 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Украина стала страной-лузером
00:10 17.11.2019

В эти дни исполняется 6 лет с начала евромайдана в Киеве. И 28 лет, как Украина провела референдум о незалежности, объявив себя независимой от СССР

ДМИТРИЙ СТЕШИН

В 1991 году Украина вышла из СССР самой богатой страной пост-советского пространства - без долгов, с промышленностью, энергоресурсами и людьми. Приумножить богатства не удалось. Почему?

Как самая богатая на момент распада Союза республика стала самой бедной? Почему ни самостоятельность, ни разворот от России в Европу не принес ей процветания? Об этом мы спросили бывшего гражданина Украины, а теперь - РФ, политтехнолога и известного знатока Анатолия Вассермана.

СССР РАЗБЕЖАЛСЯ, А ЕВРОПА - НАОБОРОТ

На открытии "Центра проектов Евросоюза" в Мариуполе (на минутку, в десятке километров от линии фронта в Донбассе), Владимир Зеленский не побоялся заявить, что десятки лет реформ на Украине не только не дали результатов, а "превратили страну в своеобразного андердога*".

Анатолий Вассерман, пожалуй, единственный, кто смог прокомментировать эту парадоксальную ситуацию одновременно и как политтехнолог, и как эрудит.

- За год до майдана в Киеве, в 2013-м, в эфире Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) вы заметили, что одна из причин отсутствия экономического роста в бывших советских республиках - ничтожный объем их внутренних рынков. Почему?

- Еще в конце 1970-х годов группа солидных западноевропейских ученых установила, что если население рынка ниже некоторого порога, то новая разработка, выпущенная на этот рынок, заведомо не окупится. Грубо говоря, не хватит покупателей, чтобы покрыть разработку и внедрение. Когда это исследование было опубликовано, немедленно начались переговоры о преобразовании европейского экономического сообщества в Евросоюз. То есть в структуру без внутренних границ. В целом эта зона работает.

- А у нас?

- У нас произошло парадоксальное - именно тогда же в СССР начались рассуждения о том, что каждая из республик кормит все остальные, а сама живет впроголодь, и нам нужно разбежаться во все стороны одновременно! В то время порог численности населения для окупаемости новых разработок в западноевропейских условиях определили как 300 миллионов человек. В СССР тогда было 290 миллионов человек. Проблем с окупаемостью у нас не было. Сейчас для Западной Европы порог окупаемости вырос до 400 миллионов человек, в странах постсоветского пространства снизился до 200 миллионов. Но все равно население любой части бывшего СССР, включая Россию, заметно меньше.

- Что делать?

- Украина сможет выйти из экономического кризиса только после вхождения в Таможенный союз. И именно с ее приходом в этот союз число жителей превысит тот самый порог окупаемости в 200 миллионов.

БЕДНОСТЬ И БАРДАК НАЗВАЛИ ДЕМОКРАТИЕЙ

- Мы много слышали о таинственной, живительной силе демократии. Политически на Украине сейчас демократия. Любая сволочь может попасть в Раду. Украину консультируют, кредитуют, вводят даже частичное внешнее управление. Очень странно: процветание Украины как проекта "антиРоссия" выгодно Западу. Но процветания нет даже близко.

- Демократия и экономика лежат в разных плоскостях и пересечься не могут. Более того, большая часть экономических успехов происходила в странах не очень демократичных. Поскольку я сам был гражданином Украины (и лишь четыре года назад получил паспорт РФ), я внимательно слежу за происходящим там. Демократию на Украине имитируют, но не очень убедительно. Рассказы о том, что в условиях демократии легче запустить в производство какую-то новинку и на этом разбогатеть, звучат красиво. Но реально львиную долю доходов получают не изобретатели, а перекупщики разработок. Более того, если разработка очень выгодна, можно ее производить внаглую. Пусть разработчик судится.

ДОРОГАЯ КЛЯТВА ВЕРНОСТИ ЕС

- Уже шестой год Украина "одной ногой в Евросоюзе". Какие результаты?

- Украина заключила соглашение об ассоциации с ЕС на таких условиях, что украинский экспорт в Европу практически заблокирован. Формально он разрешен, но установлены такие мизерные экспортные квоты по поставкам низкотехнологичных товаров с Украины в Европу, что они заканчиваются уже в первый квартал каждого года. А по высокотехнологичным - уже в январе. А экспорт вооружений Украине вообще закрыли.

- Я смотрел прогнозы экономического роста от Всемирного банка: он оптимистически смотрит на развитие Украины. Ей предрекают рост в 3,8 процента, а России вдвое меньше - всего 1,8. Почему?

- Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне.

- Что даст Украине полная интеграция в Евросоюз?

- Даст дальнейшее разорение. Напомню, даже страны, вступающие в ЕС, обязаны ликвидировать те отрасли производства, которые могут конкурировать с производствами стран, уже состоящих в Евросоюзе. Посмотрите на Грецию, которая после вступления в ЕС ликвидировала свое судостроение, одно из лучших в Европе. И была вынуждена резко сократить производство оливкового масла и вина.

- А на самой Украине всего этого не замечают разве?

- Когда соглашение об ассоциации с ЕС продавливали через аппарат украинского правительства, Европа дала кучу обещаний. Общий их смысл - "Украина получает все права члена ЕС, без обязанностей". А фактически в тексте этого соглашения английским черным по белому написано ровно наоборот: прав с гулькин нос, зато обязанностей - самосвал. Когда академик Глазьев через своих знакомых добыл текст соглашения и перевел его и показал тогда еще президенту Украины Януковичу, украинское руководство пришло в полный ужас. И отказались его подписывать в таком виде. И тогда в Киеве начались беспорядки под названием "евромайдан". Я не могу сказать однозначно, что одно только это соглашение было убийственным для экономики Украины, но реакция президента и главы правительства многое объясняет.

Украина потеряла рынок России, а на рынок Евросоюза ее так и не допустили. Шестой год она болтается между небом и землей - какое уж тут процветание.

Но если России Украина действительно и объективно нужна - чтобы стать полноценным 200-миллионным рынком и обеспечить его самоокупаемость, то для Европы она слишком незначительна, чтобы ввязываться в борьбу не на жизнь, а на смерть. И в то же время слишком большая, чтобы не жалко было просто так уступить ее обратно России.

*"Неудачник" - футбольный термин.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573938600
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