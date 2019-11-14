В Украине пойман живым матерый "эмир" джихадистов Шишани (ранее неоднократно "погибавший")

20:34 16.11.2019

В Украине поймали одного из ключевых лидеров ИГ*

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.



Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержала в Киевской области одного из ключевых террористов Исламского государства* известного как "Аль Бара Шишани", сообщает "Украинская правда".

С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИДИЛе "- заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".



В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.



В ведомстве сообщают, что на основании фальшивых документов террорист "легализовался" в Украине.

По информации правоохранителей, из Украины, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГ, так называемых "Амниятов".

Боевика задержали в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.



В СБУ утверждают, что портретная экспертиза доказала, что задержанный - разыскиваемый лидер "Исламского государства".



Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.

Правоохранители проверяют информацию о его причастности к совершению преступлений в Украине.



*Исламское государство - запрещенная в Казахстане террористическая организация