квот, способствующих, по их мнению, коррупции.



Активной участницей протестов стала Ливанская коммунистическая партия (ЛКП). В ее заявлении говорится, что кабинет Харири пошел на поводу у МВФ, крупнейших банков Евросоюза и арабских монархий. Демонстрации коммунисты назвали "национальным восстанием", в котором участвуют представители всех народов и религий, отвергающие сектантские шоры. "Граждане выступили против закостенелых элит, лишающих их средств к существованию", - добавляли в ЛКП.



На первом этапе выступления носили общенародный и прогрессивный характер. В результате Харири объявил об отставке правительства, оставшись в роли исполняющего обязанности премьера. Но чем дальше, тем очевиднее становятся попытки перехватить протесты и использовать их для решения задач, идущих вразрез с интересами страны.



Во-первых, поддержку манифестантам выразили прозападные партии "Катаиб" и "Ливанские силы". Последняя имела в правительстве четыре поста, включая кресло вице-премьера, и поддерживала реформы. Теперь же ее лидер Самир Джааджаа объявил себя "другом народа" и обрушился с критикой на "Хезболлу", которая-де хочет подавить протесты. Схожую позицию занял предстоятель Маронитской католической церкви Бешар Бутрос Раи. Он известен как последовательный критик "Хезболлы" и противник поддержки Дамаска.



Во-вторых, вмешались зарубежные игроки. Неся значительную долю вины за экономический кризис, они принялись петь осанну протестующим и одновременно давить на Бейрут. "Народ Ливана хочет эффективного правительства, экономических реформ и прекращения повсеместной коррупции", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Его ведомство приостановило процедуру выделения 105 млн долл., ранее обещанных ливанским силовым структурам. Также Вашингтон и арабские монархии ввели очередные санкции против организаций и физических лиц, обвиненных в связях с "Хезболлой".



Активизировались правящие круги Израиля. Над территорией Ливана возобновились полеты боевых самолетов и беспилотников. На встрече с министром финансов США Стивеном Мнучином премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в поставке "Хезболле" высокоточных ракет и потребовал прекратить всяческую помощь Ливану.



Западные СМИ пытаются вылепить из протестов "народное восстание против Тегерана". "Основная задача государственных институтов Ливана и Ирака - не в том, чтобы служить интересам своих граждан, а в том, чтобы защищать интересы Ирана", - заявляет журнал "Форин полиси".



Манипуляция дала результаты. Часть протестующих выступила против "Хезболлы" и ее союзника - Свободного патриотического движения (СПД), возглавляемого и.о. главы МИД Джебраном Басилем. "Ливан испытывает внешнее вмешательство, у нас есть данные, что некоторые силы хотят толкнуть страну к новой гражданской войне", - подчеркнул Насралла.



А доказательств вмешательства все больше. 78 процентов аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, призывающих к выступлениям против "Хезболлы" и СПД, зарегистрированы в Саудовской Аравии. Зафиксированы провокации, когда неизвестные с символикой шиитских партий нападают на протестующих. Любопытно и то, что еще весной ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщал об американо-израильском плане дестабилизации, включающем операции под фальшивым флагом, разжигание межрелигиозной вражды и поддержку "демократических движений", среди которых особо выделялись "Ливанские силы"…



Две стороны протеста



Аналогичный - вплоть до деталей - сценарий реализуется в Ираке. Оккупировав страну, коалиция во главе с США создала слабый режим, целью которого было не развитие страны, а обслуживание интересов агрессоров. Полностью вырваться из-под этой опеки Багдаду не удалось до сих пор.



Являясь одним из крупнейших экспортеров нефти, Ирак остается страной с высоким уровнем бедности, безработицы, неравенства и коррупции. За 15 лет из страны бежали сотни проворовавшихся чиновников, выведя 450 млрд долл. - четыре годовых бюджета. Не восстановлена пострадавшая от боевых действий и тотальной бесхозяйственности инфраструктура. Регулярно отключается электричество. На юге страны, в Басре, тысячи людей отравились из-за загрязнения водопровода…



Ирак пережил много протестных волн, но нынешняя стала беспрецедентной. С начала октября не прекращаются беспорядки, в которых участвуют миллионы людей. Масла в огонь подлила жесткая реакция властей. Кроме обычного арсенала - резиновых пуль и слезоточивого газа - полиция применяла боевое оружие, что стало причиной гибели трех сотен человек.



