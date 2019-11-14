"Кто есть кто" о династиях в дипломатической сфере Кыргызстана

18:56 16.11.2019

"Кто есть кто" о династиях в дипломатической сфере



В этом году Министерству иностранных дел Кыргызстана исполнилось 75 лет. Проект "Кто есть кто" поздравляет сотрудников дипломатического корпуса и предлагает читателям познакомиться с династиями в этой сфере.



Джекшенкуловы



По первому образованию Аликбек Джекшенкулов - инженер лесного хозяйства. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию. После, в 1999 году, он окончил Дипломатическую академию МИД России.



Трудовой путь начинал начальником участка КГПП "Ала-Арча" Госкомитета лесного хозяйства. Работал в Госкомитете КР по делам молодежи, был референтом Аппарата президента КР, заместителем министра, первым заместителем министра иностранных дел КР, а с 2005 по 2006 годы был министром иностранных дел Кыргызстана.



Был послом Кыргызстана в Австрии. С января 2019 года является послом КР в России, а с марта - послом КР в Армении, Боснии и Герцеговине, Греческой Республике, Финляндской Республике, Республике Хорватия и Черногории.



Его сын - Бекназар Джекшенкулов, защитил диплом в Дипломатической академии при МИД КНР.



В системе МИД работает с 2010 года. Был атташе в посольстве Кыргызстана в Китае, третьим и вторым секретарем в структурных подразделениях министерства. Сейчас является экспертом отдела внешней политики Аппарата президента КР.



Рысбек Молдогазиев и Динара Кемелова



Рысбек Турганбаевич и Динара Амантуровна - супружеская чета, которая всю свою трудовую деятельность занята в дипломатической сфере.



Рысбек Турганбаевич начинал свой трудовой путь третьим секретарем отдела информации и анализа МИД КР в 1993 году. После был пресс-атташе в посольстве Кыргызстана в Японии, первым секретарем, советником.



В 2010 году он заведовал отделом международных организаций Департамента международных организаций и безопасности. А с 2011 по 2015 годы был послом Кыргызстана в Японии.



Его супруга - Динара Амантуровна, также начинала свой трудовой путь третьим секретарем в министерстве, правда в международно-правовом отделе. Затем стала вторым секретарем, советником, заместителем начальника Международно-правового департамента.



В августе 2010 года она была назначена заместителем министра иностранных дел, также занимала должность первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.



С января 2019 года является послом Кыргызстана в Южной Корее.



Омуралиевы



Эсенгул Омуралиев по специальности инженер-электромеханик. В 1990 году он окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.



Трудовую деятельность начал в 1973 году в НИИ электромеханики в г.Фрунзе. Был директором Пржевальского электротехнического завода, генеральным директором Иссык-Кульского ПО электротехнических заводов. После занимал руководящие должности как министр промышленности Кыргызстана, председатель Фонда госимущества, директор антимонопольного комитета.



В дипломатическую сферу Эсенгул Касымович пришел в 1997 году, когда его назначили чрезвычайным и полномочным послом и постоянным и полномочным представителем Кыргызстана в Республике Беларусь и при Уставных органах СНГ.



После он был послом Кыргызстана в Украине и Казахстане.



Скончался Эсенгул Касымович в феврале 2018 года после продолжительной болезни.



Его брат - Кубанычбек Омуралиев, начинал трудовой путь старшим инженером в колхозе им.Карла Маркса.



В 1990 году он становится главным специалистом, а потом занимает должность начальника в Управлении внешнеэкономической связи министерства сельского хозяйства КР.



С 1998 года работает начальником управления двусторонних экономических программ МИД КР, где курирует все Западные страны.



В 1999 году Кубанычбек Касымович становится советником-посланником в посольстве Кыргызстана в США и Канаде, а потом занимает должность заместителя посла. А в январе 2012 года назначается генеральным консулом КР и ОАЭ.



С тех пор занимал должности посла КР в Республике Беларусь, Латвии, Литве, Эстонии. С марта 2019 года является послом КР в Турции.



Отунбаевы



В семье Отунбаевых с дипломатической сферой связаны 4 человека.



Роза Отунбаева свой трудовой путь начинала преподавателем в Кырызском государственном университете им.50-летия СССР в 1975 году.



С 1981 по 1986 годы была вторым секретарем Ленинского райкома партии и Фрунзенского горкома партии. С 1986 по 1989 годы она занимала ряд должностей, среди которых была должность министра иностранных дел Кыргызской ССР. После Роза Исаковна будет министром иностранных дел еще трижды: в 1992-м, с 1994 по 1997 года и в 2005 году.



Также Роза Исаковна за свою трудовую деятельность была послом Кыргызстана в США и Канаде, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.



Ее брат - Болот Отунбаев, также начинал трудовую деятельность в образовательной сфере - с 1987 по 1990 годы он работал учителем в средней школе №67 г.Бишкек.



После Болот Исакович был советником в Центральном офисе ТИКА в г.Анкаре, Турция, постоянным представителем ТИКА в Кыргызстане, первым секретарем посольства Кыргызстана в России, начальником Управления западных стран и ОБСЕ, Управления восточных стран МИД КР.



В 2012 году был назначен послом Кыргызстана в ФРГ, при Святом Престоле, в Королевстве Швеция и Республике Сан-Марино, России, Дании, Норвегии, Швеции.



С октября 2019 года является послом Кыргызстана в США и Канаде.



Его сын - Эрмек Исаков, выпускник Дипломатической академии МИД КР. С 2011 года работает в системе Министерства иностранных дел. Занимал должности атташе Департамента консульской службы МИД, атташе в Департаменте международных организаций и безопасности министерства, третьим секретарем постоянного представительства КР при ООН в г.Нью-Йорк.



Племянница Розы Исаковны и Болота Исаковича - Айжан Чыныбаева больше известна своей предпринимательской деятельностью. Но с 2016 года Айжан Адамкалиевна является почетным консулом Норвегии в Кыргызстане.



Сыдыковы



После службы в рядах советской армии Батырали Сыдыков работал главным специалистом, а после стал директором Ошской областной госплемстанции. Был начальником сельхозуправления Сузакского района Ошской области, председателем райисполкома Карасуйского района Ошской области. Губернатором Ошской области.



С 1995 по 2001 годы был послом Кыргызстана в Узбекистане.



Скончался Батырали Сыдыкович в декабре 2014 года на 75 году жизни.



Его сын - Данияр Сыдыков, с 1998 года работает в системе Министерства иностранных дел. Был атташе Департамента экономической политики, первым секретарем Управления внешнеполитического планирования и международного экономического сотрудничества, советником посольства Кыргызстана в России, статс-секретарем МИД КР.



Как и отец, он был послом Кыргызстана в Узбекистане. С 2018 года является заведующим отделом внешней политики Аппарата президента КР.