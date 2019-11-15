Зачем Узбекистан за гроши поставляет электричество в Афган, - разъясняет вице-министр Ходжаев

00:45 17.11.2019

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ПРОДАЕТСЯ В АФГАНИСТАН РАДИ МИРА



Отвечая на вопрос, почему Узбекистан экспортирует электричество в соседний Афганистан, заместитель министра энергетики страны Шерзод Ходжаев заявил, что, "если в доме будет гореть свет, то никто не возьмет в руки оружие и не пойдет на войну", сообщает узбекская

служба новостей BBC.



Вопрос издания ставил под сомнение правильность того, что при остром дефиците электроэнергии для населения страна-производитель занимается ее масштабными

поставками в другие государства. Из ответа же чиновника вытекало, что граждане, в домах которых отсутствует электричество (или природный газ), имеют полное право брать оружие и "идти на войну".



В сотнях комментариев пользователи дружно подняли на смех его ответ, мгновенно ставший

одним из символов чиновничьей бездарности.

"Выдайте афганцам бесплатные автомобили – если будут машины, то они не будут прятаться

по горам, чтобы делать самодельные бомбы", - предложил один из комментаторов.