Один из лидеров протеста - Компартия Ирака (КПИ) - характеризует ситуацию как "провал правительства на всех уровнях". Среди ее требований - удовлетворение неотложных потребностей нуждающихся, избирательная реформа и досрочные выборы, реальная борьба с коррупцией и наказание виновных в подавлении волнений. "Наступает момент изменения статус-кво - начиная со смены правительства, механизмов его формирования и всей системы управления и заканчивая созданием государства, основанного на подлинной демократии и социальной справедливости", - отмечается в заявлении КПИ.



В знак протеста депутаты от Компартии, включая ее лидера Раида Фахми, сложили полномочия. Ряд фракций, среди которых крупнейший парламентский блок "Сайрун" шиитского богослова Муктады ас-Садра, потребовали отставки правительства Аделя Абделя Махди. Это вынудило власть пойти на уступки. 11 ноября было объявлено о начале подготовки референдума по изменению Конституции и реформе избирательного законодательства.



Но, как и в Ливане, попыток направить протесты в другое русло все больше. В Багдаде и других городах появились снайперы, убивающие как демонстрантов, так и сотрудников правопорядка. Объектами немотивированного насилия становятся центры жизнеобеспечения. Заблокирован крупнейший порт Умм-Каср, через который производится экспорт нефти и импорт продовольствия. Громятся и сжигаются не только административные здания, но и офисы партий всех спектров. Например, в Эн-Насирии сожжен штаб КПИ. В этих условиях подняло голову "Исламское государство"*, совершившее ряд атак. Деструктивную роль играет Израиль, чья авиация нанесла серию ударов по базам шиитского ополчения.



Насаждается хаос, но хаос управляемый, нацеленный на четко выбранные мишени. 4 ноября в Кербеле толпа попыталась разгромить иранское консульство. Распространяются слухи о переброске из Ирана спецназа для подавления протестов. Над стравливанием двух стран активно работают иностранные СМИ. "Революция вызвана гневом народа, отвергающего влияние Тегерана. Иракское правительство морит голодом людей, позволяя Ирану красть свои богатства", - кликушествуют саудовские издания. От них не отстают американские. "Вашингтон должен дать понять иракскому народу, что борьба против Ирана приведет к укреплению суверенитета Багдада", - пишет "Форин полиси". Это в русле официального курса Вашингтона. Как заявили в госдепартаменте США, "жертвой близости Багдада и Тегерана является народ".



Мотивы очевидны. Ирак выступает одним из центров американского присутствия в регионе. До недавнего времени здесь были расквартированы 5,2 тыс. военнослужащих, а с учетом военных советников, персонала баз и сотрудников частных военных компаний - втрое больше. В последние недели в страну дополнительно переброшена тысяча солдат из Сирии, модернизируются имеющиеся и строятся новые базы, в том числе на стратегически важных автотрассах Багдад - Дамаск и Багдад - Амман. Выводить войска Вашингтон не собирается. "Иракская армия не готова обеспечивать безопасность страны без нашей поддержки", - заявил временный поверенный в делах США Джон Худ.



Но у захватнических планов есть помеха - сближение Багдада с противниками Вашингтона. 1 ноября начался процесс синхронизации энергосистем Ирака и Ирана. Теперь страны смогут обмениваться электроэнергией в часы пик. В ближайшие три года в единую энергосистему должна вступить Сирия. Обсуждается создание общей транспортной сети трех государств, включающей автомагистрали и железные дороги. Начало строительства одной из веток - Шаламчех (Иран) - Басра (Ирак) - было запланировано на осень, но отложено из-за беспорядков. Укрепляется сотрудничество в военной сфере. Заключено соглашение между ВМС двух стран, Тегеран предложил Багдаду помощь в создании национальной системы ПВО.



Развиваются отношения с Китаем. В прошлом году Пекин вышел на первое место среди торговых партнеров Ирака. Плодотворным оказался сентябрьский визит Махди в КНР. Багдад официально заявил о присоединении к проекту "Один пояс - один путь". Стороны заключили кредитное соглашение, по которому Китай выделит 10 млрд долл. на строительство дорог, электростанций, портов. Также Пекин займется разработкой крупного нефтяного месторождения "Майнун".



События в Ливане и Ираке связаны с желанием США и их союзников сохранить свое доминирование на Ближнем Востоке. При этом они используют промахи правящих режимов, что должно стать уроком для всех стран, стремящихся к самостоятельному развитию.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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